Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldi
Madridning Real klubi yozgi transfer oynasi doirasida Levante safida to'p surgan 21 yoshli iqtidorli hujumchi Karlos Espi bilan besh mavsumlik shartnoma imzoladi. Qirollik klubi bilan tuzilgan bu kelishuv 2031-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan bo'lib, jamoaning kelajakdagi hujum chizig'ini kuchaytirishga qaratilgan.
Madridning Real klubi yozgi transfer oynasi doirasida oʻzining beshinchi xaridini rasmiylashtirdi va Ispaniya futbolining iqtidorli yosh hujumchilaridan biri Karlos Espi bilan uzoq yillik shartnoma imzoladi. Levante safida toʻp surgan 21 yoshli futbolchi qirollik klubi bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan besh mavsumlik kelishuvga imzo chekdi. Ushbu transfer jamoaning kelajakdagi hujum chizigʻini yanada kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer bozori va ommaviy axborot vositalarida bu qadar koʻp tilga olinmagan boʻlsa-da, Karlos Espi qisqa fursat ichida Santiago Bernabéu stadionida ishonch bildirilgan istiqbolli hujum loyihasiga aylandi. Aslida, bu kutilmagan qadam emas edi. Real Madrid skautlari ispaniyalik futbolchining oʻyinlarini oylar davomida diqqat bilan kuzatib borishgan va uning Ispaniya futbolidagi eng aniq klassik hujum variantlaridan biriga aylanganini qayd etishgan.
Klassik hujumchi profili va jismoniy ustunlikixbt.com va boshqa sport manbalari maʼlumotiga koʻra, Karlos Espi zamonaviy futbolda kamyob boʻlib qolayotgan anʼanaviy hujumchi, yaʼni jarima maydonchasi ichida harakat qilishni xush koʻradigan markaziy forvard tipiga kiradi. Uning oʻziga xos jismoniy koʻrsatkichlari va hujumdagi tabiiy sezgirligi madridliklar eʼtiborini tortgan asosiy omillardan biri boʻldi.
Toʻliq ismi Karlos Espi Eskriva boʻlgan yosh futbolchi 2005-yil 24-iyulda Valensiya provinsiyasidagi Tavernes-de-la-Valldigna shaharchasida tavallud topgan. Hozirda 21 yoshni qarshilagan forvard oʻzining ulkan jismoniy maʼlumotlari bilan boshqalardan ajratib turadi. Xususan, uning boʻyi naqd 1,94 metrni tashkil etishi unga markaziy hujumchi pozitsiyasida raqiblar ustidan havo kurashlarida ulkan ustunlik taqdim etadi.
Kelajak uchun strategik qadamReal Madrid rahbariyati va murabbiylar shtabi bu futbolchiga shunchaki zaxira varianti sifatida emas, balki kelgusida jamoaning asosiy hujum chizigʻini boshqarib bora oladigan salohiyatli ijrochi sifatida qaramoqda. Klubning yoshlar siyosatiga tayanib amalga oshirilgan ushbu transfer kelgusi yillarda oʻz mevasini berishi kutilmoqda.
Hozirgi kunda futbol olamida klassik markaziy hujumchilar yetishmayotgan bir paytda, Karlos Espi kabi jismoniy baquvvat va qomusiy qobiliyatga ega oʻyinchini qoʻlga kiritish Real Madrid uchun strategik jihatdan toʻgʻri qaror boʻldi. Futbolchi oʻzining yangi jamoasida qanday natijalar koʻrsatishi va darajasini qanchalik tez oʻstirishi muxlislar va mutaxassislarning yaqindan kuzatuvi ostida boʻladi.
…