Mourino Endrik uchun «Real»da yangi pozitsiya tanladi — taktik o‘zgarishlar tafsiloti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Joze Mourino braziliyalik yosh hujumchi Endrikni markaziy hujumchi emas, balki o‘ng qanot vingeri sifatida sinab ko‘rmoqda.
- Bu taktik o‘zgarish «Real»ning yozgi seleksiya strategiyasiga ta’sir qilib, Karlos Espining transferiga olib keldi.
- Mourino Espi va Endrikni bir-birini to‘ldiruvchi tandem sifatida ko‘radi, bu «Roma»ga qarshi o‘yinda yaqqol namoyon bo‘ldi, unda ikkala futbolchi ham gol urib, assistentlik qildi.
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino braziliyalik yosh hujumchi Endrikning maydondagi rolini tubdan o‘zgartirishga qaror qildi. Ispaniyaning nufuzli AS nashri bergan xabarga ko‘ra, portugaliyalik tajribali mutaxassis 20 yoshli forvardni toza markaziy hujumchi emas, balki o‘ng qanot vingeri sifatida sinab ko‘rmoqda.
Mazkur taktik qaror «qirollik klubi»ning yozgi seleksiya strategiyasiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatgan va tarkibga yangi nomlarning kelishiga sabab bo‘lgan.
Karlos Espining transferi va hujumdagi uyg‘unlik
Mourinoning hujum chizig‘ini qayta qurish rejasi yozgi transferlar oynasidayoq boshlangan edi:
Boshqacha uslubdagi hujumchi talabi: Bosh murabbiy rahbariyatdan jamoaga bo‘yi baland, jarima maydonida to‘p uchun kurasha oladigan va uslub jihatidan farqli hujumchi olib berishni so‘ragan. Shu tariqa, «Levante» klubidan Karlos Espi sotib olingan;
Raqobat emas, sheriklik: Mourino Espi va Endrikni bir-birining o‘rnini egallovchi raqib emas, balki maydonda bir-birini to‘ldiradigan tandem sifatida ko‘rmoqda. Espi markazda himoyachilarni chalg‘itib turgan bir paytda, Endrik o‘ng qanotdan markazga yorib kirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
«Roma»ga qarshi triller: Yangi juftlikning debyuti
Ushbu taktik rejaning amalda qanchalik ish berishi Yevropa Chempionlar Ligasining «Roma»ga qarshi dramatik bahsida (4:3) yaqqol namoyon bo‘ldi:
Tanaffusdan keyingi burilish: Har ikkala yosh futbolchi ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tashlandi va qisqa vaqt ichida o‘yin taqdirini o‘zgartirdi;
Gollar va assist: Ham Endrik, ham Karlos Espi o‘z hisobiga bittadan gol yozdirib qo‘ydi. Eng e’tiborlisi, Espi urgan golga aynan Endrik o‘ng qanotdan aniq uzatma bilan assistentlik qildi.
To‘rt daqiqalik cheklovdan asosiy rejalargacha
Ushbu bahs braziliyalik vunderkind uchun yangi nafas bo‘ldi:
Amaliyot yetishmasligi: «Roma» bilan uchrashuvga qadar Endrik joriy mavsumda deyarli maydonga tushmayotgan edi — uning yagona ishtiroki 15 sentyabr kuni «Elche»ga qarshi bahsda qayd etilgan va bor-yo‘g‘i to‘rt daqiqani tashkil etgan edi;
Ishonchning qaytishi: Rim klubiga qarshi ko‘rsatilgan yorqin o‘yin murabbiylar shtabining Endrikka bo‘lgan ishonchini qayta tikladi va uning yaqin uchrashuvlarda boshlang‘ich tarkibga qaytish ehtimolini sezilarli oshirdi.
Joze Mourinoning ushbu taktik kashfiyoti «Real» hujum chizig‘ini yanada tezkor, oldindan aytib bo‘lmas va raqib himoyasi uchun kutilmagan darajada xavfli qilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…