Dahshatli fojia: “Tenerife” hujumchisi darvozabon bilan to‘qnashib hayotdan ko‘z yumdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Tenerife» klubining 30 yoshli hujumchisi Xesus de Migel 2 noyabr kuni «Andorra» jamoasiga qarshi o‘yinda darvozabon Xesus Ovono bilan to‘qnashib, olgan og‘ir tan jarohatlari oqibatida 3 noyabr kuni shifoxonada vafot etdi.
- Hodisa o‘yinning qo‘shib berilgan daqiqalarida darvozabonning maydon tashqarisiga chiqib, hujumchi bilan havoda qattiq to‘qnashishi natijasida yuz berdi.
Ispaniya va jahon futboli og‘ir yo‘qotishga uchradi. Segunda (Ispaniya ikkinchi divizioni) ishtirokchisi «Tenerife» klubining 30 yoshli hujumchisi Xesus de Migel (Jesús de Miguel Alameda) olgan og‘ir tan jarohati oqibatida 3 noyabr kuni ertalab shifoxonaning jonlantirish bo‘limida vafot etdi.
Mudhish hodisa 2 noyabr oqshomida Kanar orollaridagi «Estadio Eliodoro Rodriges Lopes» stadionida, «Tenerife» hamda «Andorra» jamoalari o‘rtasidagi bahsda yuz berdi. Hisob 2:2 bo‘lib turgan va hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalar o‘tib borayotgan bir paytda de Migel g‘alaba to‘pini kiritish maqsadida oldinga tashlangan edi.
Darvozabonning xavfli sakrashi va maydonda to‘xtagan yurak
Hujumchining hayotiga zomin bo‘lgan to‘qnashuv sanoqli soniyalar ichida ro‘y berdi:
Darvozadan uzoqqa chiqish: Himoyachilar ortiga tashlangan to‘pni qaytarish niyatida mehmonlar posboni Xesus Ovono o‘z jarima maydonchasini ancha tark etib, deyarli markaziy aylana yaqinigacha yugurib chiqdi;
Qattiq to‘qnashuv: Havoda to‘pni egallashga intilgan darvozabon tizzasini oldinga cho‘zib sakradi va katta tezlikda kelayotgan de Migel bilan to‘qnashdi. Zarba bevosita hujumchining ko‘krak qafasi hamda bosh qismiga to‘g‘ri keldi;
Hushdan ketish: To‘qnashuv zarbidan de Migel shu zahoti hushini yo‘qotib, maysazor uzra quladi. Shifokorlar besh daqiqadan ortiq vaqt davomida maydonda birinchi yordam ko‘rsatdi va futbolchi zudlik bilan zambilda tez yordam mashinasiga olib chiqildi;
Qizil kartochka va to‘xtatilgan o‘yin: Qoidani keskin buzgan darvozabonga to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ko‘rsatildi, bosh hakam esa ikki jamoa vakillari bilan maslahatlashib, uchrashuvni muddatidan avval butunlay to‘xtatishga qaror qildi;
Yo‘lda yurak to‘xtashi: «Tenerife» klubi ma’lumotiga ko‘ra, futbolchini klinikaga olib ketishayotgan vaqtda uning yuragi urishdan to‘xtagan. Tibbiyot xodimlari yurak faoliyatini qayta tiklab, uni intensiv terapiya bo‘limiga joylashtirishga muvaffaq bo‘lgan.
Bir kechada so‘ngan umid
Shifoxonadan dastlab umidbaxsh xabarlar chiqqandi — 2 noyabr oqshomida klub futbolchining ahvoli og‘ir bo‘lsa-da, barqarorlashganini bildirdi. Biroq tun yarmida vaziyat keskin yomonlashdi:
Nevrologik holatning pasayishi: Seshanba tongida de Migelning nevrologik ko‘rsatkichlari og‘ir darajada pasayib ketdi;
Rasmiy ta’ziya: 3 noyabr tongida shifokorlar uning biologik o‘limini qayd etdi. «Biz butkul karaxt holatdamiz, tomog‘imizga tiqilgan alam bilan bo‘lgan voqeaga ishongimiz kelmayapti. “Tenerife” klubi Xesus de Migel Alamedaning fojiali o‘limini chuqur qayg‘u bilan ma’lum qiladi», — deyiladi klubning rasmiy bayonotida.
Ispaniya va UYEFA motamda: Barcha uchrashuvlar qoldirildi
Futbolchining bevosita maydonda olgan jarohati sababli vafot etishi xalqaro sport hamjamiyatini qattiq larzaga soldi:
O‘yinlarning bekor qilinishi: Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) 3 noyabr kuniga belgilangan barcha rasmiy bahslarni, jumladan, erkaklar va ayollar o‘rtasidagi mamlakat Kubogi uchrashuvlarini hamda yoshlar terma jamoasining taqdimotini to‘xtatdi;
Yevrokuboklarda bir daqiqalik sukut: UYEFA joriy haftada Chempionlar Ligasi va boshqa barcha qit’a turnirlari uchrashuvlari oldidan bir daqiqalik sukut e’lon qilish bo‘yicha ko‘rsatma berdi.
Madrid futboli tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Xesus de Migel o‘z faoliyatini «Leganes» tizimida boshlagan va 2025 yil yozida «Tenerife»ga ko‘chib o‘tgan edi. U avvalgi mavsumda «Kastelon» safida 11 ta gol urib, jamoaning ikkinchi divizionga chiqishida katta hissa qo‘shgandi. Ushbu fojiali bahs uning hayotidagi so‘nggi o‘yin bo‘lib qoldi.
Izohlar 0
…