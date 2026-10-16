Frozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn

·36·Sport
Frozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi FrozinoneSassuolo uchrashuvi 16 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Frozinone boshlang‘ich tarkibi: 22. Palmisani L., 79. Brakalya G., 14. Kalo G., 2. Chittadini G., 7. Gedjemis F., 17. Kvernadze G., 73. Mazini P., 30. Monterizi I., 20. Oyono A., 9. Raymondo A., 10. Shmid R.

Frozinone zaxiradagilari: 25. Akpoguma K., 5. Amey U., 11. Birlidja D., 89. Bobchek T., 3. Kalvani G., 16. Chikella M., 91. Desplansh S., 34. El-Azzuzi A., 74. Fayed O., 40. Fini S., 70. Xasa L., 12. Pisseri M., 90. Tchato E., 71. Terzich A., 24. Zerbin A.

Frozinone bosh murabbiyi: Alvini M.

Sassuolo boshlang‘ich tarkibi: 49. Murich A., 50. Bakola D., 10. Berardi D., 15. Chaleta-Sar D., 3. Doyg Dj., 94. Espozito Se., 45. Loriyente A., 18. Matich N., 26. Odental K., 42. Torstvedt K., 20. Van der Brempt I.

Sassuolo bosh murabbiyi: Akvilani A.

Jonli reportaj2-1 JONLI
18
Qanday imkoniyat! To‘p jarima maydonchasi ichida va Fares Gedjemis (Frozinone) to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi, ammo uning volle zarbasi o‘ng ustun yonidan salgina o‘tib ketdi.
17VAR
Frozinone o‘yinchilari golni nishonlashmoqda, ammo hakam darhol VAR tekshiruvini belgiladi. Nima bo‘lishini kuzatamiz. O‘yindagi muhim lahza.
17
Yordamchi hakam bayrog‘ini ko‘tardi va bosh hakam hushtagini chaldi. Georgiy Kvernadze (Frozinone) to‘pni darvozaga kiritdi, ammo u o‘yindan tashqari holatda qolgani uchun gol inobatga olinmadi.
17VAR
Bosh hakam VAR tekshiruvidan so‘ng qanoat hosil qildi va o‘yindan tashqari holat tufayli golni bekor qildi. Frozinone futbolchilarining kayfiyati tushib ketdi.
172-1
Jorji Kvernadze (Frozinone) darvozani ishg‘ol qildi va hisobni o‘zgartirdi!
151-1
Domeniko Berardi (Sassuolo) Derril Bakolaning uzatmasidan so‘ng oldinga o‘tib ketdi, jarima maydonchasiga yorib kirdi va darvozabon bilan yakkama-yakka vaziyatda to‘pni darvoza to‘riga joylab qo‘ydi.
13
Gabriele Brakalya (Frozinone) darvoza markazi tomon birinchi urinishdayoq zarba berdi, ammo Ariyanet Murich uchun bu oson seyv bo‘ldi.
91-0
Gol! Raqib tomonidan yo‘l qo‘yilgan dahshatli xato Jakomo Kaloga (Frozinone) imkoniyat taqdim etdi va u yaqin masofadan to‘pni darvozaga joylab qo‘ydi. 1:0.
8
Fares Gedjemis (Frozinone) jarima maydonchasi ichidan darvozaga zarba berish imkoniyatidan foydalandi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
7
Zarba kuchsiz va noaniq chiqdi, darvozabon uchun uni ushlab olish qiyin bo‘lmadi. Arman Lorente (Sassuolo) jarima maydoni tashqarisidan to‘pga havodan zarba berdi, ammo to‘p chap ustun yonidan bir necha metr o‘tib ketdi.
5
Duye Chaleta-Sar (Sassuolo) burchak zarbasidan so‘ng to‘pni egallab oldi va zarba berdi. Zarba aniq chiqmadi va to‘p darvoza to‘riga tegmay, maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
4
Sassuolo burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
4
Kristian Torstvedt (Sassuolo) darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi o‘z jonini ayamay, to‘pni qaytarib qoldi.
1
O‘yin endigina boshlandi, birinchi bo‘lim davom etmoqda.
23:48
O‘yinchilar maydonda va Sassuolo uchrashuvni boshlab beradi.
23:45
Bugungi o‘yinni Matteo Marketti boshqarib boradi.
23:45
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
23:45
Xush kelibsiz, hurmatli muxlislar, bizning matnli jonli translyatsiyamizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yinni tomosha qilishga tayyor turing.
FrozinoneSassuoloItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

90+4-daqiqadagi dahshatli dramatizm!: «Yuventus» «Sassuolo»ga mag‘lub bo‘ldi90+4-daqiqadagi dahshatli dramatizm!: «Yuventus» «Sassuolo»ga mag‘lub bo‘ldi14 sentabr 06:09Dep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matnDep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matnKecha 23:03Le-Man — Tuluza: tarkiblar va jonli matnLe-Man — Tuluza: tarkiblar va jonli matnKecha 23:00Ayntraxt Frankfurt — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matnAyntraxt Frankfurt — FK Kyoln: tarkiblar va jonli matnKecha 22:34Brayton — Kauno Jalgiris: tarkiblar va jonli matnBrayton — Kauno Jalgiris: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:51Xerts — Norshellann: tarkiblar va jonli matnXerts — Norshellann: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi