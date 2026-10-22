Omoniya — Benfika: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Omoniya — Benfika uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Omoniya boshlang‘ich tarkibi: 40. Fabiano (kapitan), 77. Nego L., 93. Dyuvern J., 37. Satka L., 29. Balkoves Y., 11. Kosta Evandro, 74. Andreu P., 14. Marich M., 7. Montnor J., 9. Kakullis A., 17. Tanase F.
Omoniya zaxiradagilari: 20. Brauvers L., 92. Xristoforu P., 82. Kristu A., 99. Dioni L., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Mixail P., 85. Neofitu A., 27. Simich S., 22. Tankovich M.
Omoniya bosh murabbiyi: Berg X.
Benfika boshlang‘ich tarkibi: 1. Trubin A., 6. Ba A., 44. Araujo T., 3. Chirkati A., 34. El-Karuani S., 8. Aursnes F. (kapitan), 16. Manu Silva, 27. Rafa Silva, 30. Echeverri K., 21. Shelderup A., 14. Pavlidis V.
Benfika zaxiradagilari: 72. Anisio, 26. Dal S., 88. Freytas T., 33. Gabriel Indio, 2. Lengle K., 11. Lukebakio D., 77. Moreyra G., 62. Neto J., 36. Palinya J., 25. Prestianni Dj., 24. Soares S., 10. Sudakov G.
Benfika bosh murabbiyi: Silva M.
Izohlar 0
…