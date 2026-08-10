Manchester Yunayted Endrik uchun kurashga qoʻshilishi kerak
«Manchester Yunayted» va «Aston Villa» «Real Madrid» hujumchisi Endrikni o'z safiga qo'shib olish uchun da'vogarlik qilmoqda. «Real Madrid» braziliyalik futbolchini 16 yoshida Palmeirasdan 50 million funt sterling evaziga sotib olgan, biroq Kilian Mbappe sababli uning Madrid jamoasidagi kelajagi noaniq bo'lib qolgan. Ale Moreno Endrikning «Manchester Yunayted» hujum chizig'i uchun mos ekanini, «Aston Villa» esa uni ijara asosida jalb etishni rejalashtirayotganini aytdi.
Yozgi transfer oynasining yakuniy bosqichida «Real Madrid»ning braziliyalik isteʼdodli hujumchisi Endrik atrofidagi vaziyat keskinlashmoqda. ESPN xabar berishicha, Angliya Premyer-ligasining grand klublari, jumladan «Manchester Yunayted» va «Aston Villa» yosh hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, qirollik klubi braziliyalik futbolchini atigi 16 yoshida Palmeirasdan 50 million funt sterling evaziga sotib olgandi. Biroq Madrid jamoasida Kilian Mbappe raqobatning kuchayishiga sabab boʻlayotgani bois, yosh iqtidor egasining kelajagi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.
Ale Morenoning fikrlari va transfer mantiqiTaniqli ekspert Ale Morenoning fikricha, «Manchester Yunayted» uchun aynan Endrik profilidagi futbolchi juda mos keladi. Uning taʼkidlashicha, «qizil iblislar» hujum chizigʻida markaziy pozitsiya uchun bunday turdagi oʻyinchi hozircha mavjud emas va bu transfer jamoa imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin.
Ekspertning qoʻshimcha qilishicha, Myunxenliklar yoki boshqa klublar qatorida «Manchester Yunayted» variantining tanlanishi futbolchining ambitsiyalariga ham mos keladi. «Old Trafford» klubiga oʻtish yosh hujumchining rivojlanishi uchun munosib qadam boʻlishi mumkin.
Aston Villa qiziqishi va ijara variantiShu bilan birga, Unai Emeri boshchiligidagi «Aston Villa» ham braziliyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Chempionlar ligasiga yoʻllanma olgan va Morgan Rojersni «Chelsi»ga sotib yuborgan birmingemliklar tarkibni kuchaytirish maqsadida uni ijara asosida jalb etishni oʻylamoqda.
Oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmida Fransiyaning «Lion» klubida ijara asosida harakat qilgan Endrik 21 ta oʻyinda 8 ta gol urib, shuncha golli uzatmani amalga oshirgan edi. U ushbu muvaffaqiyatli davrdan keyin oʻyin amaliyotini davom ettirishni maqsad qilgan.
Biroq mazkur transferlarning amalga oshishi «Real Madrid» bosh murabbiyining qaroriga bogʻliq. Portugaliyalik mutaxassis yosh futbolchining mavsumoldi yigʻinlaridagi harakatlaridan hayratda qolgani va uni tarkibda saqlab qolishni istashi mumkinligi aytilmoqda.
…