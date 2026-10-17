Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldi

·75·Sport
Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «PSJ»ga qarshi Yevropa Chempionlar Ligasi o‘yinida 2:4 hisobida mag‘lub bo‘lganliklarining asosiy sababi sifatida maydon markazini shakllantirishdagi xato qarorini tan oldi.
  • Uning fikricha, Sherki, Enso va Elliot uchligini birgalikda maydonga tushirish jismoniy kuch yetishmasligiga olib kelgan.
  • Tanaffusda Buaddini tushirib, taktik tuzatishlar qilingan bo‘lsa-da, bu «Manchester Siti»ga mag‘lubiyatdan qutulishga yordam bermadi.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida Fransiyaning «PSJ» klubiga qarshi o‘z maydonida kechgan bellashuvda 2:4 hisobida mag‘lubiyatga uchragan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska uchrashuv taqdirini hal qilgan bosh omilni ochiqladi. Italiyalik mutaxassis bahs uchun boshlang‘ich tarkibni va maydon markazini shakllantirishda jiddiy xatoga yo‘l qo‘yganini yashirmadi.

«Shaharliklar» birinchi bo‘limdayoq o‘z darvozasidan javobsiz uchta to‘p o‘tkazib yuborib, o‘yin nazoratini to‘liq raqibga topshirib qo‘ygan edi.

«Sherki, Enso va Elliot uchligi adashuv bo‘ldi»: Murabbiy iqrori

Enso Mareska o‘yindan so‘ng jurnalistlar bilan muloqot chog‘ida markaziy chiziq borasidagi qarorini quyidagicha izohladi:

  • Xato qaror tan olindi: «Dastlabki daqiqalardan boshlab maydon markazida Sherki, Enso va Elliotni birgalikda tushirishga qaror qilganim xato bo‘ldi;

  • Jismoniy kuch yetishmadi: Bunday yuqori darajadagi keskin bahslarda maydon markazida har tomonlama kuchli va raqobatbardosh bo‘lish shart;

  • Kelajak uchun yangi reja: Kelgusi o‘yinlarda bu xatodan xulosa chiqargan holda Buaddi, Enso va Elliot variantidan foydalanishimiz mumkin», — dedi Mareska.

Tanaffusdagi o‘zgarish va ikkinchi bo‘limdagi faollik

Murabbiyning tanaffusdagi taktik tuzatishlari o‘yin ritmiga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa-da, g‘alaba uchun kech bo‘ldi:

  • Buaddining maydonga tushishi: Mareska ikkinchi bo‘lim startidayoq Sherkini zaxiraga olib, uning o‘rniga Buaddini maydonga tashladi;

  • 2 ta javob to‘pi: O‘zgarishlardan so‘ng «Manchester Siti» markazda to‘p nazoratini qaytarib olib, ikkinchi 45 daqiqalikda raqib darvozasiga ikkita gol urishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Yakuniy hisob: Biroq birinchi taymdagi katta yo‘qotish mankunianliklarni o‘z maydonidagi 2:4 hisobidagi mag‘lubiyatdan qutqarib qolish uchun kamlik qildi.

Murabbiyning o‘z xatolarini vaqtida tan olishi va taktik sxemalarni qayta ko‘rib chiqishi «Manchester Siti»ning turnirdagi keyingi turlarga jiddiyroq hozirlik ko‘rishidan dalolat beradi.

Manchester SitiPSJEnso MareskaChempionlar Ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:42«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi15 oktabr 11:59Luis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiLuis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdi14 oktabr 17:52Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdiKecha 10:20Karrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildiKarrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildi15 oktabr 12:03«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?13 oktabr 19:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...