Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «PSJ»ga qarshi Yevropa Chempionlar Ligasi o‘yinida 2:4 hisobida mag‘lub bo‘lganliklarining asosiy sababi sifatida maydon markazini shakllantirishdagi xato qarorini tan oldi.
- Uning fikricha, Sherki, Enso va Elliot uchligini birgalikda maydonga tushirish jismoniy kuch yetishmasligiga olib kelgan.
- Tanaffusda Buaddini tushirib, taktik tuzatishlar qilingan bo‘lsa-da, bu «Manchester Siti»ga mag‘lubiyatdan qutulishga yordam bermadi.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida Fransiyaning «PSJ» klubiga qarshi o‘z maydonida kechgan bellashuvda 2:4 hisobida mag‘lubiyatga uchragan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska uchrashuv taqdirini hal qilgan bosh omilni ochiqladi. Italiyalik mutaxassis bahs uchun boshlang‘ich tarkibni va maydon markazini shakllantirishda jiddiy xatoga yo‘l qo‘yganini yashirmadi.
«Shaharliklar» birinchi bo‘limdayoq o‘z darvozasidan javobsiz uchta to‘p o‘tkazib yuborib, o‘yin nazoratini to‘liq raqibga topshirib qo‘ygan edi.
«Sherki, Enso va Elliot uchligi adashuv bo‘ldi»: Murabbiy iqrori
Enso Mareska o‘yindan so‘ng jurnalistlar bilan muloqot chog‘ida markaziy chiziq borasidagi qarorini quyidagicha izohladi:
Xato qaror tan olindi: «Dastlabki daqiqalardan boshlab maydon markazida Sherki, Enso va Elliotni birgalikda tushirishga qaror qilganim xato bo‘ldi;
Jismoniy kuch yetishmadi: Bunday yuqori darajadagi keskin bahslarda maydon markazida har tomonlama kuchli va raqobatbardosh bo‘lish shart;
Kelajak uchun yangi reja: Kelgusi o‘yinlarda bu xatodan xulosa chiqargan holda Buaddi, Enso va Elliot variantidan foydalanishimiz mumkin», — dedi Mareska.
Tanaffusdagi o‘zgarish va ikkinchi bo‘limdagi faollik
Murabbiyning tanaffusdagi taktik tuzatishlari o‘yin ritmiga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa-da, g‘alaba uchun kech bo‘ldi:
Buaddining maydonga tushishi: Mareska ikkinchi bo‘lim startidayoq Sherkini zaxiraga olib, uning o‘rniga Buaddini maydonga tashladi;
2 ta javob to‘pi: O‘zgarishlardan so‘ng «Manchester Siti» markazda to‘p nazoratini qaytarib olib, ikkinchi 45 daqiqalikda raqib darvozasiga ikkita gol urishga muvaffaq bo‘ldi;
Yakuniy hisob: Biroq birinchi taymdagi katta yo‘qotish mankunianliklarni o‘z maydonidagi 2:4 hisobidagi mag‘lubiyatdan qutqarib qolish uchun kamlik qildi.
Murabbiyning o‘z xatolarini vaqtida tan olishi va taktik sxemalarni qayta ko‘rib chiqishi «Manchester Siti»ning turnirdagi keyingi turlarga jiddiyroq hozirlik ko‘rishidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…