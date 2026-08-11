Endrik kelajagiga aniqlik kiritdi: braziliyalik futbolchi Real Madridda qoladi
Endrik kelgusi mavsumda ham Real Madridda qolishga qaror qildi. Futbolchi, klub rahbariyati va bosh murabbiy muhokamasidan so'ng u jamoa sharafini himoya qilishda davom etishi belgilandi, shuningdek, hujum chizig'ining o'ng qanotida ko'proq imkoniyatga ega bo'lishi kutilmoqda. Endrik markaziy hujumchi pozitsiyasida ham Kylian Mbappe uchun muqobil variant sifatida maydonga tushadi.
Madridning Real klubi yosh hujumchisi Endrik oʻzining kelajagi borasida qatʼiy qarorga keldi va jamoani tark etish niyatida emas. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya Premer-ligasining bir qator nufuzli klublari, jumladan Aston Villa yosh futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol qiziqish bildirganiga qaramay, braziliyalik iqtidor Madridda qolishni maʼqul topdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi oylarda yevropalik grandlar hujumchining oʻyin amaliyoti kamligidan foydalanishga urinib koʻrgan edi. Biroq futbolchining oʻzi, klub rahbariyati hamda bosh murabbiy oʻrtasida oʻtkazilgan muhokamalardan soʻng kelgusi mavsumda ham qirollik klubi sharafini himoya qilish boʻyicha yakuniy toʻxtamga kelindi. Ushbu hamjihatlik futbolchining Ispaniya poytaxtidagi faoliyatini davom ettirishida muhim omil boʻldi.
Maydondagi yangi vazifalar va taktik rejalarBosh murabbiy qoʻl ostida Endrik yangi mavsumda hujum chizigʻining oʻng qanotida koʻproq imkoniyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Mutaxassis Federico Valverde yoki yangi kelgan Bernardo Silvani bu pozitsiyaning doimiy futbolchisi sifatida koʻrmagani bois, braziliyalik hujumchiga tayanch nuqta sifatida qaramoqda. Bu taktik oʻzgarish jamoaning hujumdagi muvozanatini saqlashga xizmat qiladi.
Qanotdagi vazifalardan tashqari, Endrik markaziy hujumchi pozitsiyasida ham muhim rotatsiya futbolchisiga aylanadi. U asosiy toʻpurar Kylian Mbappe uchun muqobil variant sifatida maydonga tushib, mavsum davomida La Liga va Chempionlar ligasi uchrashuvlarida oʻz imkoniyatlarini namoyish etadi. Bu esa uning jamoaning asosiy tarkibidan joy olish uchun kurashishiga zamin yaratadi.
Transfer tarixi va xalqaro tajribaEslatib oʻtamiz, Endrik 2024-yilning iyul oyida Braziliyaning Palmeiras klubidan Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan edi. Transfer qiymati dastlabki 35 million yevroni tashkil etib, shartnomada yana 25 million yevro miqdoridagi qoʻshimcha bonuslar ham koʻzda tutilgan. Bungacha u qisqa fursat ichida koʻplab oʻyinlarda maydonga tushib, oʻzining salohiyatini koʻrsatishga ulgurdi.
Madridliklar safida hozirgacha 40 ta uchrashuvda qatnashgan 20 yoshli futbolchi 7 ta gol muallifiga aylandi. Shuningdek, uning xalqaro maydondagi ishtiroki ham eʼtiborga molik boʻlib, u yozgi jahon chempionatida Braziliya terma jamoasining 26 kishilik qaydnomasiga kiritilgan edi. Turnir soʻnggi bosqichi omadsiz yakunlangan boʻlsa-da, bu tajriba yosh hujumchining professional oʻsishida muhim qadam boʻldi.
…