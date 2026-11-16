Finlandiya San-Marinoni yanchib tashladi, Chernogoriya va Albaniyadan safardagi g‘alabalar
Yevropada UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining navbatdagi tur uchrashuvlari qizg‘in va murosasiz ruhda davom etmoqda. Mazkur tur doirasida maydonga tushgan terma jamoalar muxlislarga ko‘plab gollar va shiddatli lahzalarni hadya etishdi.
Finlandiya — San-Marino: Hujumkor futbol va 9 ta gol
Turning eng sergol va esda qolarli o‘yinlaridan biri Helsinkida kechdi. Finlandiya terma jamoasi o‘z maydonida San-Marinoni qabul qilib, raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi — 7:2.
Uchrashuv qahramoniga aylangan Lukas Svanbek xet-trik qayd etgan bo‘lsa (8, 20 va 78-daqiqalar), Yoel Poxyanpalo o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi. Shuningdek, Valta va Xokans ham bittadan gol muallifiga aylanishdi. San-Marino safidan Nanni ikki marta gol urishga muvaffaq bo‘ldi, biroq bu mag‘lubiyatdan qutqarib qololmadi.
Chernogoriya va Albaniyadan ishonchli safar g‘alabalari
Safarda harakat qilgan Chernogoriya terma jamoasi Kipr mehmoni bo‘lib, raqibini 4:1 hisobida mag‘lub etdi. Milutin Osmaich hisobni ochgan bo‘lsa, Vukotich va Nikola Krstovichning ikkita goli chernogoriyaliklarga yirik g‘alabani keltirdi.
Albaniya esa Belarus maydonida ishonchli o‘yin namoyish etib, Ray Manay va Elseid Xyusayning gollari evaziga 2:0 hisobida zafar quchdi. Tur doirasidagi yagona durang esa Latviya va Armaniston o‘rtasida qayd etilib, hisob ochilmadi (0:0).
Uchrashuvlar va natijalar
Hisob va asosiy voqealar
Finlandiya — San-Marino
7:2 (Svanbek 3 ta, Poxyanpalo 2 ta, Valta, Xokans — Nanni 2 ta)
Kipr — Chernogoriya
1:4 (Pittas — Osmaich, Vukotich, Krstovich 2 ta)
Belarus — Albaniya
0:2 (Manay, Xyusay)
Latviya — Armaniston
0:0 (Nursiz durang)
Sizningcha, ushbu o‘yinlardan qaysi biri turning eng hayratlanarli natijasini qayd etdi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…