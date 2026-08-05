Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladi
FIFA prezidenti Janni Infantino Kilian Mbappening jahon chempionatida ikkinchi marta ketma-ket «Oltin butsa»ni qo'lga kiritgani va turnirda 10 ta gol urib, musobaqa hamda Fransiya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar bo'lganini e'tirof etdi. 25 yoshli futbolchining ushbu natijalari uning futbol tarixidagi eng buyuk o'yinchilardan biri ekanini yana bir bor ko'rsatdi.
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Fransiya terma jamoasi sardori Kilian Mbappening jahon chempionatidagi tarixiy yutuqlarini yuqori baholadi. Mazkur bayonot futbol olamida katta eʼtiborga sazovor boʻlib, nafaqat hujumchining sportdagi ulkan muvaffaqiyatlari, balki unga nisbatan qilingan irqchilik hakatlari ham keskin qoralanganini koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tarixiy rekordlar va chempionatdagi natijalarReal Madrid hujumchisi oʻzining navbatdagi mundialdagi yorqin oʻyini orqali futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri ekanini yana bir bor tasdiqladi. Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan jahon chempionatidan soʻng FIFA rahbari fransuz futbolchisining barqarorligi va isteʼdodiga qoyil qolganini yashirib oʻtirmadi.
Ixbt.com va boshqa xalqaro manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Janni Infantino oʻzining Instagram sahifasida 25 yoshli futbolchining ikkinchi marta ketma-ket «Oltin butsa»ni qoʻlga kiritganini alohida taʼkidlagan. Turnir davomida oʻnta gol kiritgan Kylian Mbappe musobaqa tarixidagi va Fransiya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.
Irqchilik va kamsitishlarga qarshi keskin munosabatBiroq turnir yakunlari faqatgina sportdagi ulkan muvaffaqiyatlar bilan cheklanib qolgani yoʻq. Musobaqadan soʻng yuzaga kelgan noxush holatlar, jumladan, siyosatchilar tomonidan yoʻllangan ayrim kamsituvchi bayonotlar futbol jamoatchiligining hafsalasini pir qildi.
FIFA prezidenti Paragvay senatori Selesta Amarillaning hujumchiga qarshi aytgan irqiy va kamsituvchi gaplarini qatʼiy qoraladi. Internet tarmogʻida keng tarqalgan bu kabi salbiy fikrlar butun dunyo boʻylab jamoatchilik hamda hukumat vakillarining keskin eʼtiroziga sabab boʻldi.
Paragvaylik senator Kilian Mbappega nisbatan asossiz shaxsiy hujumlar uyushtirib, uning kelib chiqishiga oid haqoratli soʻzlarni ishlatgan edi. Ushbu holat sport olamida nafrat bilan kutib olindi va keng muhokamalarga sabab boʻldi.
Janni Infantino oʻz bayonotida butun futbol olami va jamiyat Fransiya terma jamoasi sardori bilan birdam ekanini qatʼiy taʼkidladi. U futbol barcha uchun xavfsiz va inklyuziv makon boʻlib qolishi lozimligini, shuningdek, sportni hamda keng jamiyatni irqchilik balosidan tozalash yoʻlidagi saʼy-harakatlar davom ettirilishini vaʼda qildi.
…