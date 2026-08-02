Endrik Real Madridni tark etishi mumkin

·0·Sport
Endrik Real Madridni tark etishi mumkin

Madridning Real klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Levantedan Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib olgani braziliyalik iqtidorli hujumchi Endrikning kelajagini soʻroq ostida qoldirdi. Fichajes nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yosh futbolchi amaldagi transfer oynasida jamoani vaqtincha tark etish va ijaraga ketish variantini jiddiy oʻylay boshladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Endrik yozda Fransiyaning Lion safidagi muvaffaqiyatli ijara davridan soʻngqi jamoasiga katta umidlar bilan qaytgan edi. Uning asosiy maqsadi bosh murabbiy Joze Mourinyo boshchiligidagi asosiy tarkibdan joy olish hamda yulduz hujumchi Kylian Mbappe bilan raqobatga kirishish edi. Biroq klub rahbariyatining transfer bozorida faol harakat qilishi vaziyatni keskin oʻzgartirib yubordi.

Karlos Espining transferi va yangi raqobat

Real Madrid Levantening 25 million yevrolik tovvon pulini toʻlash orqali Karlos Espi transferini hal qildi. Oʻtgan mavsum La Ligada 27 ta oʻyinda 13 ta gol urishga erishgan 194 santimetr boʻyli hujumchi klub bilan 2031 yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.

Karlos Espining jismoniy imkoniyatlari va boʻyi balandligi Mourinyo taktik sxemasiga juda mos kelishi kutilmoqda. Bu esa yosh Endrik uchun jiddiy zarba boʻldi, chunki u Mbappe bilan birgalikda maydonda harakat qilish yoki asosiy zahira oʻyinchisi boʻlishni rejalashtirgan edi.

Liondagi muvaffaqiyat va noaniq kelajak

Oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmida Lion safida ijarada toʻp surgan Endrik 21 ta uchrashuvda 8 ta gol urib, shuncha golli uzatma amalga oshirgan edi. Uning har 102 daqiqada bitta samarali harakat qayd etgani madridliklar bosh murabbiyini ishontirishi kerak edi, biroq klub rahbariyati hujumchini darhol asosiy tarkibga loyiq deb topmadi.

Hozirgi kunda Endrik va uning vakillari vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida klub rahbariyati bilan muzokaralar olib bormoqda. Oʻtgan mavsumni sovrinsiz yakunlagan Qirollik klubi oʻz tarkibini tubdan yangilashda davom etar ekan, braziliyalik futbolchining kelgusi taqdiri yaqin kunlarda hal boʻlishi kutilmoqda.

EndrikReal MadridKarlos EspiJoze MourinyoLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?Bugun, 12:18Mikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:52Niderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollarNiderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollarBugun, 10:07Qatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiyaQatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiyaBugun, 09:59Mourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiMourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiBugun, 09:22MLS doirasidagi uchrashuvlar: Lionel Messining qaytishi va boshqa natijalarMLS doirasidagi uchrashuvlar: Lionel Messining qaytishi va boshqa natijalarBugun, 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda