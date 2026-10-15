Benfika — Seltik: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Benfika — Seltik uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Benfika boshlang‘ich tarkibi: 1. Trubin A., 44. Araujo T., 8. Aursnes F. (kapitan), 6. Ba A., 26. Dal S., 22. Duran Dj., 2. Lengle K., 11. Lukebakio D., 36. Palinya J., 25. Prestianni Dj., 10. Sudakov G.
Benfika zaxiradagilari: 72. Anisio, 18. Barreyro L., 3. Chirkati A., 30. Echeverri K., 34. El-Karuani S., 88. Freytas T., 33. Gabriel Indio, 16. Manu Silva, 14. Pavlidis V., 27. Rafa Silva, 21. Shelderup A., 24. Soares S.
Benfika bosh murabbiyi: Silva M.
Seltik boshlang‘ich tarkibi: 1. Sinisalo V., 22. Baur M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 9. Xog K., 42. Makgregor K. (kapitan), 47. Myurrey D., 18. Sorensen O., 63. Tirni K., 17. Tunekti S., 6. Trasti A.
Seltik zaxiradagilari: 65. Kliri L., 49. Forrest Dj., 23. Xassan X., 26. Djonston S., 62. Kennedi L., 3. Lotomba J., 14. Makkouen L., 8. Nigren B., 19. Osmand S., 21. Oksleyd-Chemberlen A., 56. Ralston A., 5. Skeyls L.
Seltik bosh murabbiyi: O'Nil Ma.
Izohlar 0
…