Finlandiya San-Marinoni yanchib tashladi, Chernogoriya va Albaniyadan safardagi g‘alabalar

1 daqiqa o'qish2
Finlandiya San-Marinoni yanchib tashladi, Chernogoriya va Albaniyadan safardagi g‘alabalar

Yevropada UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining navbatdagi tur uchrashuvlari qizg‘in va murosasiz ruhda davom etmoqda. Mazkur tur doirasida maydonga tushgan terma jamoalar muxlislarga ko‘plab gollar va shiddatli lahzalarni hadya etishdi.

Finlandiya — San-Marino: Hujumkor futbol va 9 ta gol

Turning eng sergol va esda qolarli o‘yinlaridan biri Helsinkida kechdi. Finlandiya terma jamoasi o‘z maydonida San-Marinoni qabul qilib, raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi — 7:2.

Uchrashuv qahramoniga aylangan Lukas Svanbek xet-trik qayd etgan bo‘lsa (8, 20 va 78-daqiqalar), Yoel Poxyanpalo o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi. Shuningdek, Valta va Xokans ham bittadan gol muallifiga aylanishdi. San-Marino safidan Nanni ikki marta gol urishga muvaffaq bo‘ldi, biroq bu mag‘lubiyatdan qutqarib qololmadi.

Chernogoriya va Albaniyadan ishonchli safar g‘alabalari

Safarda harakat qilgan Chernogoriya terma jamoasi Kipr mehmoni bo‘lib, raqibini 4:1 hisobida mag‘lub etdi. Milutin Osmaich hisobni ochgan bo‘lsa, Vukotich va Nikola Krstovichning ikkita goli chernogoriyaliklarga yirik g‘alabani keltirdi.

Albaniya esa Belarus maydonida ishonchli o‘yin namoyish etib, Ray Manay va Elseid Xyusayning gollari evaziga 2:0 hisobida zafar quchdi. Tur doirasidagi yagona durang esa Latviya va Armaniston o‘rtasida qayd etilib, hisob ochilmadi (0:0).

Uchrashuvlar va natijalar

Hisob va asosiy voqealar

Finlandiya — San-Marino

7:2 (Svanbek 3 ta, Poxyanpalo 2 ta, Valta, Xokans — Nanni 2 ta)

Kipr — Chernogoriya

1:4 (Pittas — Osmaich, Vukotich, Krstovich 2 ta)

Belarus — Albaniya

0:2 (Manay, Xyusay)

Latviya — Armaniston

0:0 (Nursiz durang)

Sizningcha, ushbu o‘yinlardan qaysi biri turning eng hayratlanarli natijasini qayd etdi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari