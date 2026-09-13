Levante Barselona jahon chempionlarini munosib taqdirladi

·31·Sport
Levante Barselona jahon chempionlarini munosib taqdirladi

Ispaniya futbolida raqobat va anʼanalardan ustun turadigan yuksak sportchilik madaniyati namoyon boʻldi. Valensiyaning Levante klubi oʻz maydonida Barselona jamoasining jahon chempionligini qoʻlga kiritib qaytgan sakkiz nafar futbolchisini maxsus olqishlar va esdalik sovgʻalari bilan kutib oldi. Ushbu voqea mamlakat futbol jamoatchiligi oʻrtasidagi oʻzaro hurmat va ehtirom muhitini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Levante rahbariyati va tribunadagi muxlislar klublararo raqobatni bir chetga surib qoʻyib, Ispaniya terma jamoasining mundialdagi zafariga ulkan hissa qoʻshgan futbolchilarni sharaflashdi. Shunday qilib, mavsumning ikkinchi turida Elche koʻrsatgan tashabbus Valensiyada ham munosib davom ettirildi. Jamoalar maydonga chiqib kelayotgan vaqtda Ciutat de Valencia stadioni olqishlarga burkanib, jahon chempionlarini qizgʻin qarshi oldi.

Tantanali marosim va qimmatbaho sovgʻalar

Tadbir davomida Levante klubi prezidenti Pablo Sanches Morante shaxsan maydonga tushib, Barselona vakillariga minnatdorchilik bildirdi. Klub rahbari har bir jahon chempioniga mahalliy hunarmandchilik asosida maxsus tayyorlangan va ular uchun alohida personalizatsiya qilingan esdalik sovgʻalarini topshirdi. Maydondagi bu samimiy hurmat koʻrsatish jarayoni futbolchilarning oʻzida ham katta taassurot qoldirdi.

Eʼtiborlisi, taqdirlash marosimida nafaqat tajribali futbolchilar, balki La Masia akademiyasining yorqin yulduzlari ham eʼtibor markazida boʻldi. Xususan, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Kubarsi, Dani Olmo, Joan Garsiya, Erik Garsiya hamda Gavi kabi sakkiz nafar iqtidorli oʻyinchi mazkur ehtiromdan bahramand boʻldi. Ularning har biri muxlislar olqishi ostida sovgʻalarni qabul qilib oldi.

Maydondagi shafqatsiz raqobat

Garchi uchrashuv oldidan iliq bayramona muhit hukm surgan boʻlsa-da, maydondagi oʻyin boshlangach, amaldagi chempionlar raqibga sira imkon qoldirmadi. Barselona futbolchilari birinchi boʻlimning oʻzidayoq oʻyin taqdirini deyarli hal qilib, ikki toʻp farqi bilan oldinga oʻqib olishdi. Oʻyinning 5-daqiqasidanoq Xavi Espart hisobni ochgan boʻlsa, 19-daqiqada Lamine Yamal bu ustunlikni yanada mustahkamladi.

Shu bilan birga, Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik jamoaning oldinda turgan qiyin oʻyinlari, xususan Chempionlar ligasi va ichki chempionat bahslarini inobatga olib, tarkibda rotatsiya qildi. Germaniyalik mutaxassis futbolchilarning jismoniy holatini saqlab qolish maqsadida boshlangʻich tarkibga beshta yangi oʻyinchini kiritdi. Jumladan, himoya chizigʻida yuzidan jarohati borligi sababli maxsus himoya niqobida harakat qilgan Erik Garsiyaga ham imkon berildi.

Bu kabi voqealar Ispaniya futbolida nafaqat natija, balki insoniy munosabatlar va sport etikasi birinchi oʻrinda turishini yana bir bor isbotladi. Levante klubining bu saʼy-harakati mamlakat futbol tarixida unutilmas lahzalardan biri sifatida yozib qolindi.

BarselonaLevanteLaLigaFutbolXansi Flik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistoni chempionatidagi sharmandali voqea Cristiano Ronaldo e'tiboridan chetda qolmadiSaudiya Arabistoni chempionatidagi sharmandali voqea Cristiano Ronaldo e'tiboridan chetda qolmadiBugun, 21:00Mareska Erling Holandning fidoyiligiga tan berdi — Derbi oldidan shov-shuvli e’tirof!Mareska Erling Holandning fidoyiligiga tan berdi — Derbi oldidan shov-shuvli e’tirof!Bugun, 17:49Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!Joze Mourino zaxira o‘rindig‘idagi hissiyotlari va rivojlanish rejasini ochiqladi!Bugun, 17:43Messidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliMessidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliBugun, 09:37«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ngBugun, 09:31Mareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviMareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviBugun, 09:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?