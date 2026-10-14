FIFA Janni Infantinoning ommadan sir tutilgan qo‘shimcha daromadlari mojarosiga o‘ralashdi
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino atrofida jiddiy moliyaviy mojaro avj olmoqda. Buyuk Britaniyaning nufuzli The Times nashri bergan xabarga ko‘ra, xalqaro tashkilot o‘z rahbariga to‘langan qariyb 1,5 million yevro miqdoridagi qo‘shimcha mablag‘ni rasmiy moliyaviy hisobotlardan yashirgan.
Mazkur yashirin daromadlar oshkor bo‘lishi ortidan FIFA ichida mustaqil tekshiruv o‘tkazish va tashkilot rahbariyatini javobgarlikka tortish bo‘yicha keskin talablar ilgari surilmoqda.
Hisobotdagi 4,6 million va «ko‘rinmas» millionlar
Janjal markazida turgan moliyaviy raqamlar quyidagicha:
Rasmiy ko‘rsatilgan daromad: FIFA'ning 2024 yil bo‘yicha e’lon qilingan rasmiy hisobotida Janni Infantinoning yillik daromadi 4,6 million yevro sifatida qayd etilgan;
Sho‘ba korxona orqali yashirin to‘lov: Biroq, 2026 yilgi jahon chempionatini tashkil etish va boshqarishga mas’ul bo‘lgan «FWC2026 US Inc» sho‘ba korxonasi orqali prezidentga yana qariyb 1,5 million yevro to‘lab berilgani rasmiy moliyaviy hujjatlarga kiritilmagan va ommadan sir tutilgan;
Mayamidagi hashamatli hayot tarzi: Manbalarga ko‘ra, ushbu rasman e’lon qilinmagan mablag‘lar Infantinoning AQSHning Mayami shahridagi dabdabali va qimmatbaho hayot tarzi xarajatlarini qoplash uchun sarflangan bo‘lishi mumkin.
«Bu qoidalarning ochiqchasiga buzilishidir» — keskin bayonotlar
FIFA boshqaruv qo‘mitasining sobiq raisi Migel Maduro ushbu holat yuzasidan zudlik bilan mustaqil va xolis surishtiruv o‘tkazishni talab qildi:
Ustavga zid harakat: «Agar u FIFA'ga aloqador bo‘lgan tuzilma va kompaniyalardan yashirincha qo‘shimcha to‘lovlar olayotgan bo‘lsa, bu tashkilotning amaldagi qoidalarini ochiq-oydin va qo‘pol tarzda buzishdir», — dedi Maduro;
Shaffoflik talabi: Sobiq rasmiy FIFA ustavi barcha moliyaviy jarayonlar va rahbarlarga to‘lanadigan har qanday mablag‘lar bo‘yicha to‘liq shaffoflikni talab qilishini, bunday holatlar esa tashkilot obro‘siga putur yetkazishini ta’kidladi.
Ayni vaqtda xalqaro sport jamoatchiligi va moliyaviy ekspertlar FIFA rasmiylaridan ochiqlangan mazkur yashirin pul oqimlari bo‘yicha rasmiy javob va tushuntirish kutmoqda.
Izohlar 0
…