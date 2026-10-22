Seltik — Selta Vigo: tarkiblar va jonli matn

·38·Sport
Seltik — Selta Vigo: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi SeltikSelta Vigo uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Seltik boshlang‘ich tarkibi: 26. Djonston S., 22. Baur M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 23. Xassan X., 42. Makgregor K. (kapitan), 47. Myurrey D., 8. Nigren B., 19. Osmand S., 5. Skeyls L., 63. Tirni K.

Seltik zaxiradagilari: 49. Forrest Dj., 61. Heyni J., 9. Xog K., 62. Kennedi L., 3. Lotomba J., 33. Makardl S., 14. Makkouen L., 21. Oksleyd-Chemberlen A., 56. Ralston A., 1. Sinisalo V., 18. Sorensen O., 17. Tunekti S.

Seltik bosh murabbiyi: O'Nil Ma.

Selta Vigo boshlang‘ich tarkibi: 13. Radu I., 3. Alonso M., 23. Alvares X., 10. Aspas I. (kapitan), 30. Bursio X., 21. Kaseres S., 5. Karreyra S., 14. Febas A., 9. Jutgla F., 20. Rodriges X., 17. Rueda X.

Selta Vigo zaxiradagilari: 28. Antanon A., 31. Arkos A., 1. Bayindir A., 24. Driuyesh K., 11. Duran P., 4. Faye A., 22. Galan X., 16. Gonsales X., 18. Lago Y., 35. Milya G., 6. Moriba I., 19. Svedberg V.

Selta Vigo bosh murabbiyi: Xiraldes K.

Jonli reportaj JONLI
45+1
Birinchi bo‘lim yakunlandi.
45
Darvozabon Ferran Jutglaning (Selta Vigo) pastlab borgan zarbasini qaytarib qoldi, futbolchi to‘pni aynan darvoza markaziga yo‘llagan edi.
44
Qanday imkoniyat! Ferran Jutgla (Selta Vigo) jarima maydonchasi chetida uzatmani qabul qilib olgach, hech kim tomonidan qo‘riqlanmagan holda qulay vaziyatga chiqib bordi va uning zarbasi o‘ng ustun yonidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Seltik darvozasidan zarba bilan o‘yinni davom ettiradi.
43
Kallum Osman (Seltik) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchsiz zarba yo‘lladi, to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Selta Vigo darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
42
0:2 – burchak zarbalari bo‘yicha statistika.
36
Seltik maydon markazida ajoyib nazorat va aniq paslar orqali o‘yin ko‘rsatmoqda.
35
Selta Vigo yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun chiroyli paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
32
Yago Aspas (Selta Vigo) burchak zarbasidan noaniq uzatmani amalga oshirdi va Sem Jonston to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
32
Uzun paslar, qisqa paslar va bir teginishda o‘ynash. Selta Vigo jamoaviy o‘yinni namoyish etib, to‘pni nazorat qilmoqda va bir o‘yinchidan ikkinchisiga aniq uzatmalarni amalga oshirmoqda. Raqib o‘yinchilariga hozircha to‘pni olib qo‘yish juda qiyin bo‘lmoqda.
31
Selta Vigo futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar orqali uzatmalar berishmoqda. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
30
Seltik o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
27
Serxio Karreyra (Selta Vigo) jarima maydonchasi burchagidan o‘z jamoadoshini gol urish uchun qulay pozitsiyada topish maqsadida to‘pni uzatdi, ammo himoyachi pasga to‘sqinlik qildi va to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Selta Vigo foydasiga to‘pni o‘yinga kiritish belgilandi.
25
Ugo Bursio (Selta Vigo) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib futbolchisi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
23🟨
Bosh hakam Georgi Kabakov bahslarga mutlaqo toqat qilmoqchi emas ko‘rinadi. Kamilo Duran (Seltik) e’tiroz bildirgani uchun sariq kartochka oldi.
22
Markos Alonso (Selta Vigo) ajoyib pas bilan Sebastyan Kaseresni topdi va u darvoza tomon olg‘a intilmoqda.
21
Ionut Radudan ajoyib seyv! Kamilo Duran (Seltik) uzatmadan keyin baland sakrab, yaqin masofadan xavfli zarba yo‘lladi, ammo darvozabon to‘pni qaytarib, jamoasini goldan saqlab qoldi.
20
Seltik hozirgi vaqtda o‘yinchilar o‘rtasidagi aniq paslar orqali to‘pni nazorat qilmoqda.
19
O‘yin: Seltik - Selta Vigo. Hisob: 0-0. Sharh: Mana ikkala jamoaning to‘pga egalik qilish bo‘yicha joriy statistikasi – 40:60.
19
Selta Vigo aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
18
Bosh hakam va yordamchilaridan biri Selta Vigo foydasiga burchak zarbasi belgilanganini ishora qilishdi.
16
Selta Vigo ayni damda bosimni kuchaytirmoqda, ammo himoyachilardan biri to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
16
Selta Vigo futbolchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
10
Serxio Karreyra (Selta Vigo) va Markos Alonso ikki himoyachini ortda qoldirish uchun tezkor tiki-taka uslubida o‘ynashdi va hujumni yon chiziq bo‘ylab davom ettirishdi.
9
Seltik futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar orqali to‘pni uzatishmoqda.
5
Seltik to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir nechta paslarni amalga oshirib, zarba berish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
2
Selta Vigo ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
1
O‘yin endigina boshlandi, birinchi bo‘lim davom etmoqda.
00:01
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Selta Vigo o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni Georgi Kabakov boshqarib boradi.
00:00
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
00:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
SeltikSelta VigoYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Selta Vigo — Yuventus: tarkiblar va jonli matnSelta Vigo — Yuventus: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Benfika — Seltik: tarkiblar va jonli matnBenfika — Seltik: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Selta Vigo — Alaves: tarkiblar va jonli matnSelta Vigo — Alaves: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 18:11Yevropa Ligasi 2-turida “Yuventus”, “Benfika” va “Bornmut” klublari g‘alabaga erishdiYevropa Ligasi 2-turida “Yuventus”, “Benfika” va “Bornmut” klublari g‘alabaga erishdi16 oktabr 06:37Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiChempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldi3 avgust 22:27“Aston Villa” Oskar Mingesani erkin agent sifatida olmoqchi“Aston Villa” Oskar Mingesani erkin agent sifatida olmoqchi29 may 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi