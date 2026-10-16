Frozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Frozinone — Sassuolo uchrashuvi 16 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Frozinone boshlang‘ich tarkibi: 22. Palmisani L., 79. Brakalya G., 14. Kalo G., 2. Chittadini G., 7. Gedjemis F., 17. Kvernadze G., 73. Mazini P., 30. Monterizi I., 20. Oyono A., 9. Raymondo A., 10. Shmid R.
Frozinone zaxiradagilari: 25. Akpoguma K., 5. Amey U., 11. Birlidja D., 89. Bobchek T., 3. Kalvani G., 16. Chikella M., 91. Desplansh S., 34. El-Azzuzi A., 74. Fayed O., 40. Fini S., 70. Xasa L., 12. Pisseri M., 90. Tchato E., 71. Terzich A., 24. Zerbin A.
Frozinone bosh murabbiyi: Alvini M.
Sassuolo boshlang‘ich tarkibi: 49. Murich A., 50. Bakola D., 10. Berardi D., 15. Chaleta-Sar D., 3. Doyg Dj., 94. Espozito Se., 45. Loriyente A., 18. Matich N., 26. Odental K., 42. Torstvedt K., 20. Van der Brempt I.
Sassuolo bosh murabbiyi: Akvilani A.
Izohlar 0
…