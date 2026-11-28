«AQSHga faqat jang qilish uchun boraman»: Islam Maxachev AQSHda yashash niyati yo‘qligini aytdi
Yarim o‘rta vazn toifasidagi UFC chempioni Islam Maxachev uzoq muddat okean ortida qolish va AQSHda yashash niyati yo‘qligini ma’lum qildi. Sportchi bu haqda "Match TV" telekanaliga bergan intervyusida ochiq gapirdi.
«U yerda yashashni, ayniqsa, ishlashni istamasdim»
Chempion AQSHga faqat professional faoliyati bilan bog‘liq janglar uchun borishini, qolgan vaqtini esa o‘z vatanida o‘tkazishni ma’qul ko‘rishini ta’kidladi:
«Amerikaga faqat jang qilish va qaytib kelish uchun boraman. U yerda yashashni, qolishni, ayniqsa, ishlashni istamasdim. Hozirgidek pul topish mumkin, lekin hammasi shu bilan cheklanadi», — dedi Islam Maxachev.
Navbatdagi raqib va faoliyat statistikasi
35 yoshli chempionning kelgusi rejalari va oktagonga qaytish tafsilotlari ham ma’lum:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
MMAdagi umumiy rekordi
29 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat
Navbatdagi ehtimoliy raqiblar
Karlos Prates (Braziliya) — Maykl Morales (Ekvador) jangi g‘olibi
Vaqtinchalik kamar uchun jang
30 yanvar kuni Toronto shahrida bo‘lib o‘tadi
Maxachevning oktagonga qaytishi
2027 yil davomida vaqtinchalik chempion bilan to‘qnash kelishi tasdiqlangan
Sizningcha, 30 yanvar kuni Torontoda o‘tadigan Karlos Prates va Maykl Morales o‘rtasidagi jangda kim g‘alaba qozonib, Islam Maxachevning navbatdagi raqibiga aylanadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va UFC hamda jahon aralash yakkakurash olamidagi eng qaynoq yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…