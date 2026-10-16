«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda
Madridning «Real» klubi rahbariyati yozda jamoa boshqaruvini o‘z qo‘liga olgan bosh murabbiy Joze Mourinoning olib borayotgan ishlaridan nihoyatda mamnun. Ispaniya grandi va portugaliyalik tajribali mutaxassis o‘rtasida to‘liq o‘zaro tushunish hamda mutlaq ishonch muhiti qaror topgan.
«Qirollik klubi» mutasaddilari Mourinoni jamoaning haqiqiy «ovozi» va maydondagi yetakchi irodasi sifatida qabul qilmoqda.
Nima uchun rahbariyat Mourinoga to‘liq ishonmoqda?
Madrid klubi boss-menejmenti portugaliyalik murabbiyning faoliyatidagi bir qator muhim jihatlarni alohida qadrlamoqda:
Kuchli xarakter va liderlik: Mutaxassisning o‘ziga xos qat’iyati va prinsipialligi klub ruhiyatini qayta tiklashga xizmat qilmoqda;
Klub va futbolchilar o‘rtasidagi ko‘prik: Mourino rahbariyat tomonidan qo‘yilayotgan yuksak talab va maqsadlarni futbolchilarga juda aniq, ta’sirchan va tushunarli tarzda yetkazib bermoqda;
Ichki intizom va ishonch: Jamoa ichida murabbiy bilan rahbariyat pozitsiyasi bir xil yo‘nalishda ekani muhit barqarorligini ta’minlamoqda.
Mourino boshchiligidagi start va hozirgi ko‘rsatkichlar
O‘tgan yozgi mavsumda Madridga ko‘chib kelgan murabbiy bilan jamoa barcha musobaqalarda kurashni davom ettirmoqda:
La Ligadagi holat: «Real» ayni paytda Ispaniya chempionati turnir jadvalida 4-pog‘onani egallab, peshqadamlar ta’qibini olib bormoqda;
Chempionlar Ligasida 100 foizlik natija: Qit’aning eng nufuzli musobaqasida «qirollik klubi» dastlabki turlarda ketma-ket ikkita ishonchli g‘alabaga erishib, guruh bosqichini muvaffaqiyatli boshladi.
Madridliklarning ushbu ishonchli bayonotlari Mourino atrofidagi bosimni kamaytirib, jamoaning asosiy sovrinlar uchun kurashdagi salohiyatini yanada oshirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…