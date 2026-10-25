Atalanta — Frozinone: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Atalanta — Frozinone uchrashuvi 25 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Atalanta boshlang‘ich tarkibi: 29. Karnesekki M., 16. Bellanova R., 17. De Ketelare Sh., 13. Ederson (kapitan), 99. Elmas E., 70. Gaetano G., 31. Kristensen T., 90. Krstovich N., 40. Obrich R., 11. Rou Dj., 77. Dzappakosta D.
Atalanta bosh murabbiyi: Sarri M.
Frozinone boshlang‘ich tarkibi: 22. Palmisani L., 79. Brakalya G. (kapitan), 14. Kalo G., 3. Kalvani G., 2. Chittadini G., 7. Gedjemis F., 17. Kvernadze G., 73. Mazini P., 20. Oyono A., 9. Raymondo A., 10. Shmid R.
Frozinone bosh murabbiyi: Alvini M.
Jonli reportaj4-3 JONLI
64
Burchak zarbasi ijro etildi, ammo Atalanta bundan foydalana olmadi, himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
63
Nikola Krstovich (Atalanta) jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi va darvoza tomon xavfli zarba yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri yo‘lga chiqib, zarbani qaytargani uchun nishonlashga hali erta. Darvozabon bu to‘pni qaytara olarmidi, aytish qiyin.
62
O‘zgarish yuz bermoqda. Janluka Gaetano maydonni tark etmoqda va Mauritsio Sarri Mario Pashalichga (Atalanta) so‘nggi taktik ko‘rsatmalarni bermoqda.
62
Jonatan Rou uchun o‘yin yakunlandi. U bugun qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi. Uning o‘rniga maydonga yangi kuch sifatida Nikola Zalevski (Atalanta) tushmoqda.
59
Raqib himoyachilari Fares Gedjemisga (Frozinone) imkon berishdi va u jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, to‘p chap ustun yonidan juda oz farq bilan o‘tib ketdi. Omad kelmadi!
57
Jonatan Rou (Atalanta) raqibi bilan to‘p uchun kurashda qoidani buzdi.
53
To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi 52:48.
50
Gol! Elif Elmas (Atalanta) jarima maydonchasi ichida bo‘sh hudud topib, Nikola Krstovichning uzatmasini qabul qilib oldi va to‘pni chap ustun yonidan darvozaga joylab qo‘ydi. 4:3.
48
Jakomo Kalo (Frozinone) jarima maydonchasi chetida to‘pni egallab oldi va ikkilanmasdan darvozaga zarba berdi. Zarba ajoyib chiqdi va to‘p chap ustun ichidan darvozaga kirib ketdi. Bundan yaxshiroq ijro etishning iloji yo‘q edi. 3:3.
46
O‘yinga o‘zgartirish kiritilmoqda. Gabriele Brakalya dam olish uchun maydonni tark etdi, uning o‘rniga Aleksa Terzich (Frozinone) maydonga tushdi.
46
Ikkinchi bo‘lim boshlandi.
45+3
Hakam hushtagini chalib, birinchi bo‘limning dastlabki 45 daqiqasiga yakun yasadi.
45
Asosiy vaqtga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
45
Gol! Davide Dzappakosta ajoyib pas bilan jarima maydonchasi ichidagi Nikola Krstovichni (Atalanta) topdi, u esa vaziyatdan unumli foydalanib, to‘pni darvozaning chap burchagiga miltiqdek yo‘lladi. 3:2.
45
Nikola Krstovich (Atalanta) burchak zarbasidan so‘ng himoyachilardan balandroq sakrab to‘pga zarba berdi. Uning vaqtni tanlashi a’lo darajada bo‘ldi, ammo boshi bilan yo‘llagan zarbasi darvoza to‘sinidan bir necha dyuym yuqorilab o‘tib ketdi.
44
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Atalanta burchak zarbasini ishlab oldi.
43
Davide Dzappakosta (Atalanta) o‘yindan tashqari holatda qoldi. U himoya ortiga o‘tish uchun bo‘sh hududga ega edi, ammo u juda erta harakatni boshlab yubordi.
42
Oltin imkoniyat! Ederson (Atalanta) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi va zarba berish uchun bo‘sh joy topdi. U noaniq zarba yo‘lladi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
42
Atalanta burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
39
Jakomo Kalo (Frozinone) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng, himoyachilardan biri to‘pni jarima maydonchasidan uzoqlashtirdi.
39
Jakomo Kalo (Frozinone) burchakdan to‘pni markazga uzatdi, ammo Marko Karnezekki yaxshi pozitsiyada turib, to‘pni mushtlari bilan uzoqlashtirdi.
38
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Atalanta uchun burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmasligini anglatadi.
37
Ederson (Atalanta) jarima maydonchasi ichida ajoyib pas qabul qilib oldi, ammo uning darvoza tomon yo‘llagan zarbasi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
36
Atalanta - Frozinone o‘yini. Hisob: 2-2. Darvozaga yo‘llangan zarbalarning hozirgi soni 4:2.
