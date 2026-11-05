Neymegen — Omoniya: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Neymegen — Omoniya uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Neymegen boshlang‘ich tarkibi: 1. Krettaz G., 73. Bras G., 4. Sxyurs P., 22. Kaplan A., 77. Tomas A., 6. Neyashmich D., 35. Monteyro J., 99. Bishoff K., 9. Cheri T. (kapitan), 20. Lebreton N., 30. Linssen B.
Neymegen zaxiradagilari: 24. Fonville D., 38. Jenet J., 66. Kabar A., 34. Kers K., 42. Moslix Yu., 12. Polster N., 3. Sandler P., 14. Sirxyoys K., 10. Tadich D., 11. Villumsson V. T.
Neymegen bosh murabbiyi: Sxryoder D.
Omoniya boshlang‘ich tarkibi: 1. Kaminski T., 93. Dyuvern J., 5. Kulibali S. (kapitan), 37. Satka L., 21. Mayambela M., 74. Andreu P., 14. Marich M., 11. Kosta Evandro, 17. Tanase F., 7. Montnor J., 99. Dioni L.
Omoniya zaxiradagilari: 20. Brauvers L., 92. Xristoforu P., 40. Fabiano, 90. Konstantinidis K., 96. Koununis A., 78. Mixail P., 85. Neofitu A., 27. Simich S., 22. Tankovich M.
Omoniya bosh murabbiyi: Berg X.
Izohlar 0
…