Seltik — Selta Vigo: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Seltik — Selta Vigo uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Seltik boshlang‘ich tarkibi: 26. Djonston S., 22. Baur M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 23. Xassan X., 42. Makgregor K. (kapitan), 47. Myurrey D., 8. Nigren B., 19. Osmand S., 5. Skeyls L., 63. Tirni K.
Seltik zaxiradagilari: 49. Forrest Dj., 61. Heyni J., 9. Xog K., 62. Kennedi L., 3. Lotomba J., 33. Makardl S., 14. Makkouen L., 21. Oksleyd-Chemberlen A., 56. Ralston A., 1. Sinisalo V., 18. Sorensen O., 17. Tunekti S.
Seltik bosh murabbiyi: O'Nil Ma.
Selta Vigo boshlang‘ich tarkibi: 13. Radu I., 3. Alonso M., 23. Alvares X., 10. Aspas I. (kapitan), 30. Bursio X., 21. Kaseres S., 5. Karreyra S., 14. Febas A., 9. Jutgla F., 20. Rodriges X., 17. Rueda X.
Selta Vigo zaxiradagilari: 28. Antanon A., 31. Arkos A., 1. Bayindir A., 24. Driuyesh K., 11. Duran P., 4. Faye A., 22. Galan X., 16. Gonsales X., 18. Lago Y., 35. Milya G., 6. Moriba I., 19. Svedberg V.
Selta Vigo bosh murabbiyi: Xiraldes K.
Izohlar 0
…