Yamaldan dubl, Rafinyadan super-shou: «Barselona» 4:2 hisobida g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona»
- Ispaniya La Ligasining 5-turida «Levante» ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.
- Kataloniyaliklar safida Lamin Yamal dubl qayd etdi, Rafinya esa ikkita golli uzatma berdi.
- Beshta turdan so‘ng 15 ochko jamg‘argan «Barselona» musobaqada yo‘qotishsiz peshqadamligini saqlab qoldi. Zaxiradan tushgan Adeyemi o‘yinning so‘nggi daqiqalarida hisobni 2:4 ko‘rinishiga keltirib, g‘alabani mustahkamladi.
Ispaniya La Ligasining 5-turida musobaqa peshqadami «Barselona» Valensiya safarida «Levante» mehmoni bo‘lib, muxlislarga haqiqiy gollar festivali va dahshatli intrigani taqdim etdi. «Syudad de Valensiya» stadionida kechgan keskin bahsda Hansi Flik shogirdlari 4:2 hisobida irodali va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Kataloniyaliklarning yosh vunderkindi Lamin Yamal o‘yinda dubl qayd etib, g‘alabaning bosh qahramoniga aylangan bo‘lsa, jamoa sardori va yetakchilaridan biri Rafinya ikkita golli uzatma bilan maydonda porladi.
Uchrashuv so‘ngida «Levante» hisobni qisqartirib, bosimni kuchaytirgan bo‘lsa-da, zaxiradan tushgan Adeyemi qo‘shib berilgan daqiqalarda nuqtani qo‘ydi. Beshta turdan so‘ng 15 ochko jamg‘arib, La Ligada yo‘qotishsiz odimlayotgan «ko‘k-anorranglilar» chempionlik poygasidagi mavqeini yanada mustahkamlab oldi. Xo‘sh, Valensiyadagi 6 ta gol qay tariqa urildi, Yamal va Rafinya tandemi «Levante» himoyasini qanday chilparchin qildi hamda Flikning 100 foizlik yurishi raqiblarni qanchalik xavotirga solmoqda?
«Syudad de Valensiya»dagi gollar yomg‘iri: 4:2 hisobining to‘liq xronikasi
Uchrashuv ilk daqiqalardan boshlab ochiq va shiddatli hujumkor ruhda boshlandi:
5-daqiqadayoq tezkor gol: Mezbonlar xatosidan unumli foydalangan Espart bahsning 5-daqiqasidayoq hisobni ochib, kataloniyaliklarni oldinga olib chiqdi;
Yamalning benefisi: 19-daqiqada Lamin Yamal chiroyli harakat bilan oradagi farqni oshirgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim boshida — 48-daqiqada penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi;
«Levante»ning shiddatli qaytishi: 0:3 hisobidan so‘ng mezbonlar taslim bo‘lmadi — 79-daqiqada Romero, 88-daqiqada esa Brugi gol urib, hisobni 2:3 ko‘rinishiga keltirdi va stadionda haqiqiy asabiy dramatizm yuzaga keldi;
Adeyemining yakuniy zarbasi: Qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada zaxiradan tushgan Karim Adeyemi qarshi hujumda to‘p kiritib, intrigaga butkul chek qo‘ydi — 2:4.
Yamaldan dubl, Rafinyadan 2 ta assist: Yetakchilarning yorqin o‘yini
Kataloniya klubining g‘alabasi hujumchilarning yuqori individual mahoratiga tayandi:
Lamin Yamal yana diqqat markazida: Yosh iqtidor sohibi nafaqat ikkita gol urdi, balki qanotda raqib himoyachilariga tinimsiz bosim o‘tkazib, o‘yinning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo‘ldi;
Rafinya — asosiy pleymeyker: Braziliyalik vinger maydondagi mukammal harakatlari bilan jamoadoshlarini ikki bor qulay pozitsiyaga chiqarib, 2 ta golli pas muallifiga aylandi;
Flik rotatsiyasining ish berishi: Nemis mutaxassisi Martin o‘rniga Kristensenni, Pedri, Yamal va Gordon o‘rniga Bernal, Olmo hamda Adeyemini maydonga tushirib, hal qiluvchi daqiqalarda tempni ushlab qolishga erishdi.
5 o‘yinda 15 ochko: «Barselona» La Liga taxtida mutlaq peshqadam
Mazkur g‘alaba kataloniyaliklarning chempionlik yo‘lidagi pozitsiyasini yanada mustahkamladi:
100 foizlik benuqson start: Hansi Flik qo‘l ostida 5 ta bahsda 5 ta g‘alaba qayd etgan «Barselona» 15 ochko bilan turnir jadvalining yakkapeshqadami bo‘lib turibdi;
Raqiblarga bosim: Madridning «Real» klubi (12 ochko) ta’qibiga qaramay, kataloniyaliklar xatosiz harakat qilib, ochko yo‘qotmasdan oldinga intilmoqda;
«Levante»ning qiyin ahvoli: Valensiya klubi 5 ta turdan so‘ng 5 ochko bilan jadvalning 13-pog‘onasida qolmoqda.
Hansi Flik boshchiligidagi «Barselona» maydondagi yorqin va gollarga boy futboli bilan yangi mavsumda chempionlikni hech kimga bermaslikka qat’iy bel bog‘laganini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Lamin Yamal va Rafinya yetakchiligidagi «Barselona» bu mavsumda La Liga chempionligi bilan birga Chempionlar ligasida ham bosh sovrin uchun asosiy da’vogarga aylana oladimi? Himoyada o‘yin so‘ngida ikkita gol o‘tkazib yuborilishi Hansi Flik uchun jiddiy ogohlantirish bo‘lishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona»ning ushbu dahshatli g‘alabasi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…