Din. Zagreb — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Din. Zagreb — Bayer Leverkuzen uchrashuvi 26 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Din. Zagreb boshlang‘ich tarkibi: 24. Kotarski D., 9. Belo D., 36. Dominges S., 3. Goda B., 80. Kachavenda L., 21. Lisitsa M., 26. Makkenna S., 27. Mishich Y. (kapitan), 99. Orshich M., 10. Stoykovich L., 25. Valinchich M.
Din. Zagreb zaxiradagilari: 23. Almena I., 44. Filipovich I., 15. Galeshich N., 11. Xodja A., 17. Ivanushes L., 5. Kravsov K., 35. Mikich N., 22. Peres Vinlof M., 14. Prevlyak S., 6. Radelich S., 7. Rodriges D., 8. Zays M.
Din. Zagreb bosh murabbiyi: Leko J.
Bayer Leverkuzen boshlang‘ich tarkibi: 1. Flekken M., 8. Andrix R., 5. Bade L., 19. Diabi M., 24. Garsiya A., 3. Guterres M., 30. Maza I., 2. Medina F., 4. Kuansa Dj., 14. Shik P. (kapitan), 10. Tillman M.
Bayer Leverkuzen zaxiradagilari: 29. Ben Segir E., 28. Blasvix Ya., 42. Kalbret M., 20. Due G., 6. Fernandes E., 7. Xofmann Y., 35. Kofane S., 36. Lomb N., 9. Moreyra A., 12. Tapsoba E., 23. Tella N.
Bayer Leverkuzen bosh murabbiyi: Martines K.
- 17Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) Patrik Shikka ajoyib uzatma berdi, ammo u Dominik Kotarskini dog‘da qoldira olmadi va to‘pni yo‘qotdi.
- 16Dion Belo (Din. Zagreb) markazga uzatilgan to‘pga yetib keldi, ammo darvozabon yerda yotgan vaziyatda boshi bilan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketgach, afsus bilan boshini quyi soldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Bayer Leverkuzen darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
- 15Dinamo Zagreb to‘pni nazorat qilmoqda va futbolchilar bir-biriga aniq paslar uzatishmoqda. Ular raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujumda zarba berish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
- 13Mussa Diabi (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasiga yorib kirdi, ammo uning zarbasi qaytarildi.
- 11Bayer Leverkuzen futbolchilari raqib himoyasini yorib o‘tish uchun qulay vaziyatni kutib, bir-birlariga qisqa paslar bilan to‘pni uzatishmoqda.
- 100-1Gol! Malik Tillman (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga o‘z vaqtida yetib keldi va to‘pni chap ustun yonidan darvozaga aniq yo‘lladi. Hisob 0:1.
- 10Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) to‘pni burchak bayroqchasi tomon olib bordi va uni jarima maydonchasi ichiga uzatdi.
- 10Ibrohim Maza (Bayer Leverkuzen) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi. Bayer Leverkuzen burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 7Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri birinchi bo‘lib yetib kelib, boshi bilan to‘pni uzoqlashtirdi.
- 7Dominik Kotarski o‘z darvoza chizig‘idan chiqib, Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini ushlab oldi. Bayer Leverkuzen burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi.
- 6Patrik Shik (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi ichidan zarba berdi, ammo himoyachilar o‘z vaqtida to‘pga to‘sqinlik qilishdi. Yon hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi, Bayer Leverkuzen uni amalga oshiradi.
- 3Bayer Leverkuzen maydon markazida ajoyib nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
- 1Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
- 22:47O‘yinchilar nihoyat maydonga chiqishdi! Bayer Leverkuzen o‘yinni boshlab beradi.
- 22:45Bugungi o‘yinni Mikola Balakin boshqarib boradi.
- 22:45Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
- 22:45Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…