33
Gol! Ederson (Atalanta) penalti nuqtasidan darvozaning chap pastki burchagiga ajoyib zarba yo‘lladi va darvozabon Lorenso Palmisaniga hech qanday imkoniyat qoldirmadi!
32
Ederson (Atalanta) mas’uliyatni o‘z zimmasiga olmoqda va u allaqachon to‘pni tayyorlamoqda.
32
Jorjo Chittadini (Frozinone) jarima maydonchasi ichida to‘pga qo‘li bilan teginib ketgandek ko‘rindi, ammo hakam eng qulay pozitsiyada emasdi. Keling, u nima qarorga kelishini kuzatamiz.
29
Raul Bellanova (Atalanta) jarohati sababli o‘yinni davom ettira olmaydi va uning o‘rniga Lorenso Bernaskoni maydonga tushadi.
28
Jorji Kvernadze (Frozinone) qoidani buzdi va ogohlantirildi. Livio Marinelli sariq kartochka ko‘rsatdi.
27
Antonio Raymondo (Frozinone) uzoq masofadan uzatilgan yaxshi to‘pni qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan o‘z omadini sinab ko‘rdi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
25
Vo ajabo, qanday qutqaruv. Antonio Raymondo (Frozinone) jarima maydonchasi ichidan zarba berdi, ammo u ajoyib tarzda qaytarildi.
23
Frozinone tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan Marko Karnezekki (Atalanta) bartaraf etdi.
22
Sharl De Ketelare (Atalanta) bo‘sh hudud topib, baland sakradi va boshi bilan zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab ketdi. Juda omadsiz urinish.
22
Eljif Elmaz (Atalanta) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga yetkazib berish uchun imkoniyatga ega.
22
Sharl De Ketelare (Atalanta) jarima maydonchasi ichida havodan uzatilgan ajoyib to‘pni qabul qilib oldi va uni chap ustun yonidan pastlab darvozaga yo‘llashga urindi, ammo uning zarbasi himoyachilardan biri tomonidan qaytarib yuborildi.
20
Hakam Livio Marinelli VAR tekshiruvidan so‘ng gol hisobga olinganini bildirib, markazni ko‘rsatdi. Romano Shmid (Frozinone) quvonchdan o‘zini yo‘qotib qo‘ydi.
19
To‘xtang! Bosh hakam Livio Marinelli Frozinone tomonidan kiritilgan golni VAR yordamida qayta ko‘rib chiqishini ma’lum qildi. Ehtimol, hujum boshlanishida qoidabuzarlik sodir etilgan bo‘lishi mumkin.
17
Gol! Fares Gedjemis Romano Shmidga (Frozinone) to‘pni uzatib berdi, u esa bir nechta himoyachidan oldin to‘pga yetib borishda katta iroda ko‘rsatdi va jarima maydonchasi ichidan to‘pni darvozaning chap pastki burchagiga joylab qo‘ydi 1:2.
16
Eljif Elmas (Atalanta) burchak zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi, ammo to‘p himoyachilar orasiga borib tushdi.
14
Sharl De Ketelare ajoyib pas uzatdi va jarima maydonchasi ichida Nikola Krstovichni (Atalanta) topdi. U tezda zarba yo‘lladi va to‘p darvozaning pastki o‘ng burchagiga kirib ketdi, darvozabon esa ojiz qoldi. Hisob 1:1!
12
Eljif Elmas (Atalanta) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pni mohirona qabul qilib oldi va zarba berdi, ammo to‘p himoyachiga tegib, qaytarilib qoldi.
10
Himoyachining ajoyib to‘sishi tufayli Frozinone tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi.
9
Omadi kelmadi! Romano Shmid (Frozinone) uzatmani ajoyib tarzda qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p himoyachiga tegib, yo‘nalishini o‘zgartirdi va maydondan chiqarib yuborildi. Frozinone burchak zarbasini amalga oshiradi.
7
Gabriele Brakalya (Frozinone) ushbu o‘yinda ilk bor ogohlantirildi.
7
Romano Shmid (Frozinone) o‘yindan tashqari holatda qoldi, hakam hushtagini chalib o‘yinni to‘xtatdi.
3
Atalanta burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
1
Gol! Himoyadagi xato sabab Romano Shmid (Frozinone) qulay imkoniyatga ega bo‘ldi, u xotirjamlik bilan yaqin masofadan to‘pni darvozaga joylab qo‘ydi. 0:1.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
19:00
O‘yinchilar maydonda va Frozinone uchrashuvni boshlab beradi.
19:00
Livio Marinelli bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilishga hamda xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
19:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
19:00
Xush kelibsiz, aziz muxlislar, bizning jonli matnli sharhimizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shunday ekan, joylashib oling va o‘yinni tomosha qilishga tayyor turing.
Izohlar 0
…