Manchester Yunayted Endrik uchun kurashga qoʻshilishi kerak

·47·Sport
Manchester Yunayted Endrik uchun kurashga qoʻshilishi kerak
Qisqacha

«Manchester Yunayted» va «Aston Villa» «Real Madrid» hujumchisi Endrikni o'z safiga qo'shib olish uchun da'vogarlik qilmoqda. «Real Madrid» braziliyalik futbolchini 16 yoshida Palmeirasdan 50 million funt sterling evaziga sotib olgan, biroq Kilian Mbappe sababli uning Madrid jamoasidagi kelajagi noaniq bo'lib qolgan. Ale Moreno Endrikning «Manchester Yunayted» hujum chizig'i uchun mos ekanini, «Aston Villa» esa uni ijara asosida jalb etishni rejalashtirayotganini aytdi.

Yozgi transfer oynasining yakuniy bosqichida «Real Madrid»ning braziliyalik isteʼdodli hujumchisi Endrik atrofidagi vaziyat keskinlashmoqda. ESPN xabar berishicha, Angliya Premyer-ligasining grand klublari, jumladan «Manchester Yunayted» va «Aston Villa» yosh hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, qirollik klubi braziliyalik futbolchini atigi 16 yoshida Palmeirasdan 50 million funt sterling evaziga sotib olgandi. Biroq Madrid jamoasida Kilian Mbappe raqobatning kuchayishiga sabab boʻlayotgani bois, yosh iqtidor egasining kelajagi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

Ale Morenoning fikrlari va transfer mantiqi

Taniqli ekspert Ale Morenoning fikricha, «Manchester Yunayted» uchun aynan Endrik profilidagi futbolchi juda mos keladi. Uning taʼkidlashicha, «qizil iblislar» hujum chizigʻida markaziy pozitsiya uchun bunday turdagi oʻyinchi hozircha mavjud emas va bu transfer jamoa imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin.

Ekspertning qoʻshimcha qilishicha, Myunxenliklar yoki boshqa klublar qatorida «Manchester Yunayted» variantining tanlanishi futbolchining ambitsiyalariga ham mos keladi. «Old Trafford» klubiga oʻtish yosh hujumchining rivojlanishi uchun munosib qadam boʻlishi mumkin.

Aston Villa qiziqishi va ijara varianti

Shu bilan birga, Unai Emeri boshchiligidagi «Aston Villa» ham braziliyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Chempionlar ligasiga yoʻllanma olgan va Morgan Rojersni «Chelsi»ga sotib yuborgan birmingemliklar tarkibni kuchaytirish maqsadida uni ijara asosida jalb etishni oʻylamoqda.

Oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmida Fransiyaning «Lion» klubida ijara asosida harakat qilgan Endrik 21 ta oʻyinda 8 ta gol urib, shuncha golli uzatmani amalga oshirgan edi. U ushbu muvaffaqiyatli davrdan keyin oʻyin amaliyotini davom ettirishni maqsad qilgan.

Biroq mazkur transferlarning amalga oshishi «Real Madrid» bosh murabbiyining qaroriga bogʻliq. Portugaliyalik mutaxassis yosh futbolchining mavsumoldi yigʻinlaridagi harakatlaridan hayratda qolgani va uni tarkibda saqlab qolishni istashi mumkinligi aytilmoqda.

Manchester YunaytedEndrikReal MadridAston VillaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)