Alex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdi
Shotlandiyaning Seltik klubi sobiq Liverpul va Arsenal yarim himoyachisi Alex Oxlade-Chamberlain bilan hamkorlikni davom ettirishini rasman eʼlon qildi. Tajribali ingliz futbolchisi klub bilan yangi shartnoma imzoladi va kamida yana bir mavsum davomida Glazgo jamoasi sharafini himoya qiladigan boʻldi. Bu qaror klub rahbariyati va murabbiylar shtabining futbolchi tajribasiga boʻlgan yuksak ishonchini anglatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Angliya terma jamoasi safida 35 ta oʻyinda maydonga tushgan 30 yoshli futbolchi Shotlandiya chempionatiga kelguniga qadar Turkiyada murakkab davrni boshdan kechirgan edi. Beshiktash bilan shartnomasi bekor qilingach, olti oy davomida klubsiz qolgan yarim himoyachi joriy yilning boshida Seltik safiga qoʻshilgan va qisqa vaqt ichida jamoaning muhim boʻlagiga aylanishga ulgurgan.
Qisqa muddatdagi yuksak natijalarOxlade-Chamberlainning Parkheaddagi debyuti unutilmas kechdi. U Livingston jamoasiga qarshi bahsning soʻnggi daqiqalarida gʻalaba golini kiritib, muxlislar mehrini qozondi. Oʻtgan mavsumda u 12 ta uchrashuvda maydonga tushgan boʻlsa-da, ularning yettitasida zaxiradan qoʻshildi. Shunga qaramay, uning maydondagi va kiyinish xonasidagi taʼsiri jamoaning oltin dubl qayd etishida katta rol oʻynadi.
Seltik oʻtgan mavsumning soʻnggi turida Xirts jamoasini ortda qoldirib, chempionlik unvonini himoya qildi va Shotlandiya kubogini qoʻlga kiritdi. Yarim himoyachi ushbu muvaffaqiyatlar haqida gapirar ekan, Glazgoda qolganidan mamnunligini bildirdi: "Seltikda yana bir yil qolishdan juda xursandman. Oʻtgan mavsum ajoyib oʻtdi va chempionlik hamda kubokni yutgan jamoaning bir qismi boʻlish men uchun faxrdir".
Murabbiy ishonchi va kelajak rejalariKlub bosh murabbiyi Martin OʻNeill ushbu kelashuvning asosiy tashabbuskorlaridan biri boʻldi. Dastlab vaqtinchalik murabbiy sifatida kelgan va jamoani chempionlikka yetaklagan Shimoliy irlandiyalik mutaxassis yaqinda doimiy asosda ish boshladi. U Oxlade-Chamberlain kabi Premer-liga gʻolibligi tajribasiga ega futbolchining tarkibda boʻlishi yangi mavsumdagi maqsadlar uchun oʻta muhim deb hisoblaydi.
Qizigʻi shundaki, futbolchining shaxsiy hayoti bilan bogʻliq mish-mishlar ham barham topdi. Uning turmush oʻrtogʻi, taniqli xonanda Perrie Edwards avvalroq Glazgoda uzoqroq qolish niyatida ekanini maʼlum qilgan edi. Hozirda Seltik transfer bozorida hali yangi xaridlarni amalga oshirmaganini hisobga olsa, Alex bilan shartnomaning uzaytirilishi klubning yozgi transfer kampaniyasidagi ilk muhim qadami boʻldi.
Jamoa ayni damda yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlamoqda. Rejaga koʻra, Shotlandiya giganti dam olish kunlari Irlandiyaga yoʻl oladi va seshanba kuni Shelborn jamoasiga qarshi ilk nazorat oʻyinini oʻtkazadi. Shundan soʻng klub Portugaliyadagi yigʻinga yoʻl oladi va aynan oʻsha yerda Oxlade-Chamberlain asosiy tarkib mashgʻulotlariga toʻliq qoʻshiladi.
…