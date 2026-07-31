Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldi

·27·Sport
Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Madridning Real klubi yozgi transfer oynasi doirasida Levante safida to'p surgan 21 yoshli iqtidorli hujumchi Karlos Espi bilan besh mavsumlik shartnoma imzoladi. Qirollik klubi bilan tuzilgan bu kelishuv 2031-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan bo'lib, jamoaning kelajakdagi hujum chizig'ini kuchaytirishga qaratilgan.

Madridning Real klubi yozgi transfer oynasi doirasida oʻzining beshinchi xaridini rasmiylashtirdi va Ispaniya futbolining iqtidorli yosh hujumchilaridan biri Karlos Espi bilan uzoq yillik shartnoma imzoladi. Levante safida toʻp surgan 21 yoshli futbolchi qirollik klubi bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan besh mavsumlik kelishuvga imzo chekdi. Ushbu transfer jamoaning kelajakdagi hujum chizigʻini yanada kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer bozori va ommaviy axborot vositalarida bu qadar koʻp tilga olinmagan boʻlsa-da, Karlos Espi qisqa fursat ichida Santiago Bernabéu stadionida ishonch bildirilgan istiqbolli hujum loyihasiga aylandi. Aslida, bu kutilmagan qadam emas edi. Real Madrid skautlari ispaniyalik futbolchining oʻyinlarini oylar davomida diqqat bilan kuzatib borishgan va uning Ispaniya futbolidagi eng aniq klassik hujum variantlaridan biriga aylanganini qayd etishgan.

Klassik hujumchi profili va jismoniy ustunlik

ixbt.com va boshqa sport manbalari maʼlumotiga koʻra, Karlos Espi zamonaviy futbolda kamyob boʻlib qolayotgan anʼanaviy hujumchi, yaʼni jarima maydonchasi ichida harakat qilishni xush koʻradigan markaziy forvard tipiga kiradi. Uning oʻziga xos jismoniy koʻrsatkichlari va hujumdagi tabiiy sezgirligi madridliklar eʼtiborini tortgan asosiy omillardan biri boʻldi.

Toʻliq ismi Karlos Espi Eskriva boʻlgan yosh futbolchi 2005-yil 24-iyulda Valensiya provinsiyasidagi Tavernes-de-la-Valldigna shaharchasida tavallud topgan. Hozirda 21 yoshni qarshilagan forvard oʻzining ulkan jismoniy maʼlumotlari bilan boshqalardan ajratib turadi. Xususan, uning boʻyi naqd 1,94 metrni tashkil etishi unga markaziy hujumchi pozitsiyasida raqiblar ustidan havo kurashlarida ulkan ustunlik taqdim etadi.

Kelajak uchun strategik qadam

Real Madrid rahbariyati va murabbiylar shtabi bu futbolchiga shunchaki zaxira varianti sifatida emas, balki kelgusida jamoaning asosiy hujum chizigʻini boshqarib bora oladigan salohiyatli ijrochi sifatida qaramoqda. Klubning yoshlar siyosatiga tayanib amalga oshirilgan ushbu transfer kelgusi yillarda oʻz mevasini berishi kutilmoqda.

Hozirgi kunda futbol olamida klassik markaziy hujumchilar yetishmayotgan bir paytda, Karlos Espi kabi jismoniy baquvvat va qomusiy qobiliyatga ega oʻyinchini qoʻlga kiritish Real Madrid uchun strategik jihatdan toʻgʻri qaror boʻldi. Futbolchi oʻzining yangi jamoasida qanday natijalar koʻrsatishi va darajasini qanchalik tez oʻstirishi muxlislar va mutaxassislarning yaqindan kuzatuvi ostida boʻladi.

Real MadridKarlos EspiTransferlarIspaniya ChempionatiLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiSandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiBugun, 15:37Ferran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaFerran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaBugun, 15:12Kazemironing ilk bayonoti: U Messini nima uchun «futbol xudosi» deb atadiKazemironing ilk bayonoti: U Messini nima uchun «futbol xudosi» deb atadiBugun, 14:41Milan va Italiya afsonasi Franko Barezi 66 yoshida vafot etdiMilan va Italiya afsonasi Franko Barezi 66 yoshida vafot etdiBugun, 14:35«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)Bugun, 14:24Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda