Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladi

·27·Sport
Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladi
Qisqacha

FIFA prezidenti Janni Infantino Kilian Mbappening jahon chempionatida ikkinchi marta ketma-ket «Oltin butsa»ni qo'lga kiritgani va turnirda 10 ta gol urib, musobaqa hamda Fransiya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar bo'lganini e'tirof etdi. 25 yoshli futbolchining ushbu natijalari uning futbol tarixidagi eng buyuk o'yinchilardan biri ekanini yana bir bor ko'rsatdi.

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Fransiya terma jamoasi sardori Kilian Mbappening jahon chempionatidagi tarixiy yutuqlarini yuqori baholadi. Mazkur bayonot futbol olamida katta eʼtiborga sazovor boʻlib, nafaqat hujumchining sportdagi ulkan muvaffaqiyatlari, balki unga nisbatan qilingan irqchilik hakatlari ham keskin qoralanganini koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tarixiy rekordlar va chempionatdagi natijalar

Real Madrid hujumchisi oʻzining navbatdagi mundialdagi yorqin oʻyini orqali futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri ekanini yana bir bor tasdiqladi. Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan jahon chempionatidan soʻng FIFA rahbari fransuz futbolchisining barqarorligi va isteʼdodiga qoyil qolganini yashirib oʻtirmadi.

Ixbt.com va boshqa xalqaro manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Janni Infantino oʻzining Instagram sahifasida 25 yoshli futbolchining ikkinchi marta ketma-ket «Oltin butsa»ni qoʻlga kiritganini alohida taʼkidlagan. Turnir davomida oʻnta gol kiritgan Kylian Mbappe musobaqa tarixidagi va Fransiya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.

Irqchilik va kamsitishlarga qarshi keskin munosabat

Biroq turnir yakunlari faqatgina sportdagi ulkan muvaffaqiyatlar bilan cheklanib qolgani yoʻq. Musobaqadan soʻng yuzaga kelgan noxush holatlar, jumladan, siyosatchilar tomonidan yoʻllangan ayrim kamsituvchi bayonotlar futbol jamoatchiligining hafsalasini pir qildi.

FIFA prezidenti Paragvay senatori Selesta Amarillaning hujumchiga qarshi aytgan irqiy va kamsituvchi gaplarini qatʼiy qoraladi. Internet tarmogʻida keng tarqalgan bu kabi salbiy fikrlar butun dunyo boʻylab jamoatchilik hamda hukumat vakillarining keskin eʼtiroziga sabab boʻldi.

Paragvaylik senator Kilian Mbappega nisbatan asossiz shaxsiy hujumlar uyushtirib, uning kelib chiqishiga oid haqoratli soʻzlarni ishlatgan edi. Ushbu holat sport olamida nafrat bilan kutib olindi va keng muhokamalarga sabab boʻldi.

Janni Infantino oʻz bayonotida butun futbol olami va jamiyat Fransiya terma jamoasi sardori bilan birdam ekanini qatʼiy taʼkidladi. U futbol barcha uchun xavfsiz va inklyuziv makon boʻlib qolishi lozimligini, shuningdek, sportni hamda keng jamiyatni irqchilik balosidan tozalash yoʻlidagi saʼy-harakatlar davom ettirilishini vaʼda qildi.

Kilian MbappeFIFAJanni InfantinoReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 02:59Chelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiChelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiBugun, 02:39Manchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchiManchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchiBugun, 01:53Deku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiDeku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiBugun, 01:18Radek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaRadek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaBugun, 01:13Jeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiJeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda