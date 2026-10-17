Braim Dias “Real”dagi o‘rnini nega yo‘qotmoqda? Klub ichidagi kutilmagan o‘zgarishlar

·0·Sport
Braim Dias “Real”dagi o‘rnini nega yo‘qotmoqda? Klub ichidagi kutilmagan o‘zgarishlar

Madridning «Real» klubi ichki iyerarxiyasida hujum chizig‘i va qanot yarimhimoyachilari o‘rtasida kutilmagan o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Nufuzli ispan nashri «Marca» tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Marokash milliy terma jamoasi a’zosi Braim Diasning jamoa asosiy tarkibiga kirish va maydonda to‘p surish imkoniyatlari keskin qisqarib ketdi.

Buning ortidan braziliyalik yosh vunderkind Endrik klub murabbiylar shtabi nazarida Diasdan yuqoriroq pog‘onaga chiqib oldi.

Rimdagi o‘yin barchasini o‘zgartirdi: Forma va jarohat muammosi

Braim Dias atrofidagi vaziyatning og‘irlashishi bir nechta muhim omillar bilan izohlanmoqda:

  • Eng yaxshi formadan yiroqlik: 27 yoshli yarimhimoyachi ayni paytda o‘zining yuqori sport formasidan ancha yiroqda ekani qayd etilmoqda;

  • Salomatlikdagi cheklovlar: Futbolchi so‘nggi paytlarda sog‘lig‘i bilan bog‘liq muayyan muammolarni boshdan kechirmoqda, bu esa uning to‘liq kuch bilan harakatlanishiga to‘sqinlik qilmoqda;

  • Endrikning ishonchli harakati: Rimda bo‘lib o‘tgan uchrashuvda zaxiradan maydonga tushgan Endrik o‘zining shijoatli va mazmunli o‘yini bilan murabbiylar ishonchini oqlab, hujumdagi asosiy zaxira kuchiga aylanib oldi.

Qishki rejalarning keskin burilishi: Kim ijaraga ketadi?

Avvalroq Madridda amaliyot yetishmasligi sababli yosh Endrikni qishki transfer oynasida boshqa klubga ijaraga berish masalasi muhokama qilinayotgan edi:

  • Ssenariy Diasga qarab o‘zgardi: Endilikda vaziyat 180 darajaga burilib, qishda «Real»ni aynan Braim Dias ijara asosida tark etishi ehtimoli ancha oshdi;

  • Joriy mavsumdagi kam o‘yin amaliyoti: 27 yoshli futbolchi joriy mavsumda Ispaniya La Ligasi doirasida atigi 3 ta bahsda maydonga tushishga muvaffaq bo‘lgan xolos.

Agar vaziyat tez orada ijobiy tomonga o‘zgarmasa, marokashlik vinger muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish uchun qishki transferlar oynasida yangi jamoa qidirishiga to‘g‘ri keladi.

Real MadridBraim DiasEndrikMarka (sport jurnal)
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Endrik transferi uchun harakat boshladiMilan Endrik transferi uchun harakat boshladi18 avgust 02:38Endrik kelajagiga aniqlik kiritdi: braziliyalik futbolchi Real Madridda qoladiEndrik kelajagiga aniqlik kiritdi: braziliyalik futbolchi Real Madridda qoladi11 avgust 01:32Manchester Yunayted Endrik uchun kurashga qoʻshilishi kerakManchester Yunayted Endrik uchun kurashga qoʻshilishi kerak10 avgust 18:11Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi10 avgust 11:39Endrik Real Madridda qolishga qaror qildiEndrik Real Madridda qolishga qaror qildi5 avgust 09:58Endrik Real Madridni tark etishi mumkinEndrik Real Madridni tark etishi mumkin2 avgust 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...