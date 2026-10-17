Mourino Endrik uchun «Real»da yangi pozitsiya tanladi — taktik o‘zgarishlar tafsiloti

·70·Sport
Mourino Endrik uchun «Real»da yangi pozitsiya tanladi — taktik o‘zgarishlar tafsiloti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Joze Mourino braziliyalik yosh hujumchi Endrikni markaziy hujumchi emas, balki o‘ng qanot vingeri sifatida sinab ko‘rmoqda.
  • Bu taktik o‘zgarish «Real»ning yozgi seleksiya strategiyasiga ta’sir qilib, Karlos Espining transferiga olib keldi.
  • Mourino Espi va Endrikni bir-birini to‘ldiruvchi tandem sifatida ko‘radi, bu «Roma»ga qarshi o‘yinda yaqqol namoyon bo‘ldi, unda ikkala futbolchi ham gol urib, assistentlik qildi.

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino braziliyalik yosh hujumchi Endrikning maydondagi rolini tubdan o‘zgartirishga qaror qildi. Ispaniyaning nufuzli AS nashri bergan xabarga ko‘ra, portugaliyalik tajribali mutaxassis 20 yoshli forvardni toza markaziy hujumchi emas, balki o‘ng qanot vingeri sifatida sinab ko‘rmoqda.

Mazkur taktik qaror «qirollik klubi»ning yozgi seleksiya strategiyasiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatgan va tarkibga yangi nomlarning kelishiga sabab bo‘lgan.

Karlos Espining transferi va hujumdagi uyg‘unlik

Mourinoning hujum chizig‘ini qayta qurish rejasi yozgi transferlar oynasidayoq boshlangan edi:

  • Boshqacha uslubdagi hujumchi talabi: Bosh murabbiy rahbariyatdan jamoaga bo‘yi baland, jarima maydonida to‘p uchun kurasha oladigan va uslub jihatidan farqli hujumchi olib berishni so‘ragan. Shu tariqa, «Levante» klubidan Karlos Espi sotib olingan;

  • Raqobat emas, sheriklik: Mourino Espi va Endrikni bir-birining o‘rnini egallovchi raqib emas, balki maydonda bir-birini to‘ldiradigan tandem sifatida ko‘rmoqda. Espi markazda himoyachilarni chalg‘itib turgan bir paytda, Endrik o‘ng qanotdan markazga yorib kirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

«Roma»ga qarshi triller: Yangi juftlikning debyuti

Ushbu taktik rejaning amalda qanchalik ish berishi Yevropa Chempionlar Ligasining «Roma»ga qarshi dramatik bahsida (4:3) yaqqol namoyon bo‘ldi:

  • Tanaffusdan keyingi burilish: Har ikkala yosh futbolchi ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tashlandi va qisqa vaqt ichida o‘yin taqdirini o‘zgartirdi;

  • Gollar va assist: Ham Endrik, ham Karlos Espi o‘z hisobiga bittadan gol yozdirib qo‘ydi. Eng e’tiborlisi, Espi urgan golga aynan Endrik o‘ng qanotdan aniq uzatma bilan assistentlik qildi.

To‘rt daqiqalik cheklovdan asosiy rejalargacha

Ushbu bahs braziliyalik vunderkind uchun yangi nafas bo‘ldi:

  • Amaliyot yetishmasligi: «Roma» bilan uchrashuvga qadar Endrik joriy mavsumda deyarli maydonga tushmayotgan edi — uning yagona ishtiroki 15 sentyabr kuni «Elche»ga qarshi bahsda qayd etilgan va bor-yo‘g‘i to‘rt daqiqani tashkil etgan edi;

  • Ishonchning qaytishi: Rim klubiga qarshi ko‘rsatilgan yorqin o‘yin murabbiylar shtabining Endrikka bo‘lgan ishonchini qayta tikladi va uning yaqin uchrashuvlarda boshlang‘ich tarkibga qaytish ehtimolini sezilarli oshirdi.

Joze Mourinoning ushbu taktik kashfiyoti «Real» hujum chizig‘ini yanada tezkor, oldindan aytib bo‘lmas va raqib himoyasi uchun kutilmagan darajada xavfli qilishi kutilmoqda.

Joze MourinoEndrikKarlos EspiReal Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endrik Real Madridni tark etishi mumkinEndrik Real Madridni tark etishi mumkin2 avgust 12:30Braim Dias “Real”dagi o‘rnini nega yo‘qotmoqda? Klub ichidagi kutilmagan o‘zgarishlarBraim Dias “Real”dagi o‘rnini nega yo‘qotmoqda? Klub ichidagi kutilmagan o‘zgarishlarBugun 08:55Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiReal Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldi31 iyul 15:13«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildi«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildi31 iyul 11:58«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqdaKecha 07:14Mourino «Roma» ustidan qozonilgan 4:3 hisobidagi fantastik kambekni izohladiMourino «Roma» ustidan qozonilgan 4:3 hisobidagi fantastik kambekni izohladi15 oktabr 09:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...