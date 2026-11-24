«Real»da Endrik bilan bog‘liq muammo: jarohat va ijaraga ketish ehtimoli
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid» hujumchisi Endrik chap oyog‘idagi mushak jarohati sababli taxminan ikki-uch hafta maydonga tusha olmaydi.
- Ushbu jarohat yosh futbolchining asosiy tarkibdan joy olish imkoniyatini yanada qiyinlashtirib, uning qishki transfer oynasida ijaraga ketishi mumkinligi haqidagi muhokamalarni kuchaytirdi.
- Garchi futbolchi o‘yin amaliyotiga muhtoj bo‘lsa-da, bosh murabbiy Joze Mourino uni jamoada saqlab qolish tarafdori ekanini bildirgan.
«Real Madrid»ning braziliyalik hujumchisi Endrik jarohat sababli bir necha hafta maydonga tusha olmaydi. Bu esa yosh futbolchining jamoadagi kelajagi va qishki transfer oynasida ijaraga ketishi mumkinligi haqidagi muhokamalarni yanada kuchaytirdi.
20 yoshli hujumchi so‘nggi paytlarda asosiy tarkibdan muntazam o‘rin olishga qiynalayotgan edi. Endi esa jarohat uning o‘yin amaliyoti uchun kurashiga yana bir to‘siq bo‘ldi.
Endrik qanday jarohat oldi va qachon qaytishi mumkin?
«Real Madrid» 23 noyabr kuni futbolchining tibbiy tekshiruvdan o‘tgani haqida rasmiy xabar berdi. Klub shifokorlari Endrikning chap oyog‘idagi yaqinlashtiruvchi mushak jarohatini aniqlagan.
Madridliklar hozircha uning maydonga qaytish sanasini ma’lum qilmadi. Rasmiy bayonotda futbolchining tiklanish jarayoni kuzatib borilishi aytilgan.
Biroq The Athletic jurnalisti Mario Kortexana tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, braziliyalik hujumchi taxminan ikki-uch hafta maydondan chetda qolishi mumkin. Demak, Endrik «Real»ning yaqin uchrashuvlarini o‘tkazib yuborishi ehtimoli yuqori.
Qishki transfer oynasida «Real»dan ketadimi?
Endrikning kelajagi bilan bog‘liq eng qiziq savollardan biri — uning qishki transfer oynasida boshqa klubga ijaraga berilishi mumkinligidir.
Braziliyalik futbolchi muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishni istaydi. «Real»da esa hujum chizig‘idagi yuqori raqobat sababli unga asosiy tarkibdan joy olish oson bo‘lmayapti.
Shu bois ijara varianti uning rivojlanishi uchun foydali bo‘lishi mumkinligi muhokama qilinmoqda. Ammo klub rahbariyati va bosh murabbiy Joze Mourino hozircha futbolchini jamoada saqlab qolish tarafdori.
Mourino 20 noyabr kuni Endrikning kelajagi haqidagi savolga javob berar ekan, klub uchun uning ahamiyatini alohida ta’kidlagan edi. Murabbiyning fikricha, «Real»ga braziliyalik hujumchi kerak.
Endrikning mavsumdagi natijalari qanday?
Endrik joriy mavsumda «Real» tarkibida barqaror o‘yin amaliyotiga ega bo‘la olmadi. Biroq u faqat Ispaniya chempionatida emas, boshqa musobaqalarda ham maydonga tushgan.
Mavsumdagi ishtirokini faqat La Ligadagi beshta uchrashuv bilan cheklash to‘g‘ri emas. Associated Press ma’lumotiga ko‘ra, Endrik joriy mavsumda «Real» uchun sakkizta uchrashuvda maydonga tushgan va oktyabr oyida «Roma»ga qarshi bahsda bitta gol urgan.
Shuningdek, u Braziliya terma jamoasi safida ham gol bilan ajralib turgan.
Jarohat Endrikning rejalarini o‘zgartiradimi?
Endrik uchun hozirgi asosiy vazifa — jarohatdan to‘liq tiklanish va maydonga qaytish. Biroq uning «Real»dagi kelajagi masalasi hamon ochiq qolmoqda.
Agar futbolchi jamoada yetarlicha o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmasa, qishki transfer oynasida ijara varianti yanada dolzarblashishi mumkin. Biroq Mourinoning hozirgi pozitsiyasiga qaraganda, «Real» uni osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.
Endilikda asosiy savol shu: braziliyalik hujumchi jarohatdan qaytgach, Mourinoning ishonchini qozonib, «Real»da o‘z o‘rnini topa oladimi yoki muntazam o‘yin amaliyoti uchun boshqa klubga yo‘l oladimi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…