Alex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdi

·23·Sport
Alex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdi

Shotlandiyaning Seltik klubi sobiq Liverpul va Arsenal yarim himoyachisi Alex Oxlade-Chamberlain bilan hamkorlikni davom ettirishini rasman eʼlon qildi. Tajribali ingliz futbolchisi klub bilan yangi shartnoma imzoladi va kamida yana bir mavsum davomida Glazgo jamoasi sharafini himoya qiladigan boʻldi. Bu qaror klub rahbariyati va murabbiylar shtabining futbolchi tajribasiga boʻlgan yuksak ishonchini anglatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Angliya terma jamoasi safida 35 ta oʻyinda maydonga tushgan 30 yoshli futbolchi Shotlandiya chempionatiga kelguniga qadar Turkiyada murakkab davrni boshdan kechirgan edi. Beshiktash bilan shartnomasi bekor qilingach, olti oy davomida klubsiz qolgan yarim himoyachi joriy yilning boshida Seltik safiga qoʻshilgan va qisqa vaqt ichida jamoaning muhim boʻlagiga aylanishga ulgurgan.

Qisqa muddatdagi yuksak natijalar

Oxlade-Chamberlainning Parkheaddagi debyuti unutilmas kechdi. U Livingston jamoasiga qarshi bahsning soʻnggi daqiqalarida gʻalaba golini kiritib, muxlislar mehrini qozondi. Oʻtgan mavsumda u 12 ta uchrashuvda maydonga tushgan boʻlsa-da, ularning yettitasida zaxiradan qoʻshildi. Shunga qaramay, uning maydondagi va kiyinish xonasidagi taʼsiri jamoaning oltin dubl qayd etishida katta rol oʻynadi.

Seltik oʻtgan mavsumning soʻnggi turida Xirts jamoasini ortda qoldirib, chempionlik unvonini himoya qildi va Shotlandiya kubogini qoʻlga kiritdi. Yarim himoyachi ushbu muvaffaqiyatlar haqida gapirar ekan, Glazgoda qolganidan mamnunligini bildirdi: "Seltikda yana bir yil qolishdan juda xursandman. Oʻtgan mavsum ajoyib oʻtdi va chempionlik hamda kubokni yutgan jamoaning bir qismi boʻlish men uchun faxrdir".

Murabbiy ishonchi va kelajak rejalari

Klub bosh murabbiyi Martin OʻNeill ushbu kelashuvning asosiy tashabbuskorlaridan biri boʻldi. Dastlab vaqtinchalik murabbiy sifatida kelgan va jamoani chempionlikka yetaklagan Shimoliy irlandiyalik mutaxassis yaqinda doimiy asosda ish boshladi. U Oxlade-Chamberlain kabi Premer-liga gʻolibligi tajribasiga ega futbolchining tarkibda boʻlishi yangi mavsumdagi maqsadlar uchun oʻta muhim deb hisoblaydi.

Qizigʻi shundaki, futbolchining shaxsiy hayoti bilan bogʻliq mish-mishlar ham barham topdi. Uning turmush oʻrtogʻi, taniqli xonanda Perrie Edwards avvalroq Glazgoda uzoqroq qolish niyatida ekanini maʼlum qilgan edi. Hozirda Seltik transfer bozorida hali yangi xaridlarni amalga oshirmaganini hisobga olsa, Alex bilan shartnomaning uzaytirilishi klubning yozgi transfer kampaniyasidagi ilk muhim qadami boʻldi.

Jamoa ayni damda yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlamoqda. Rejaga koʻra, Shotlandiya giganti dam olish kunlari Irlandiyaga yoʻl oladi va seshanba kuni Shelborn jamoasiga qarshi ilk nazorat oʻyinini oʻtkazadi. Shundan soʻng klub Portugaliyadagi yigʻinga yoʻl oladi va aynan oʻsha yerda Oxlade-Chamberlain asosiy tarkib mashgʻulotlariga toʻliq qoʻshiladi.

SeltikAlex Oxlade-ChamberlainShotlandiya ChempionatiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Bugun, 14:22Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiMikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiBugun, 14:19Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Bugun, 14:14Sherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiSherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiBugun, 14:12Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Bugun, 14:10Kylian Mbappe va Paragvay oʻrtasidagi ziddiyat: Fransiya chorak finalga yoʻl oldiKylian Mbappe va Paragvay oʻrtasidagi ziddiyat: Fransiya chorak finalga yoʻl oldiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi