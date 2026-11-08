“Roma” “Sassuolo”ni tor-mor etib, chempionlik poygasiga qo‘shildi

·52·Sport
“Roma” “Sassuolo”ni tor-mor etib, chempionlik poygasiga qo‘shildi

Italiya A Seriyasining 11-turi doirasida Rimning «Roma» klubi o‘z maydoni «Stadio Olimpiko»da «Sassuolo»ni qabul qildi. Uchrashuv mezbonlarning to‘liq tashabbusi ostida o‘tib, 3:0 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alaba bilan yakunlandi.

Djan Pero Gasperini shogirdlari raqibga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmay, muhim 3 ochkoni naqd qildi va turnir jadvalining yuqori qismidagi mavqeini yanada mustahkamladi.

Tezkor ikkita gol va Moraning nuqtasi: O‘yin xronikasi

Rimliklar birinchi bo‘limning o‘rtalaridanoq o‘yin taqdirini amalda hal qilib qo‘ydi:

  • Ermoso hisobni ochdi: Uchrashuvning 27-daqiqasida faol hujumlar natija berib, Mario Ermoso aniq zarba bilan darvozani ishg‘ol qildi — 1:0;

  • Raqibning qo‘pol xatosi: Oradan atigi 3 daqiqa o‘tib, 30-daqiqada «Sassuolo» himoyachisi Sebastyan Valyukevich o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol) va hisobdagi farqni ikkitaga yetkazdi — 2:0;

  • Moradan yakuniy zarba: Ikkinchi bo‘limda ham hujumkorlikni susaytirmagan mezbonlar 58-daqiqada Mora tomonidan kiritilgan gol evaziga yakuniy hisobni o‘rnatdi — 3:0.

Turnir jadvali: «Roma» 2-o‘ringa ko‘tarildi

Qo‘lga kiritilgan ushbu yirik g‘alaba rimliklarning musobaqadagi ambitsiyalarini yaqqol namoyish etdi:

  • 27 ochko va peshqadamlar ta’qibi: Muvaffaqiyatli o‘yindan so‘ng «Roma» o‘z ochkolari sonini 27 taga yetkazib, A Seriya turnir jadvalida 2-pog‘onaga ko‘tarildi;

  • «Sassuolo» xavfli zonada: Mag‘lubiyatga uchragan mehmonlar esa 11 turdan keyin atigi 8 ochko bilan jadvalning quyi qismida — 16-o‘rinda qolib ketmoqda.

RomaSassuoloItaliya A SeriyasiMario Ermoso
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

A Seriyada gollar yomg‘iri: “Fiorentina” safarda “Sassuolo” darvozasiga 4 ta gol urdiA Seriyada gollar yomg‘iri: “Fiorentina” safarda “Sassuolo” darvozasiga 4 ta gol urdi3 noyabr 06:55Sassuolo — Fiorentina: tarkiblar va jonli matnSassuolo — Fiorentina: tarkiblar va jonli matn2 noyabr 21:34“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi28 oktabr 07:03Sassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matnSassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matn27 oktabr 21:34Komo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnKomo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:04Frozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnFrozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi