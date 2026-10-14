Luis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdi

·0·Sport
Luis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdi

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida kechadigan markaziy bahs oldidan Fransiyaning «PSJ» klubi bosh murabbiyi Luis Enrike raqibi «Manchester Siti» atrofidagi shov-shuvli moliyaviy mojaro hamda o‘z jamoasining holati bo‘yicha fikr bildirdi. Ispaniyalik mutaxassis raqibning maydondagi yutuqlarini himoya qilib, sud ishi ijobiy yechim topishini tiladi.

Ikki Yevropa grandi o‘rtasidagi kutilgan to‘qnashuv bugun, 14 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da start oladi.

«Siti»ning 115 ta ayblovi bo‘yicha Enrikening kutilmagan pozitsiyasi

Avvalroq «Manchester Siti» klubi Angliya Premer-ligasi qoidalarini buzish hamda moliyaviy foyda va barqarorlik talablariga rioya qilmaslik bo‘yicha ilgari surilgan 115 ta ayblovning 114 tasida aybdor deb topilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bunga «PSJ» ustozi The Touchline nashri orqali quyidagicha baho berdi:

  • Maydondagi haqiqiy kuch: «“Manchester Siti” kabi gigant klublar atrofida har doim turli gap-so‘z va shov-shuvlar bo‘lishi tabiiy. Biz ishning yakuniy natijasini kutyapmiz»;

  • Enrikening tilagi: «Umid qilamanki, ular uchun barchasi yaxshi yakun topadi. Chunki ularning yashil maydonda qayd etgan natijalari hayratlanarli va jamoa erishgan har bir g‘alabasiga to‘liq munosib».

«O‘rgangan o‘rnimizda emasmiz, lekin xavotirga o‘rin yo‘q»

UYEFA rasmiy saytiga bergan intervyusida Luis Enrike Parij klubining ichki chempionatdagi muammolari va bo‘lajak sinovga tayyorgarligiga to‘xtaldi:

  • Tarkibning to‘liqligi: «Barcha o‘yinchilarning safda ekani murabbiy uchun ulkan qulaylik. Hozir kuchimizni sinab ko‘rish uchun eng maqbul payt va biz qay darajada to‘p sura olishimizni ko‘rsatib qo‘ymoqchimiz»;

  • Liga 1 dagi qiyin start: Parijliklar Fransiya chempionatida 6 ta turdan so‘ng 11 ochko bilan musobaqa jadvalining atigi 6-pog‘onasini band etib turibdi. Murabbiy bunga izoh berar ekan: «Mavsumni yomon boshlamadik, ammo natijalarimiz bizga munosib emas. Biz ichki birinchilikda o‘zimiz uchun odatiy bo‘lgan cho‘qqida emasmiz. Ammo men bundan umuman xavotir olmayapman», — dedi;

  • Yevropaning eng kuchlisiga qarshi bahs: Enrike Manchesterdagi safar bahsi har qanday jamoa uchun qiyin bo‘lishini tan oldi: «Bu yerda o‘ynash hech qachon oson kechmagan. Biz qit’aning eng kuchli klublaridan biri mehmoni bo‘lamiz va murakkab vaziyatlarda qanday kurasha olishimizni isbotlashga tayyormiz».

Yangilangan Chempionlar Ligasida ikkala jamoa uchun ham har bir ochko oltinga teng bo‘lib, muxlislarni tungi vaqtda taktik va shiddatli qarama-qarshilik kutmoqda.

PSJManchester SitiLuis EnrikeChempionlar Ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:42“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?29 sentabr 20:57Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniTorres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovrini11 sentabr 23:53Mourinodan kutilmagan qaror: U Chempionlar Ligasida Vinisiusga ishonch bildirmoqdaMourinodan kutilmagan qaror: U Chempionlar Ligasida Vinisiusga ishonch bildirmoqdaBugun 10:17«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi9 sentabr 21:08Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...9 sentabr 07:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...