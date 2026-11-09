Eng kutilgan jang: UFC Shara Bullet va Israel Adesanya jangini rasman e’lon qildi

·40·Sport
Eng kutilgan jang: UFC Shara Bullet va Israel Adesanya jangini rasman e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC tashkiloti o‘rta vazn toifasidagi Sharabutdin Magomedov va Israel Adesanya o‘rtasidagi jangni rasman tasdiqladi.
  • Mazkur to‘qnashuv joriy yilning 5 dekabr kuni Saudiya Arabistonida bo‘lib o‘tadigan UFC oqshomining markaziy jangi maqomida o‘tkaziladi.
  • 17 ta g‘alabaga ega Shara Bullet uchun bu bahs elita darajasiga chiqish imkoniyati bo‘lsa, 24 ta g‘alabali Israel Adesanya o‘z mavqeini tiklashni maqsad qilgan.

Dunyoning eng nufuzli jang san’ati ligasi — UFC o‘rta vazn toifasida uzoq kutilgan to‘qnashuvni rasman tasdiqladi. Rossiyalik mag‘lubiyat nimaligini deyarli bilmay kelayotgan yorqin jangchi Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet) tashkilotning sobiq hukmdori va afsonaviy yulduzi Israel Adesanyaga qarshi to‘qnash keladi.

Ushbu murosasiz bahs joriy yilning 5 dekabr kuni Saudiya Arabistonida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi katta UFC oqshomida kechaning markaziy (main event) jangi maqomida o‘tkaziladi.

Yosh kuch va tajriba to‘qnashuvi: Ikki jangchi statistikasi

Oktagondagi bu jangda ikki xil maktab va uslub egalari o‘zaro hisob-kitob qiladi:

  • Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet):

    O‘zining zarba berish uslubi, tizza va oyoq harakatlari bilan muxlislar e’tiborini qozongan Shara professional MMA bo‘yicha 18 ta bahs o‘tkazib, 17 ta g‘alaba va bor-yo‘g‘i 1 ta mag‘lubiyat qayd etgan. Adesanyaga qarshi jang uning elita darajasiga chiqishi va chempionlik kamari da’vogariga aylanishi uchun asosiy ko‘prik hisoblanadi;

  • Israel Adesanya («The Last Stylebender»):

    O‘rta vazn kamarini uzoq vaqt munosib himoya qilgan nigeriyalik yulduz oktagonda ulkan tajribaga ega. Uning hisobida 24 ta g‘alaba va 6 ta mag‘lubiyat bor. Kamarni qaytarib olishni ko‘zlayotgan sobiq chempion uchun bu jang o‘z mavqeini saqlab qolish va yana cho‘qqiga qaytish imkoniyatidir.

Jangchilarning solishtirma ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich

Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet)

Israel Adesanya

Janglar soni

18

30

G‘alabalar

17

24

Mag‘lubiyatlar

1

6

Asosiy maqomi

O‘rta vazn yulduzi, da’vogar

Sobiq ikki karra UFC chempioni

Jang sanasi va manzili

5 dekabr, Saudiya Arabistoni (Markaziy jang)

5 dekabr, Saudiya Arabistoni (Markaziy jang)

Saudiya Arabistonidagi turnir intrigasi

Yaqin Sharq, xususan Saudiya Arabistoni so‘nggi yillarda eng yirik jang san’ati kardlarining markaziga aylanmoqda. Magomedov va Adesanya o‘rtasidagi to‘qnashuv nafaqat kechaning bosh bellashuvi, balki o‘rta vazn toifasidagi kuchlar muvozanatini butunlay qayta belgilab beradigan voqelik bo‘lishi kutilmoqda.

G‘alaba qozongan jangchi divizionning amaldagi chempionlik kamari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri da’vogarga aylanishi aniq.

UFCSharabutdin MagomedovIsrael AdesanyaMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iliya Topuriya faoliyatidagi eng og‘ir jang tafsilotlarini oshkor qildiIliya Topuriya faoliyatidagi eng og‘ir jang tafsilotlarini oshkor qildi7 noyabr 23:10Og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin Ramazon Temirov muxlislariga murojaat yo‘lladiOg‘riqli mag‘lubiyatdan keyin Ramazon Temirov muxlislariga murojaat yo‘lladi3 noyabr 08:09“Ko‘k lentali noyob qo‘lqop”: Jon Jons muxlislarni hayratga solgan viktorina e’lon qildi“Ko‘k lentali noyob qo‘lqop”: Jon Jons muxlislarni hayratga solgan viktorina e’lon qildi30 oktabr 08:24Afsonaviy Jon Jons UFC tarixidagi eng shov-shuvli voqelik haqida gapirdiAfsonaviy Jon Jons UFC tarixidagi eng shov-shuvli voqelik haqida gapirdi12 oktabr 07:12«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!17 sentabr 09:20UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?11 sentabr 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?