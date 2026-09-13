Levante Barselona jahon chempionlarini munosib taqdirladi
Ispaniya futbolida raqobat va anʼanalardan ustun turadigan yuksak sportchilik madaniyati namoyon boʻldi. Valensiyaning Levante klubi oʻz maydonida Barselona jamoasining jahon chempionligini qoʻlga kiritib qaytgan sakkiz nafar futbolchisini maxsus olqishlar va esdalik sovgʻalari bilan kutib oldi. Ushbu voqea mamlakat futbol jamoatchiligi oʻrtasidagi oʻzaro hurmat va ehtirom muhitini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, Levante rahbariyati va tribunadagi muxlislar klublararo raqobatni bir chetga surib qoʻyib, Ispaniya terma jamoasining mundialdagi zafariga ulkan hissa qoʻshgan futbolchilarni sharaflashdi. Shunday qilib, mavsumning ikkinchi turida Elche koʻrsatgan tashabbus Valensiyada ham munosib davom ettirildi. Jamoalar maydonga chiqib kelayotgan vaqtda Ciutat de Valencia stadioni olqishlarga burkanib, jahon chempionlarini qizgʻin qarshi oldi.
Tantanali marosim va qimmatbaho sovgʻalarTadbir davomida Levante klubi prezidenti Pablo Sanches Morante shaxsan maydonga tushib, Barselona vakillariga minnatdorchilik bildirdi. Klub rahbari har bir jahon chempioniga mahalliy hunarmandchilik asosida maxsus tayyorlangan va ular uchun alohida personalizatsiya qilingan esdalik sovgʻalarini topshirdi. Maydondagi bu samimiy hurmat koʻrsatish jarayoni futbolchilarning oʻzida ham katta taassurot qoldirdi.
Eʼtiborlisi, taqdirlash marosimida nafaqat tajribali futbolchilar, balki La Masia akademiyasining yorqin yulduzlari ham eʼtibor markazida boʻldi. Xususan, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Kubarsi, Dani Olmo, Joan Garsiya, Erik Garsiya hamda Gavi kabi sakkiz nafar iqtidorli oʻyinchi mazkur ehtiromdan bahramand boʻldi. Ularning har biri muxlislar olqishi ostida sovgʻalarni qabul qilib oldi.
Maydondagi shafqatsiz raqobatGarchi uchrashuv oldidan iliq bayramona muhit hukm surgan boʻlsa-da, maydondagi oʻyin boshlangach, amaldagi chempionlar raqibga sira imkon qoldirmadi. Barselona futbolchilari birinchi boʻlimning oʻzidayoq oʻyin taqdirini deyarli hal qilib, ikki toʻp farqi bilan oldinga oʻqib olishdi. Oʻyinning 5-daqiqasidanoq Xavi Espart hisobni ochgan boʻlsa, 19-daqiqada Lamine Yamal bu ustunlikni yanada mustahkamladi.
Shu bilan birga, Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik jamoaning oldinda turgan qiyin oʻyinlari, xususan Chempionlar ligasi va ichki chempionat bahslarini inobatga olib, tarkibda rotatsiya qildi. Germaniyalik mutaxassis futbolchilarning jismoniy holatini saqlab qolish maqsadida boshlangʻich tarkibga beshta yangi oʻyinchini kiritdi. Jumladan, himoya chizigʻida yuzidan jarohati borligi sababli maxsus himoya niqobida harakat qilgan Erik Garsiyaga ham imkon berildi.
Bu kabi voqealar Ispaniya futbolida nafaqat natija, balki insoniy munosabatlar va sport etikasi birinchi oʻrinda turishini yana bir bor isbotladi. Levante klubining bu saʼy-harakati mamlakat futbol tarixida unutilmas lahzalardan biri sifatida yozib qolindi.
Izohlar 0
…