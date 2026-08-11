Endrik kelajagiga aniqlik kiritdi: braziliyalik futbolchi Real Madridda qoladi

·51·Sport
Endrik kelajagiga aniqlik kiritdi: braziliyalik futbolchi Real Madridda qoladi
Qisqacha

Endrik kelgusi mavsumda ham Real Madridda qolishga qaror qildi. Futbolchi, klub rahbariyati va bosh murabbiy muhokamasidan so'ng u jamoa sharafini himoya qilishda davom etishi belgilandi, shuningdek, hujum chizig'ining o'ng qanotida ko'proq imkoniyatga ega bo'lishi kutilmoqda. Endrik markaziy hujumchi pozitsiyasida ham Kylian Mbappe uchun muqobil variant sifatida maydonga tushadi.

Madridning Real klubi yosh hujumchisi Endrik oʻzining kelajagi borasida qatʼiy qarorga keldi va jamoani tark etish niyatida emas. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya Premer-ligasining bir qator nufuzli klublari, jumladan Aston Villa yosh futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol qiziqish bildirganiga qaramay, braziliyalik iqtidor Madridda qolishni maʼqul topdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi oylarda yevropalik grandlar hujumchining oʻyin amaliyoti kamligidan foydalanishga urinib koʻrgan edi. Biroq futbolchining oʻzi, klub rahbariyati hamda bosh murabbiy oʻrtasida oʻtkazilgan muhokamalardan soʻng kelgusi mavsumda ham qirollik klubi sharafini himoya qilish boʻyicha yakuniy toʻxtamga kelindi. Ushbu hamjihatlik futbolchining Ispaniya poytaxtidagi faoliyatini davom ettirishida muhim omil boʻldi.

Maydondagi yangi vazifalar va taktik rejalar

Bosh murabbiy qoʻl ostida Endrik yangi mavsumda hujum chizigʻining oʻng qanotida koʻproq imkoniyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Mutaxassis Federico Valverde yoki yangi kelgan Bernardo Silvani bu pozitsiyaning doimiy futbolchisi sifatida koʻrmagani bois, braziliyalik hujumchiga tayanch nuqta sifatida qaramoqda. Bu taktik oʻzgarish jamoaning hujumdagi muvozanatini saqlashga xizmat qiladi.

Qanotdagi vazifalardan tashqari, Endrik markaziy hujumchi pozitsiyasida ham muhim rotatsiya futbolchisiga aylanadi. U asosiy toʻpurar Kylian Mbappe uchun muqobil variant sifatida maydonga tushib, mavsum davomida La Liga va Chempionlar ligasi uchrashuvlarida oʻz imkoniyatlarini namoyish etadi. Bu esa uning jamoaning asosiy tarkibidan joy olish uchun kurashishiga zamin yaratadi.

Transfer tarixi va xalqaro tajriba

Eslatib oʻtamiz, Endrik 2024-yilning iyul oyida Braziliyaning Palmeiras klubidan Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan edi. Transfer qiymati dastlabki 35 million yevroni tashkil etib, shartnomada yana 25 million yevro miqdoridagi qoʻshimcha bonuslar ham koʻzda tutilgan. Bungacha u qisqa fursat ichida koʻplab oʻyinlarda maydonga tushib, oʻzining salohiyatini koʻrsatishga ulgurdi.

Madridliklar safida hozirgacha 40 ta uchrashuvda qatnashgan 20 yoshli futbolchi 7 ta gol muallifiga aylandi. Shuningdek, uning xalqaro maydondagi ishtiroki ham eʼtiborga molik boʻlib, u yozgi jahon chempionatida Braziliya terma jamoasining 26 kishilik qaydnomasiga kiritilgan edi. Turnir soʻnggi bosqichi omadsiz yakunlangan boʻlsa-da, bu tajriba yosh hujumchining professional oʻsishida muhim qadam boʻldi.

EndrikReal MadridLa LigaTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)