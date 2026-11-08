“Roma” “Sassuolo”ni tor-mor etib, chempionlik poygasiga qo‘shildi
Italiya A Seriyasining 11-turi doirasida Rimning «Roma» klubi o‘z maydoni «Stadio Olimpiko»da «Sassuolo»ni qabul qildi. Uchrashuv mezbonlarning to‘liq tashabbusi ostida o‘tib, 3:0 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alaba bilan yakunlandi.
Djan Pero Gasperini shogirdlari raqibga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmay, muhim 3 ochkoni naqd qildi va turnir jadvalining yuqori qismidagi mavqeini yanada mustahkamladi.
Tezkor ikkita gol va Moraning nuqtasi: O‘yin xronikasi
Rimliklar birinchi bo‘limning o‘rtalaridanoq o‘yin taqdirini amalda hal qilib qo‘ydi:
Ermoso hisobni ochdi: Uchrashuvning 27-daqiqasida faol hujumlar natija berib, Mario Ermoso aniq zarba bilan darvozani ishg‘ol qildi — 1:0;
Raqibning qo‘pol xatosi: Oradan atigi 3 daqiqa o‘tib, 30-daqiqada «Sassuolo» himoyachisi Sebastyan Valyukevich o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol) va hisobdagi farqni ikkitaga yetkazdi — 2:0;
Moradan yakuniy zarba: Ikkinchi bo‘limda ham hujumkorlikni susaytirmagan mezbonlar 58-daqiqada Mora tomonidan kiritilgan gol evaziga yakuniy hisobni o‘rnatdi — 3:0.
Turnir jadvali: «Roma» 2-o‘ringa ko‘tarildi
Qo‘lga kiritilgan ushbu yirik g‘alaba rimliklarning musobaqadagi ambitsiyalarini yaqqol namoyish etdi:
27 ochko va peshqadamlar ta’qibi: Muvaffaqiyatli o‘yindan so‘ng «Roma» o‘z ochkolari sonini 27 taga yetkazib, A Seriya turnir jadvalida 2-pog‘onaga ko‘tarildi;
«Sassuolo» xavfli zonada: Mag‘lubiyatga uchragan mehmonlar esa 11 turdan keyin atigi 8 ochko bilan jadvalning quyi qismida — 16-o‘rinda qolib ketmoqda.
Izohlar 0
…