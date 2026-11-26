Yuventus — Omoniya: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Yuventus — Omoniya uchrashuvi 27 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Yuventus boshlang‘ich tarkibi: 33. Neto, 13. Boga J., 32. Kabal X., 20. Kambyazo A., 7. Konseysan F., 12. Duglas Luis, 18. Exator J., 4. Gatti F. (kapitan), 6. Kelli L., 26. Lukumi J., 29. Sarr P. M.
Yuventus zaxiradagilari: 17. Alaybegovich K., 3. Bremer, 2. Chelik Z., 47. Durmisi A., 9. Kolo Muani R., 8. Kopmeyners T., 22. Makkenni U., 51. Merola A., 23. Pinsolo K., 52. Turko S., 25. Vikario G., 27. Voltemade N.
Yuventus bosh murabbiyi: Spalletti L.
Omoniya boshlang‘ich tarkibi: 1. Kaminski T., 74. Andreu P., 5. Kulibali S. (kapitan), 93. Dyuvern J., 9. Kakullis A., 14. Marich M., 7. Montnor J., 77. Nego L., 37. Satka L., 17. Tanase F., 22. Tankovich M.
Omoniya zaxiradagilari: 29. Balkoves Y., 20. Brauvers L., 92. Xristoforu P., 11. Kosta Evandro, 99. Dioni L., 40. Fabiano, 90. Konstantinidis K., 78. Mixail P., 85. Neofitu A., 27. Simich S.
Omoniya bosh murabbiyi: Berg X.
- 4Jeremi Boga (Yuventus) kuchli kurash olib bordi va Semyuel Barrott fol qayd etdi. Omoniya foydasiga yon chiziq yaqinida jarima zarbasi belgilandi.
- 4Fransishku Konseysau (Yuventus) himoyachining qarshiligidan qutulib, o‘rta masofadan darvozaning chap tomonini nishonga oldi, ammo Tomas Kaminski o‘z o‘rnida bo‘lib, to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
- 4Yuventus - Omoniya. Hisob: 0-0. Andrea Kambyazo (Yuventus) burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 2Andrea Kambyazo (Yuventus) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni jamoadoshlaridan birortasiga yetkaza olmadi. To‘p xavfli hududdan osonlik bilan uzoqlashtirildi.
- 1O‘yin endigina boshlandi. Yuventus - Omoniya, hisob 0-0.
- 01:01Yuventus o‘yinni boshlab beradi.
- 01:00Bugungi o‘yinni boshqarib boradigan bosh hakam – Semyuel Barrott.
- 01:00O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun asosiy tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
- 01:00Salom va Yuventus hamda Omoniya o‘rtasidagi bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda sodir bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Tomoshadan zavq oling.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…