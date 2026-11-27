Xabi Alonso «Nottinghem Forest»ga qarshi bahs oldidan «Chelsi»ning rejalarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Chelsi» bosh murabbiyi Xabi Alonso Angliya Premer-ligasining 12-turi doirasida «Nottinghem Forest»ga qarshi o‘tadigan safar uchrashuvi oldidan jamoaning tayyorgarlik jarayoni haqida gapirdi.
- Mutaxassis «Lids Yunayted»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng yo‘l qo‘yilgan xatolar tahlil qilinib, mashg‘ulotlar yanada ishonchli o‘yin ko‘rsatishga qaratilganini ta’kidladi.
- Bellashuv 27 noyabr kuni Nottinghemdagi «Siti Graund» stadionida bo‘lib o‘tadi.
Londonning «Chelsi» klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso Angliya Premer-ligasining 12-turi doirasida «Nottinghem Forest»ga qarshi bo‘lib o‘tadigan safar uchrashuvi oldidan jamoaning ruhiy holati va maqsadlari haqida fikr bildirdi. Bellashuv 27 noyabr kuni Nottinghemdagi «Siti Graund» stadionida o‘tkaziladi.
«Lids»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng asosiy vazifa
Ispaniyalik mutaxassis o‘tgan shanba kuni «Lids Yunayted»ga qarshi o‘yinda yo‘l qo‘yilgan xatolar jiddiy tahlil qilinganini va hafta davomidagi barcha mashg‘ulotlar yanada ishonchli o‘yin ko‘rsatishga qaratilganini ta’kidladi:
«Albatta, biz „Lids Yunayted“dan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin o‘zimizni o‘nglab olishni istaymiz. Ancha yaxshiroq o‘ynay olishimizni ko‘rsatmoqchimiz. Bu navbatdagi bahs oldidan asosiy maqsadimiz. Bizni qiyin bellashuv kutib turibdi va unda o‘z imkoniyatlarimizni namoyish etish uchun raqobatbardosh bo‘lishimiz kerak», — deya Xabi Alonsoning so‘zlarini keltiradi klub matbuot xizmati.
Murabbiyning qo‘shimcha qilishicha, avvalgi uchrashuvdagi muvaffaqiyatsizlikka nafaqat ayrim futbolchilarning yetishmasligi, balki g‘alaba uchun zarur bo‘lgan muhim o‘yin elementlaridagi kamchiliklar ham sabab bo‘lgan:
«„Lids“ga qarshi bahsdagi mag‘lubiyatning sabablari ko‘p edi. Bu futbolga oid jihatlar — ushbu darajada raqobatlashish uchun yo‘l qo‘ymasligimiz kerak bo‘lgan xatolar. Ularni hisobga olmasak, yaxshi o‘yin ko‘rsata olmaymiz. Shu bois hafta davomidagi strategiyamiz, mashg‘ulotlarimiz va muloqotimiz yanada ishonchli o‘yin namoyish etishga qaratildi. O‘tgan shanbadagi bahsni tahlil qilsak, bizga nafaqat ayrim futbolchilar, balki muvaffaqiyat uchun zarur bo‘lgan o‘yin elementlari ham yetishmaganini ko‘rish mumkin. Hafta davomida g‘alaba qozonish va har bir bahsga tayyor bo‘lish uchun futboldagi ushbu asosiy ko‘nikmalar qanchalik muhimligini muhokama qildik. Albatta, navbatdagi o‘yinda ham ularga ehtiyoj sezamiz», — dedi mutaxassis.
Uchrashuv tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va tur
Angliya Premer-ligasi, 12-tur
Juftlik
«Nottinghem Forest» — «Chelsi»
Stadion
«Siti Graund» (Nottinghem)
Boshlanish vaqti
27 noyabrdan 28 noyabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da
Sizningcha, Xabi Alonso shogirdlari «Lids»dan uchralgan mag‘lubiyatdan tegishli xulosa chiqarib, safarda «Nottinghem Forest» ustidan g‘alaba qozona oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya Premer-ligasi hamda jahon futbolidagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…