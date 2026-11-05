Bayer Leverkuzen — Marsel: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Bayer Leverkuzen — Marsel uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Bayer Leverkuzen boshlang‘ich tarkibi: 1. Flekken M., 8. Andrix R., 24. Garsiya A., 3. Guterres M., 7. Xofmann Y., 30. Maza I., 2. Medina F., 4. Kuansa Dj., 14. Shik P., 12. Tapsoba E. (kapitan), 17. Vaskes L.
Bayer Leverkuzen zaxiradagilari: 5. Bade L., 28. Blasvix Ya., 42. Kalbret M., 6. Fernandes E., 43. Xavigxorst B., 36. Lomb N., 9. Moreyra A., 10. Tillman M.
Bayer Leverkuzen bosh murabbiyi: Martines K.
Marsel boshlang‘ich tarkibi: 12. De Lange J., 8. Abdelli X., 21. Agerd N., 74. Bezaxaf K., 4. Igan-Rayli K., 25. Garsiya U., 9. Guiri A., 23. Xoyberg P., 19. Kondogbiya J., 14. Payshao I., 22. Vea T. (kapitan).
Marsel zaxiradagilari: 48. Abdalla K., 7. Gomes A., 41. Gomis I., 42. Kamissoko N., 46. Kum A., 11. Mope N., 18. Meyte B., 43. Mmadi T., 6. Nnadi T., 44. Valero A., 92. Vermo T.
Marsel bosh murabbiyi: Jenezio B.
Izohlar 0
…