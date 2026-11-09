Eng kutilgan jang: UFC Shara Bullet va Israel Adesanya jangini rasman e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC tashkiloti o‘rta vazn toifasidagi Sharabutdin Magomedov va Israel Adesanya o‘rtasidagi jangni rasman tasdiqladi.
- Mazkur to‘qnashuv joriy yilning 5 dekabr kuni Saudiya Arabistonida bo‘lib o‘tadigan UFC oqshomining markaziy jangi maqomida o‘tkaziladi.
- 17 ta g‘alabaga ega Shara Bullet uchun bu bahs elita darajasiga chiqish imkoniyati bo‘lsa, 24 ta g‘alabali Israel Adesanya o‘z mavqeini tiklashni maqsad qilgan.
Dunyoning eng nufuzli jang san’ati ligasi — UFC o‘rta vazn toifasida uzoq kutilgan to‘qnashuvni rasman tasdiqladi. Rossiyalik mag‘lubiyat nimaligini deyarli bilmay kelayotgan yorqin jangchi Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet) tashkilotning sobiq hukmdori va afsonaviy yulduzi Israel Adesanyaga qarshi to‘qnash keladi.
Ushbu murosasiz bahs joriy yilning 5 dekabr kuni Saudiya Arabistonida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi katta UFC oqshomida kechaning markaziy (main event) jangi maqomida o‘tkaziladi.
Yosh kuch va tajriba to‘qnashuvi: Ikki jangchi statistikasi
Oktagondagi bu jangda ikki xil maktab va uslub egalari o‘zaro hisob-kitob qiladi:
Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet):
O‘zining zarba berish uslubi, tizza va oyoq harakatlari bilan muxlislar e’tiborini qozongan Shara professional MMA bo‘yicha 18 ta bahs o‘tkazib, 17 ta g‘alaba va bor-yo‘g‘i 1 ta mag‘lubiyat qayd etgan. Adesanyaga qarshi jang uning elita darajasiga chiqishi va chempionlik kamari da’vogariga aylanishi uchun asosiy ko‘prik hisoblanadi;
Israel Adesanya («The Last Stylebender»):
O‘rta vazn kamarini uzoq vaqt munosib himoya qilgan nigeriyalik yulduz oktagonda ulkan tajribaga ega. Uning hisobida 24 ta g‘alaba va 6 ta mag‘lubiyat bor. Kamarni qaytarib olishni ko‘zlayotgan sobiq chempion uchun bu jang o‘z mavqeini saqlab qolish va yana cho‘qqiga qaytish imkoniyatidir.
Jangchilarning solishtirma ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkich
Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet)
Israel Adesanya
Janglar soni
18
30
G‘alabalar
17
24
Mag‘lubiyatlar
1
6
Asosiy maqomi
O‘rta vazn yulduzi, da’vogar
Sobiq ikki karra UFC chempioni
Jang sanasi va manzili
5 dekabr, Saudiya Arabistoni (Markaziy jang)
5 dekabr, Saudiya Arabistoni (Markaziy jang)
Saudiya Arabistonidagi turnir intrigasi
Yaqin Sharq, xususan Saudiya Arabistoni so‘nggi yillarda eng yirik jang san’ati kardlarining markaziga aylanmoqda. Magomedov va Adesanya o‘rtasidagi to‘qnashuv nafaqat kechaning bosh bellashuvi, balki o‘rta vazn toifasidagi kuchlar muvozanatini butunlay qayta belgilab beradigan voqelik bo‘lishi kutilmoqda.
G‘alaba qozongan jangchi divizionning amaldagi chempionlik kamari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri da’vogarga aylanishi aniq.
Izohlar 0
…