Braim Dias “Real”dagi o‘rnini nega yo‘qotmoqda? Klub ichidagi kutilmagan o‘zgarishlar
Madridning «Real» klubi ichki iyerarxiyasida hujum chizig‘i va qanot yarimhimoyachilari o‘rtasida kutilmagan o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Nufuzli ispan nashri «Marca» tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Marokash milliy terma jamoasi a’zosi Braim Diasning jamoa asosiy tarkibiga kirish va maydonda to‘p surish imkoniyatlari keskin qisqarib ketdi.
Buning ortidan braziliyalik yosh vunderkind Endrik klub murabbiylar shtabi nazarida Diasdan yuqoriroq pog‘onaga chiqib oldi.
Rimdagi o‘yin barchasini o‘zgartirdi: Forma va jarohat muammosi
Braim Dias atrofidagi vaziyatning og‘irlashishi bir nechta muhim omillar bilan izohlanmoqda:
Eng yaxshi formadan yiroqlik: 27 yoshli yarimhimoyachi ayni paytda o‘zining yuqori sport formasidan ancha yiroqda ekani qayd etilmoqda;
Salomatlikdagi cheklovlar: Futbolchi so‘nggi paytlarda sog‘lig‘i bilan bog‘liq muayyan muammolarni boshdan kechirmoqda, bu esa uning to‘liq kuch bilan harakatlanishiga to‘sqinlik qilmoqda;
Endrikning ishonchli harakati: Rimda bo‘lib o‘tgan uchrashuvda zaxiradan maydonga tushgan Endrik o‘zining shijoatli va mazmunli o‘yini bilan murabbiylar ishonchini oqlab, hujumdagi asosiy zaxira kuchiga aylanib oldi.
Qishki rejalarning keskin burilishi: Kim ijaraga ketadi?
Avvalroq Madridda amaliyot yetishmasligi sababli yosh Endrikni qishki transfer oynasida boshqa klubga ijaraga berish masalasi muhokama qilinayotgan edi:
Ssenariy Diasga qarab o‘zgardi: Endilikda vaziyat 180 darajaga burilib, qishda «Real»ni aynan Braim Dias ijara asosida tark etishi ehtimoli ancha oshdi;
Joriy mavsumdagi kam o‘yin amaliyoti: 27 yoshli futbolchi joriy mavsumda Ispaniya La Ligasi doirasida atigi 3 ta bahsda maydonga tushishga muvaffaq bo‘lgan xolos.
Agar vaziyat tez orada ijobiy tomonga o‘zgarmasa, marokashlik vinger muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish uchun qishki transferlar oynasida yangi jamoa qidirishiga to‘g‘ri keladi.
Izohlar 0
…