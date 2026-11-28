«Chelsi»ning himoyadagi inqirozi: Xabi Alonso jamoasi APL antirekordlari ostonasida!
Angliya Premer-ligasining 12-turida safarda «Nottinghem Forest»ga 2:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «Chelsi»ning joriy mavsumdagi himoyaviy ko‘rsatkichlari yana keskin tanqidlar markaziga chiqdi. The Touchline nashrining Sky Sports statistikalariga tayanib xabar berishicha, Xabi Alonso boshqaruvidagi londonliklar himoya chizig‘ida liganing eng zaif jamoalaridan biriga aylanib qolgan.
APLdagi eng yomon ko‘rsatkichlardan biri
12-tur o‘yinlaridan so‘ng «ko‘klar»ning mudofaadagi asosiy statistik raqamlari jamoaning jiddiy muammolarga duch kelayotganini ko‘rsatmoqda:
Statistik ko‘rsatkich
Qayd etilgan natija
APL jamoalari orasidagi o‘rni
O‘tkazib yuborilgan gollar
23 ta
Ligadagi 19-o‘rin (eng yomon ikkinchi natija)
Darvoza tomon yo‘llangan aniq zarbalar
66 ta
Ligadagi 19-o‘rin (eng yomon ikkinchi natija)
Raqiblarga berilgan yaqqol gol vaziyatlari
41 ta
Ligadagi 19-o‘rin (eng yomon ikkinchi natija)
Raqib zarbasi bilan yakunlangan xatolar
19 ta
Ligadagi 20-o‘rin (barcha klublardan ortda — eng yomon ko‘rsatkich)
Ma’lumot uchun, himoyadagi bunday og‘ir statistik ko‘rsatkichlarga qaramay, «Chelsi» APL 12-turidan keyin 16 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalida 8-o‘rinni egallab turibdi.
Sizningcha, «Chelsi» himoyasidagi bunday xatolar va ko‘p gol o‘tkazib yuborishning asosiy sababi nimada: taktik kamchiliklardami yoki himoyachilarning individual xatolaridami?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya Premer-ligasi hamda jahon futbolidagi eng qiziqarli tahlillarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…