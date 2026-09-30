Toshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdi

·15·Sport
Toshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA prezidenti Janni Infantino Toshkentdagi 90-sonli maktabda ochilgan yangi futbol maydonini shaxsan topshirdi.
  • Ushbu «FIFA Arena» jahon miqyosida yoshlar orasida sportni rivojlantirishga qaratilgan global dastur doirasida amalga oshirildi.
  • Mazkur zamonaviy infratuzilma poytaxt yoshlarining muntazam sport bilan shug‘ullanishi va kelajakda milliy terma jamoalar uchun yangi avlod iqtidorlarini yetishtirishga xizmat qiladi.

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonga kelib, Toshkent shahridagi 90-sonli umumta’lim maktabi hududida barpo etilgan zamonaviy yangi futbol maydonining tantanali ochilish marosimida shaxsan ishtirok etdi. Mazkur loyiha jahon miqyosida yoshlar orasida ommaviy sportni rivojlantirishga qaratilgan «FIFA Arena» global dasturi doirasida amalga oshirildi. Tantanali tadbirda O‘zbekiston Respublikasi Sport vaziri, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rahbariyati, soha mutasaddilari va o‘zbek futbolining taniqli faxriylari qatnashdi.

Marosim davomida FIFA rahbari yosh futbolchilarga o‘zining samimiy tilaklarini bildirib, esdalik sovg‘alarini tarqatdi hamda maktab o‘quvchilari bilan birgalikda esdalik uchun suratga tushdi. Ushbu zamonaviy infratuzilma poytaxt yoshlarining muntazam sport bilan shug‘ullanishi va kelajakda milliy terma jamoalar uchun yangi avlod iqtidorlarini yetishtirish yo‘lida xizmat qiladi.

«Jahon futboli rahbari, 90-maktab va “FIFA Arena” dasturi»: 5 ta asosiy nuqta

Toshkentdagi tarixiy ochilish marosimi va FIFA tashabbusi bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Janni Infantinoning shaxsiy ishtiroki: FIFA rahbari Toshkentdagi umumta’lim maktabida yangi maydonni foydalanishga topshirish tadbirida shaxsan qatnashdi;

  • «FIFA Arena» global tashabbusi: Zamonaviy sport maydoni bolalar va yoshlar futbolini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan xalqaro dastur asosida qurildi;

  • Mahalliy vazirlik va O‘FA rahbariyati: Ochilishda Sport vaziri, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbarlari va faxriy sportchilar jam bo‘ldi;

  • O‘quvchilarga shaxsiy sovg‘alar va suratlar: Janni Infantino 90-maktabning yosh futbolchilariga esdalik sovg‘alarini topshirib, ular bilan muloqotda bo‘ldi;

  • Infratuzilmani kengaytirish dasturi: «FIFA Arena» doirasida bu kabi zamonaviy maydonlar nafaqat poytaxtda, balki respublikaning boshqa turli hududlarida ham barpo etilmoqda.

Toshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdi

Toshkentdagi «FIFA Arena» loyihasi va bolalar futboli infratuzilmasi tasnifi

Loyiha parametrlari, tadbir darajasi va strategik vazifalari bo‘yicha tahliliy jadval:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Belgilangan parametrlar va tadbir tafsilotlari

Xalqaro loyiha nomi

«FIFA Arena» (FIFAning yoshlar futbolini qo‘llab-quvvatlash dasturi)

Maydon barpo etilgan maskan

Toshkent shahri, 90-sonli umumta’lim maktabi hududi

Oliy martabali mehmon

Janni Infantino (FIFA prezidenti)

Ishtirok etgan tashkilotlar

Sport vazirligi, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi, futbol faxriylari

Asosiy maqsad va vazifa

O‘quvchilarni ommaviy sportga jalb etish, sifatli mashg‘ulot sharoiti yaratish

Erishiladigan natija

Maktab sportini rivojlantirish va mahalliy seleksiya bazasini mustahkamlash

Toshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdi

Futbol va strategik rivojlanish ekspertizasi: Nega FIFAning maktablarga kirib kelishi muhim?

Xalqaro sport ekspertlari, futbol funksionerlari va bolalar murabbiylarining xulosalari:

  • «Poydevor — maktab va mahalladan boshlanadi»: Dunyo futboli grandlari (Braziliya, Ispaniya, Fransiya) muvaffaqiyatining bosh omili — bolalar qadami yetadigan joyda sifatli maydonlarning bo‘lishidir; «FIFA Arena» loyihasi maktab hovlisidagi chang yoki asfalt maydonlarni zamonaviy qoplamali, xavfsiz futbol arenalariga aylantirib, iqtidorlarning erta kashf etilishini ta’minlaydi;

  • O‘zbekistonning FIFA uchun strategik hamkorligi: Janni Infantinoning mamlakatimizga tez-tez tashrif buyurishi va ommaviy maktab loyihalarida shaxsan ishtirok etishi — O‘zbekistondagi sport islohotlari hamda yoshlar terma jamoalarining xalqaro maydondagi yutuqlariga jahon tashkiloti tomonidan berilayotgan yuksak ishonch belgisidir;

  • Kelajak chempionlariga ruhiy qanot: Maktab o‘quvchisi o‘z maydonining ochilishida dunyo futbolining 1-raqamli rahbarini ko‘rishi, undan sovg‘a olishi bolaning ongida ulkan orzu va maqsadlarni uyg‘otadi; bu maydonlardan ertaga qit’a va jahon chempionatlarida porlaydigan yulduzlar chiqishi shubhasiz.

Sizningcha, maktablar hududida «FIFA Arena» kabi xalqaro standartdagi maydonlarning ko‘payishi milliy futbolimiz darajasini qanchalik tez yuqoriga ko‘taradi? Siz o‘z farzandingiz yoki mahallangizdagi maktabda ham xuddi shunday maydon qurilishini istarmidingiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek yoshlar futbolidagi ushbu tarixiy voqea tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Janni InfantinoFIFA ArenaToshkentO‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)31 iyul 13:41Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiDebbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildi17 sentabr 21:17Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...19 iyul 16:22Infantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiInfantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdi18 iyul 09:42Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiJanni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladi5 avgust 01:58FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiFIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdi1 avgust 05:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi