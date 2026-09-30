Toshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- FIFA prezidenti Janni Infantino Toshkentdagi 90-sonli maktabda ochilgan yangi futbol maydonini shaxsan topshirdi.
- Ushbu «FIFA Arena» jahon miqyosida yoshlar orasida sportni rivojlantirishga qaratilgan global dastur doirasida amalga oshirildi.
- Mazkur zamonaviy infratuzilma poytaxt yoshlarining muntazam sport bilan shug‘ullanishi va kelajakda milliy terma jamoalar uchun yangi avlod iqtidorlarini yetishtirishga xizmat qiladi.
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonga kelib, Toshkent shahridagi 90-sonli umumta’lim maktabi hududida barpo etilgan zamonaviy yangi futbol maydonining tantanali ochilish marosimida shaxsan ishtirok etdi. Mazkur loyiha jahon miqyosida yoshlar orasida ommaviy sportni rivojlantirishga qaratilgan «FIFA Arena» global dasturi doirasida amalga oshirildi. Tantanali tadbirda O‘zbekiston Respublikasi Sport vaziri, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rahbariyati, soha mutasaddilari va o‘zbek futbolining taniqli faxriylari qatnashdi.
Marosim davomida FIFA rahbari yosh futbolchilarga o‘zining samimiy tilaklarini bildirib, esdalik sovg‘alarini tarqatdi hamda maktab o‘quvchilari bilan birgalikda esdalik uchun suratga tushdi. Ushbu zamonaviy infratuzilma poytaxt yoshlarining muntazam sport bilan shug‘ullanishi va kelajakda milliy terma jamoalar uchun yangi avlod iqtidorlarini yetishtirish yo‘lida xizmat qiladi.
«Jahon futboli rahbari, 90-maktab va “FIFA Arena” dasturi»: 5 ta asosiy nuqta
Toshkentdagi tarixiy ochilish marosimi va FIFA tashabbusi bo‘yicha eng muhim faktlar:
Janni Infantinoning shaxsiy ishtiroki: FIFA rahbari Toshkentdagi umumta’lim maktabida yangi maydonni foydalanishga topshirish tadbirida shaxsan qatnashdi;
«FIFA Arena» global tashabbusi: Zamonaviy sport maydoni bolalar va yoshlar futbolini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan xalqaro dastur asosida qurildi;
Mahalliy vazirlik va O‘FA rahbariyati: Ochilishda Sport vaziri, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbarlari va faxriy sportchilar jam bo‘ldi;
O‘quvchilarga shaxsiy sovg‘alar va suratlar: Janni Infantino 90-maktabning yosh futbolchilariga esdalik sovg‘alarini topshirib, ular bilan muloqotda bo‘ldi;
Infratuzilmani kengaytirish dasturi: «FIFA Arena» doirasida bu kabi zamonaviy maydonlar nafaqat poytaxtda, balki respublikaning boshqa turli hududlarida ham barpo etilmoqda.
Toshkentdagi «FIFA Arena» loyihasi va bolalar futboli infratuzilmasi tasnifi
Loyiha parametrlari, tadbir darajasi va strategik vazifalari bo‘yicha tahliliy jadval:
Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari
Belgilangan parametrlar va tadbir tafsilotlari
Xalqaro loyiha nomi
«FIFA Arena» (FIFAning yoshlar futbolini qo‘llab-quvvatlash dasturi)
Maydon barpo etilgan maskan
Toshkent shahri, 90-sonli umumta’lim maktabi hududi
Oliy martabali mehmon
Janni Infantino (FIFA prezidenti)
Ishtirok etgan tashkilotlar
Sport vazirligi, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi, futbol faxriylari
Asosiy maqsad va vazifa
O‘quvchilarni ommaviy sportga jalb etish, sifatli mashg‘ulot sharoiti yaratish
Erishiladigan natija
Maktab sportini rivojlantirish va mahalliy seleksiya bazasini mustahkamlash
Futbol va strategik rivojlanish ekspertizasi: Nega FIFAning maktablarga kirib kelishi muhim?
Xalqaro sport ekspertlari, futbol funksionerlari va bolalar murabbiylarining xulosalari:
«Poydevor — maktab va mahalladan boshlanadi»: Dunyo futboli grandlari (Braziliya, Ispaniya, Fransiya) muvaffaqiyatining bosh omili — bolalar qadami yetadigan joyda sifatli maydonlarning bo‘lishidir; «FIFA Arena» loyihasi maktab hovlisidagi chang yoki asfalt maydonlarni zamonaviy qoplamali, xavfsiz futbol arenalariga aylantirib, iqtidorlarning erta kashf etilishini ta’minlaydi;
O‘zbekistonning FIFA uchun strategik hamkorligi: Janni Infantinoning mamlakatimizga tez-tez tashrif buyurishi va ommaviy maktab loyihalarida shaxsan ishtirok etishi — O‘zbekistondagi sport islohotlari hamda yoshlar terma jamoalarining xalqaro maydondagi yutuqlariga jahon tashkiloti tomonidan berilayotgan yuksak ishonch belgisidir;
Kelajak chempionlariga ruhiy qanot: Maktab o‘quvchisi o‘z maydonining ochilishida dunyo futbolining 1-raqamli rahbarini ko‘rishi, undan sovg‘a olishi bolaning ongida ulkan orzu va maqsadlarni uyg‘otadi; bu maydonlardan ertaga qit’a va jahon chempionatlarida porlaydigan yulduzlar chiqishi shubhasiz.
Sizningcha, maktablar hududida «FIFA Arena» kabi xalqaro standartdagi maydonlarning ko‘payishi milliy futbolimiz darajasini qanchalik tez yuqoriga ko‘taradi? Siz o‘z farzandingiz yoki mahallangizdagi maktabda ham xuddi shunday maydon qurilishini istarmidingiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek yoshlar futbolidagi ushbu tarixiy voqea tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…