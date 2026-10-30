“Ko‘k lentali noyob qo‘lqop”: Jon Jons muxlislarni hayratga solgan viktorina e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC afsonasi Jon Jons o'zining shaxsiy kolleksiyasidagi ko'k lenta bilan o'ralgan noyob qo'lqopni namoyish etib, muxlislar uchun viktorina tashkil qildi.
- Ko'p yillar davomida qizil burchak vakili sifatida jang qilgan sportchi, muxlislardan o'z faoliyati davomida necha marta ko'k burchakdan oktagonga chiqqanini topishni so'radi.
- Jangchi ushbu tarixiy buyumlarni farzandlari va oilasi uchun meros sifatida saqlab kelayotganini ta'kidladi.
Aralash jang san’atlari (MMA) tarixidagi eng buyuk jangchilardan biri, UFC afsonasi Jon Jons oktagondagi shonli faoliyati, eng yorqin lahzalari va shaxsiy kolleksiyasidagi noyob buyumlari bilan bog‘liq xotiralarini bo‘lishib, millionlab muxlislariga qiziqarli savol bilan murojaat qildi.
Jang san’ati cho‘qqisida yillar davomida hukmronlik qilgan amerikalik sportchi o‘zining oktagondagi tarixiy izlari farzandlari va oilasi uchun ulkan meros bo‘lib qolishini istashini ta’kidlab, janglarda kiygan noyob qo‘lqoplaridan birini namoyish etdi.
«Oktagon — hayotimdagi eng yoqimli xotira»: Jonsning samimiy e’tirofi
Jon Jons muxlislar oldida chiqish qilish uning hayotidagi eng katta baxt bo‘lganini eslab, sport ixlosmandlariga o‘z minnatdorligini bildirdi:
Minnatdorlik tuyg‘usi: «Hayotimdagi eng yoqimli xotiralarimning ayrimlari oktagonga chiqish va sizlarning oldingizda jang qilish bilan bog‘liq. Ortimga qarasam, bu tajriba va shu yo‘lda uchratgan ajoyib insonlar uchun cheksiz minnatdorlik his qilaman», — deya qayd etdi jangchi;
Farzandlar uchun tarixiy meros: «Faoliyatim davomida uchragan tarixiy buyumlarni saqlab kelishga harakat qildim. Bir kuni ularni farzandlarim va oilam ko‘rgach, bu xotiralarni ular ham his qilishini istayman», — dedi sportchi.
Muxlislar uchun topishmoq: Ko‘k burchak siri
Afsonaviy sportchi o‘z kolleksiyasidagi ko‘k lenta bilan o‘ralgan jang qo‘lqopini ko‘rsatib, haqiqiy MMA bilimdonlari uchun maxsus sinov tayyorladi:
Doimiy chempionlik maqomi: UFC qoidalariga ko‘ra, amaldagi chempionlar va favoritlar odatda qizil burchakdan oktagonga chiqadi. Jons uzoq yillar davomida yengilmas chempion bo‘lib kelgani sababli, deyarli barcha janglarini aynan qizil burchak vakili sifatida o‘tkazgan;
Noyob qo‘lqop va savol: «Bu — UFC'ning eng noyob qo‘lqoplaridan biri. Ko‘k izolyatsiya lentasini ko‘ryapsizmi? UFC dagi faoliyatimning deyarli barcha janglarini qizil burchakdan o‘tkazganman. Qani aytinglar-chi, aslida necha marta ko‘k burchakdan jang qilganman?» — deya murojaat qildi Jons;
UFC tarixini biluvchilar chaqirig‘i: «Kelinglar, UFC tarixini kim yaxshi bilishini ko‘ramiz. Javoblaringizni izohlarda yozing», — deya muxlislarni faol muhokamaga chorladi chempion.
Jon Jonsning bu chaqirig‘i ijtimoiy tarmoqlardagi jang ixlosmandlari o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lib, sportchining eski janglari va karyerasining ilk davrlarini yana bir bor eslash uchun ajoyib sabab bo‘ldi.
Izohlar 0
…