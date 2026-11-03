Dahshatli fojia: “Tenerife” hujumchisi darvozabon bilan to‘qnashib hayotdan ko‘z yumdi (video)

·65·Sport
Dahshatli fojia: “Tenerife” hujumchisi darvozabon bilan to‘qnashib hayotdan ko‘z yumdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Tenerife» klubining 30 yoshli hujumchisi Xesus de Migel 2 noyabr kuni «Andorra» jamoasiga qarshi o‘yinda darvozabon Xesus Ovono bilan to‘qnashib, olgan og‘ir tan jarohatlari oqibatida 3 noyabr kuni shifoxonada vafot etdi.
  • Hodisa o‘yinning qo‘shib berilgan daqiqalarida darvozabonning maydon tashqarisiga chiqib, hujumchi bilan havoda qattiq to‘qnashishi natijasida yuz berdi.

Ispaniya va jahon futboli og‘ir yo‘qotishga uchradi. Segunda (Ispaniya ikkinchi divizioni) ishtirokchisi «Tenerife» klubining 30 yoshli hujumchisi Xesus de Migel (Jesús de Miguel Alameda) olgan og‘ir tan jarohati oqibatida 3 noyabr kuni ertalab shifoxonaning jonlantirish bo‘limida vafot etdi.

Mudhish hodisa 2 noyabr oqshomida Kanar orollaridagi «Estadio Eliodoro Rodriges Lopes» stadionida, «Tenerife» hamda «Andorra» jamoalari o‘rtasidagi bahsda yuz berdi. Hisob 2:2 bo‘lib turgan va hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalar o‘tib borayotgan bir paytda de Migel g‘alaba to‘pini kiritish maqsadida oldinga tashlangan edi.

Darvozabonning xavfli sakrashi va maydonda to‘xtagan yurak

Hujumchining hayotiga zomin bo‘lgan to‘qnashuv sanoqli soniyalar ichida ro‘y berdi:

  • Darvozadan uzoqqa chiqish: Himoyachilar ortiga tashlangan to‘pni qaytarish niyatida mehmonlar posboni Xesus Ovono o‘z jarima maydonchasini ancha tark etib, deyarli markaziy aylana yaqinigacha yugurib chiqdi;

  • Qattiq to‘qnashuv: Havoda to‘pni egallashga intilgan darvozabon tizzasini oldinga cho‘zib sakradi va katta tezlikda kelayotgan de Migel bilan to‘qnashdi. Zarba bevosita hujumchining ko‘krak qafasi hamda bosh qismiga to‘g‘ri keldi;

  • Hushdan ketish: To‘qnashuv zarbidan de Migel shu zahoti hushini yo‘qotib, maysazor uzra quladi. Shifokorlar besh daqiqadan ortiq vaqt davomida maydonda birinchi yordam ko‘rsatdi va futbolchi zudlik bilan zambilda tez yordam mashinasiga olib chiqildi;

  • Qizil kartochka va to‘xtatilgan o‘yin: Qoidani keskin buzgan darvozabonga to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ko‘rsatildi, bosh hakam esa ikki jamoa vakillari bilan maslahatlashib, uchrashuvni muddatidan avval butunlay to‘xtatishga qaror qildi;

  • Yo‘lda yurak to‘xtashi: «Tenerife» klubi ma’lumotiga ko‘ra, futbolchini klinikaga olib ketishayotgan vaqtda uning yuragi urishdan to‘xtagan. Tibbiyot xodimlari yurak faoliyatini qayta tiklab, uni intensiv terapiya bo‘limiga joylashtirishga muvaffaq bo‘lgan.

Bir kechada so‘ngan umid

Shifoxonadan dastlab umidbaxsh xabarlar chiqqandi — 2 noyabr oqshomida klub futbolchining ahvoli og‘ir bo‘lsa-da, barqarorlashganini bildirdi. Biroq tun yarmida vaziyat keskin yomonlashdi:

  • Nevrologik holatning pasayishi: Seshanba tongida de Migelning nevrologik ko‘rsatkichlari og‘ir darajada pasayib ketdi;

  • Rasmiy ta’ziya: 3 noyabr tongida shifokorlar uning biologik o‘limini qayd etdi. «Biz butkul karaxt holatdamiz, tomog‘imizga tiqilgan alam bilan bo‘lgan voqeaga ishongimiz kelmayapti. “Tenerife” klubi Xesus de Migel Alamedaning fojiali o‘limini chuqur qayg‘u bilan ma’lum qiladi», — deyiladi klubning rasmiy bayonotida.

Ispaniya va UYEFA motamda: Barcha uchrashuvlar qoldirildi

Futbolchining bevosita maydonda olgan jarohati sababli vafot etishi xalqaro sport hamjamiyatini qattiq larzaga soldi:

  • O‘yinlarning bekor qilinishi: Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) 3 noyabr kuniga belgilangan barcha rasmiy bahslarni, jumladan, erkaklar va ayollar o‘rtasidagi mamlakat Kubogi uchrashuvlarini hamda yoshlar terma jamoasining taqdimotini to‘xtatdi;

  • Yevrokuboklarda bir daqiqalik sukut: UYEFA joriy haftada Chempionlar Ligasi va boshqa barcha qit’a turnirlari uchrashuvlari oldidan bir daqiqalik sukut e’lon qilish bo‘yicha ko‘rsatma berdi.

Madrid futboli tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Xesus de Migel o‘z faoliyatini «Leganes» tizimida boshlagan va 2025 yil yozida «Tenerife»ga ko‘chib o‘tgan edi. U avvalgi mavsumda «Kastelon» safida 11 ta gol urib, jamoaning ikkinchi divizionga chiqishida katta hissa qo‘shgandi. Ushbu fojiali bahs uning hayotidagi so‘nggi o‘yin bo‘lib qoldi.

Xesus de MigelTenerifeIspaniya futboli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi«Osasuna» klubi bosh murabbiy Luis Migel Ramisni iste’foga chiqardi12 oktabr 18:24Sobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildiSobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildi23 sentabr 07:04Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiRo‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdi16 sentabr 06:18Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!9 sentabr 09:03Kanada bosh murabbiyi O‘zbekistonni oson taslim bo‘lmaydigan jamoa dediKanada bosh murabbiyi O‘zbekistonni oson taslim bo‘lmaydigan jamoa dedi2 iyun 12:3240 yoshida yangi sahifa: JCH-2026 qahramoni Vozinya «Kolo-Kolo»ga o‘tdi40 yoshida yangi sahifa: JCH-2026 qahramoni Vozinya «Kolo-Kolo»ga o‘tdi4 avgust 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi