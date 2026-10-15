Selta Vigo — Yuventus: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Selta Vigo — Yuventus uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Selta Vigo boshlang‘ich tarkibi: 13. Radu I., 3. Alonso M. (kapitan), 23. Alvares X., 5. Karreyra S., 14. Febas A., 9. Jutgla F., 18. Lago Y., 6. Moriba I., 20. Rodriges X., 17. Rueda X., 19. Svedberg V.
Selta Vigo zaxiradagilari: 28. Antanon A., 31. Arkos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 30. Bursio X., 21. Kaseres S., 24. Driuyesh K., 4. Faye A., 22. Galan X., 16. Gonsales X., 35. Milya G., 15. Nunes A.
Selta Vigo bosh murabbiyi: Xiraldes K.
Yuventus boshlang‘ich tarkibi: 25. Vikario G., 17. Alaybegovich K., 20. Kambyazo A., 7. Konseysan F., 4. Gatti F., 15. Kalulu P., 6. Kelli L., 8. Kopmeyners T., 22. Makkenni U. (kapitan), 29. Sarr P. M., 27. Voltemade N.
Yuventus zaxiradagilari: 3. Bremer, 32. Kabal X., 2. Chelik Z., 12. Duglas Luis, 31. Gonsales N., 9. Kolo Muani R., 26. Lukumi J., 33. Neto, 23. Pinsolo K.
Yuventus bosh murabbiyi: Spalletti L.
Izohlar 0
…