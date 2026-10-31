Rayo Valekano — Selta Vigo: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Rayo Valekano — Selta Vigo uchrashuvi 31 oktyabr, 20:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Rayo Valekano boshlang‘ich tarkibi: 25. Audero E., 10. Kamelo S., 19. de Frutos X., 4. Dias P., 18. Garsiya A., 24. Lejyon F., 8. Lopes U., 17. Pedrosa A., 2. Ratsiu A., 15. Sadik M., 23. Valentin O.
Rayo Valekano zaxiradagilari: 9. Alemao, 20. Balliu I., 37. Belaid R., 36. Buare G., 1. Kardenas D., 22. Fernandes P., 11. Nteka R., 7. Palason I., 21. Peres F., 14. Sitaishvili G., 33. Vertraud J.
Rayo Valekano bosh murabbiyi: San-Xose B.
Selta Vigo boshlang‘ich tarkibi: 13. Radu I., 23. Alvares X. (kapitan), 21. Kaseres S., 14. Febas A., 22. Galan X., 16. Gonsales X., 9. Jutgla F., 18. Lago Y., 6. Moriba I., 20. Rodriges X., 17. Rueda X.
Selta Vigo bosh murabbiyi: Xiraldes K.
Izohlar 0
…