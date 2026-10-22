Omoniya — Benfika: tarkiblar va jonli matn

·27·Sport
Omoniya — Benfika: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi OmoniyaBenfika uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Omoniya boshlang‘ich tarkibi: 40. Fabiano (kapitan), 77. Nego L., 93. Dyuvern J., 37. Satka L., 29. Balkoves Y., 11. Kosta Evandro, 74. Andreu P., 14. Marich M., 7. Montnor J., 9. Kakullis A., 17. Tanase F.

Omoniya zaxiradagilari: 20. Brauvers L., 92. Xristoforu P., 82. Kristu A., 99. Dioni L., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Mixail P., 85. Neofitu A., 27. Simich S., 22. Tankovich M.

Omoniya bosh murabbiyi: Berg X.

Benfika boshlang‘ich tarkibi: 1. Trubin A., 6. Ba A., 44. Araujo T., 3. Chirkati A., 34. El-Karuani S., 8. Aursnes F. (kapitan), 16. Manu Silva, 27. Rafa Silva, 30. Echeverri K., 21. Shelderup A., 14. Pavlidis V.

Benfika zaxiradagilari: 72. Anisio, 26. Dal S., 88. Freytas T., 33. Gabriel Indio, 2. Lengle K., 11. Lukebakio D., 77. Moreyra G., 62. Neto J., 36. Palinya J., 25. Prestianni Dj., 24. Soares S., 10. Sudakov G.

Benfika bosh murabbiyi: Silva M.

Jonli reportaj1-1 JONLI
45+4
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtagini chaldi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalari tomon yo‘l olishmoqda.
45
O‘yinning asosiy vaqtiga 3 daqiqa qo‘shib berildi.
44
Jasper Vergote VAR tekshiruvidan so‘ng o‘z dastlabki qarorida qoldi. Qoidabuzarlik yo‘q va gol hisobga olindi!
43VAR
Omoniya futbolchilari o‘z nishonlashlarini to‘xtatishdi, chunki hakam Jasper Vergote golni ko‘rib chiqish uchun VAR ishorasini qildi, bu katta ehtimol bilan hujum boshlanishida o‘yindan tashqari holat bo‘lgan-bo‘lmaganini aniqlash uchun qilindi.
421-1
Jeyden Montnordan ajoyib uzatma Andronikos Kakullisni (Omoniya) topdi, u barchadan baland sakrab, yaqin masofadan boshi bilan to‘pni darvozaning o‘ng burchagiga yo‘lladi. Uning zarbasi ham kuchli, ham aniq chiqdi va Anatoliy Trubin bu vaziyatda to‘pni qaytarishga ojiz qoldi. 1:1.
41
Omoniya o‘yinchilari o‘yindan tashqari holatda qolishdi.
38
Omoniya ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyada bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
35
Fabiano ajoyib seyv namoyish etdi! Andreas Shelderup (Benfika) himoyachilarni osonlik bilan aldab o‘tdi va o‘rta masofadan zarba yo‘lladi. Uning zarbasi darvozaning chap pastki burchagiga yo‘naltirilgan edi, ammo darvozabon to‘pni qaytarib qoldi!
32
Sufyan El Karuani (Benfika) jarima zarbasini amalga oshiradi. U to‘pni to‘g‘ridan to‘g‘ri darvozaga yo‘llaydimi? Keling, birgalikda kuzatamiz!
29
37:63 – to‘pga egalik qilish bo‘yicha so‘nggi ko‘rsatkich.
26
Jeyden Montnor (Omoniya) oltin qoidaga amal qilmayapti: "O‘zgalarga o‘zingga qanday munosabatda bo‘lishlarini istasang, shunday munosabatda bo‘l". U qo‘pollik ishlatdi va Jasper Vergoteda fol uchun hushtak chalishdan boshqa iloj qolmadi.
24
Vangelis Pavlidis (Benfika) o‘yindan tashqari holatda qoldi!
21
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Florin Tanase (Omoniya) jarohat oldi va shifokorlar maydonga kirishi kerak.
19
Ajoyib kombinatsiya Jeyden Montnorning Kosta Evandroga (Omoniya) oddiy uzatmasi bilan yakunlandi, u to‘pni o‘ziga bo‘ysundirib, o‘rta masofadan chap ustun yonidan biroz o‘tkazib zarba berdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Benfika darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
17
Hakam hushtagini chaldi, Benfika burchak zarbasini amalga oshiradi.
14
Avtogol! Loik Nego (Omoniya) uchun omadsiz vaziyat, u olti metrlik maydonchaga uzatilgan to‘pni qaytarmoqchi bo‘ldi, ammo boshi bilan o‘z darvozaboni darvozasiga kiritib yubordi. Hisob 0:1.
140-1
Gol! Klaudio Echeverri (Benfika) Fredrik Aursnesning ajoyib yurishi va uzatmasidan so‘ng yaqin masofadan boshi bilan darvozaning chap burchagini ishg‘ol qilib, hisobni 0:1 ko‘rinishiga keltirdi.
12
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Omoniya burchak zarbasini amalga oshiradi.
11
Jeyden Montnor (Omoniya) raqiblarini aldab o‘tdi va zarba berish uchun juda qulay pozitsiyaga chiqib oldi. Uning jarima maydoni tashqarisidan yo‘llagan zarbasi darvozaning yuqori burchagi tomon yo‘naldi, ammo bu xavfli chiqmadi va Anatoliy Trubin to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
9
Alessandro Chirkati (Benfika) vaziyat yaratishga urindi, ammo uzatmasiga kuchlilik qildi.
7
Jeyden Montnor (Omoniya) hujum uyushtirish chog‘ida haddan tashqari agressiya ko‘rsatdi va raqibiga nisbatan qoidabuzarlik sodir etdi.
4
Klaudio Echeverri (Benfika) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida o‘zi uchun bo‘sh joy yaratdi va darvoza markazi tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo Fabiano uchun buni qaytarish qiyinchilik tug‘dirmadi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
00:06
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Benfika o‘yinni boshlab beradi.
00:06
Jasper Vergote ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
00:06
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
00:06
Barcha futbol muxlislariga salom, biz ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki o‘rindiqqa o‘tirib, zavq oling.
OmoniyaBenfikaYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sele — Omoniya: tarkiblar va jonli matnSele — Omoniya: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:35Benfika — Seltik: tarkiblar va jonli matnBenfika — Seltik: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Midtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnMidtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnBugun 00:21Eddi Hirnning "Teremoana Jalolovni yeb qo‘yadi” degan gapiga keskin reaksiyaEddi Hirnning "Teremoana Jalolovni yeb qo‘yadi” degan gapiga keskin reaksiyaKecha 23:50Tun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnTun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnKecha 23:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi