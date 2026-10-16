«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda

·72·Sport
«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda

Madridning «Real» klubi rahbariyati yozda jamoa boshqaruvini o‘z qo‘liga olgan bosh murabbiy Joze Mourinoning olib borayotgan ishlaridan nihoyatda mamnun. Ispaniya grandi va portugaliyalik tajribali mutaxassis o‘rtasida to‘liq o‘zaro tushunish hamda mutlaq ishonch muhiti qaror topgan.

«Qirollik klubi» mutasaddilari Mourinoni jamoaning haqiqiy «ovozi» va maydondagi yetakchi irodasi sifatida qabul qilmoqda.

Nima uchun rahbariyat Mourinoga to‘liq ishonmoqda?

Madrid klubi boss-menejmenti portugaliyalik murabbiyning faoliyatidagi bir qator muhim jihatlarni alohida qadrlamoqda:

  • Kuchli xarakter va liderlik: Mutaxassisning o‘ziga xos qat’iyati va prinsipialligi klub ruhiyatini qayta tiklashga xizmat qilmoqda;

  • Klub va futbolchilar o‘rtasidagi ko‘prik: Mourino rahbariyat tomonidan qo‘yilayotgan yuksak talab va maqsadlarni futbolchilarga juda aniq, ta’sirchan va tushunarli tarzda yetkazib bermoqda;

  • Ichki intizom va ishonch: Jamoa ichida murabbiy bilan rahbariyat pozitsiyasi bir xil yo‘nalishda ekani muhit barqarorligini ta’minlamoqda.

Mourino boshchiligidagi start va hozirgi ko‘rsatkichlar

O‘tgan yozgi mavsumda Madridga ko‘chib kelgan murabbiy bilan jamoa barcha musobaqalarda kurashni davom ettirmoqda:

  • La Ligadagi holat: «Real» ayni paytda Ispaniya chempionati turnir jadvalida 4-pog‘onani egallab, peshqadamlar ta’qibini olib bormoqda;

  • Chempionlar Ligasida 100 foizlik natija: Qit’aning eng nufuzli musobaqasida «qirollik klubi» dastlabki turlarda ketma-ket ikkita ishonchli g‘alabaga erishib, guruh bosqichini muvaffaqiyatli boshladi.

Madridliklarning ushbu ishonchli bayonotlari Mourino atrofidagi bosimni kamaytirib, jamoaning asosiy sovrinlar uchun kurashdagi salohiyatini yanada oshirishi kutilmoqda.

Joze MourinoReal MadridChempionlar LigasiLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Roma» ustidan qozonilgan 4:3 hisobidagi fantastik kambekni izohladiMourino «Roma» ustidan qozonilgan 4:3 hisobidagi fantastik kambekni izohladiKecha 09:33Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi18 sentabr 14:38Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiKylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdi12 sentabr 15:12Dani Karvaxal kutilmaganda «Xetafe» bilan shartnoma imzoladiDani Karvaxal kutilmaganda «Xetafe» bilan shartnoma imzoladi13 oktabr 19:25Raqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radiRaqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radi11 oktabr 11:58Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?10 oktabr 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...