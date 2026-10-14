FIFA Janni Infantinoning ommadan sir tutilgan qo‘shimcha daromadlari mojarosiga o‘ralashdi

·4·Sport
FIFA Janni Infantinoning ommadan sir tutilgan qo‘shimcha daromadlari mojarosiga o‘ralashdi

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino atrofida jiddiy moliyaviy mojaro avj olmoqda. Buyuk Britaniyaning nufuzli The Times nashri bergan xabarga ko‘ra, xalqaro tashkilot o‘z rahbariga to‘langan qariyb 1,5 million yevro miqdoridagi qo‘shimcha mablag‘ni rasmiy moliyaviy hisobotlardan yashirgan.

Mazkur yashirin daromadlar oshkor bo‘lishi ortidan FIFA ichida mustaqil tekshiruv o‘tkazish va tashkilot rahbariyatini javobgarlikka tortish bo‘yicha keskin talablar ilgari surilmoqda.

Hisobotdagi 4,6 million va «ko‘rinmas» millionlar

Janjal markazida turgan moliyaviy raqamlar quyidagicha:

  • Rasmiy ko‘rsatilgan daromad: FIFA'ning 2024 yil bo‘yicha e’lon qilingan rasmiy hisobotida Janni Infantinoning yillik daromadi 4,6 million yevro sifatida qayd etilgan;

  • Sho‘ba korxona orqali yashirin to‘lov: Biroq, 2026 yilgi jahon chempionatini tashkil etish va boshqarishga mas’ul bo‘lgan «FWC2026 US Inc» sho‘ba korxonasi orqali prezidentga yana qariyb 1,5 million yevro to‘lab berilgani rasmiy moliyaviy hujjatlarga kiritilmagan va ommadan sir tutilgan;

  • Mayamidagi hashamatli hayot tarzi: Manbalarga ko‘ra, ushbu rasman e’lon qilinmagan mablag‘lar Infantinoning AQSHning Mayami shahridagi dabdabali va qimmatbaho hayot tarzi xarajatlarini qoplash uchun sarflangan bo‘lishi mumkin.

«Bu qoidalarning ochiqchasiga buzilishidir» — keskin bayonotlar

FIFA boshqaruv qo‘mitasining sobiq raisi Migel Maduro ushbu holat yuzasidan zudlik bilan mustaqil va xolis surishtiruv o‘tkazishni talab qildi:

  • Ustavga zid harakat: «Agar u FIFA'ga aloqador bo‘lgan tuzilma va kompaniyalardan yashirincha qo‘shimcha to‘lovlar olayotgan bo‘lsa, bu tashkilotning amaldagi qoidalarini ochiq-oydin va qo‘pol tarzda buzishdir», — dedi Maduro;

  • Shaffoflik talabi: Sobiq rasmiy FIFA ustavi barcha moliyaviy jarayonlar va rahbarlarga to‘lanadigan har qanday mablag‘lar bo‘yicha to‘liq shaffoflikni talab qilishini, bunday holatlar esa tashkilot obro‘siga putur yetkazishini ta’kidladi.

Ayni vaqtda xalqaro sport jamoatchiligi va moliyaviy ekspertlar FIFA rasmiylaridan ochiqlangan mazkur yashirin pul oqimlari bo‘yicha rasmiy javob va tushuntirish kutmoqda.

Janni InfantinoFIFAFWC2026 US IncMigel Maduro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildiFIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildi29 sentabr 15:36Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiJanni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladi5 avgust 01:58FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiFIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdi1 avgust 05:32Bavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdi30 iyul 12:36Infantino JCH-2026 ishtirokchilari bilan bog‘liq muammolar haqida gapirdiInfantino JCH-2026 ishtirokchilari bilan bog‘liq muammolar haqida gapirdi11 iyun 16:41Infantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlikInfantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlik30 sentabr 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...