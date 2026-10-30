“Ko‘k lentali noyob qo‘lqop”: Jon Jons muxlislarni hayratga solgan viktorina e’lon qildi

·6·Sport
“Ko‘k lentali noyob qo‘lqop”: Jon Jons muxlislarni hayratga solgan viktorina e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC afsonasi Jon Jons o'zining shaxsiy kolleksiyasidagi ko'k lenta bilan o'ralgan noyob qo'lqopni namoyish etib, muxlislar uchun viktorina tashkil qildi.
  • Ko'p yillar davomida qizil burchak vakili sifatida jang qilgan sportchi, muxlislardan o'z faoliyati davomida necha marta ko'k burchakdan oktagonga chiqqanini topishni so'radi.
  • Jangchi ushbu tarixiy buyumlarni farzandlari va oilasi uchun meros sifatida saqlab kelayotganini ta'kidladi.

Aralash jang san’atlari (MMA) tarixidagi eng buyuk jangchilardan biri, UFC afsonasi Jon Jons oktagondagi shonli faoliyati, eng yorqin lahzalari va shaxsiy kolleksiyasidagi noyob buyumlari bilan bog‘liq xotiralarini bo‘lishib, millionlab muxlislariga qiziqarli savol bilan murojaat qildi.

Jang san’ati cho‘qqisida yillar davomida hukmronlik qilgan amerikalik sportchi o‘zining oktagondagi tarixiy izlari farzandlari va oilasi uchun ulkan meros bo‘lib qolishini istashini ta’kidlab, janglarda kiygan noyob qo‘lqoplaridan birini namoyish etdi.

«Oktagon — hayotimdagi eng yoqimli xotira»: Jonsning samimiy e’tirofi

Jon Jons muxlislar oldida chiqish qilish uning hayotidagi eng katta baxt bo‘lganini eslab, sport ixlosmandlariga o‘z minnatdorligini bildirdi:

  • Minnatdorlik tuyg‘usi: «Hayotimdagi eng yoqimli xotiralarimning ayrimlari oktagonga chiqish va sizlarning oldingizda jang qilish bilan bog‘liq. Ortimga qarasam, bu tajriba va shu yo‘lda uchratgan ajoyib insonlar uchun cheksiz minnatdorlik his qilaman», — deya qayd etdi jangchi;

  • Farzandlar uchun tarixiy meros: «Faoliyatim davomida uchragan tarixiy buyumlarni saqlab kelishga harakat qildim. Bir kuni ularni farzandlarim va oilam ko‘rgach, bu xotiralarni ular ham his qilishini istayman», — dedi sportchi.

Muxlislar uchun topishmoq: Ko‘k burchak siri

Afsonaviy sportchi o‘z kolleksiyasidagi ko‘k lenta bilan o‘ralgan jang qo‘lqopini ko‘rsatib, haqiqiy MMA bilimdonlari uchun maxsus sinov tayyorladi:

  • Doimiy chempionlik maqomi: UFC qoidalariga ko‘ra, amaldagi chempionlar va favoritlar odatda qizil burchakdan oktagonga chiqadi. Jons uzoq yillar davomida yengilmas chempion bo‘lib kelgani sababli, deyarli barcha janglarini aynan qizil burchak vakili sifatida o‘tkazgan;

  • Noyob qo‘lqop va savol: «Bu — UFC'ning eng noyob qo‘lqoplaridan biri. Ko‘k izolyatsiya lentasini ko‘ryapsizmi? UFC dagi faoliyatimning deyarli barcha janglarini qizil burchakdan o‘tkazganman. Qani aytinglar-chi, aslida necha marta ko‘k burchakdan jang qilganman?» — deya murojaat qildi Jons;

  • UFC tarixini biluvchilar chaqirig‘i: «Kelinglar, UFC tarixini kim yaxshi bilishini ko‘ramiz. Javoblaringizni izohlarda yozing», — deya muxlislarni faol muhokamaga chorladi chempion.

“Ko‘k lentali noyob qo‘lqop”: Jon Jons muxlislarni hayratga solgan viktorina e’lon qildi

Jon Jonsning bu chaqirig‘i ijtimoiy tarmoqlardagi jang ixlosmandlari o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lib, sportchining eski janglari va karyerasining ilk davrlarini yana bir bor eslash uchun ajoyib sabab bo‘ldi.

Jon JonsUFCMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Jon Jons UFC tarixidagi eng shov-shuvli voqelik haqida gapirdiAfsonaviy Jon Jons UFC tarixidagi eng shov-shuvli voqelik haqida gapirdi12 oktabr 07:12«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi16 sentabr 15:52«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!17 sentabr 09:20UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?11 sentabr 09:23Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!11 sentabr 08:00Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»10 sentabr 08:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi