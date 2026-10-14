Luis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdi
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida kechadigan markaziy bahs oldidan Fransiyaning «PSJ» klubi bosh murabbiyi Luis Enrike raqibi «Manchester Siti» atrofidagi shov-shuvli moliyaviy mojaro hamda o‘z jamoasining holati bo‘yicha fikr bildirdi. Ispaniyalik mutaxassis raqibning maydondagi yutuqlarini himoya qilib, sud ishi ijobiy yechim topishini tiladi.
Ikki Yevropa grandi o‘rtasidagi kutilgan to‘qnashuv bugun, 14 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da start oladi.
«Siti»ning 115 ta ayblovi bo‘yicha Enrikening kutilmagan pozitsiyasi
Avvalroq «Manchester Siti» klubi Angliya Premer-ligasi qoidalarini buzish hamda moliyaviy foyda va barqarorlik talablariga rioya qilmaslik bo‘yicha ilgari surilgan 115 ta ayblovning 114 tasida aybdor deb topilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bunga «PSJ» ustozi The Touchline nashri orqali quyidagicha baho berdi:
Maydondagi haqiqiy kuch: «“Manchester Siti” kabi gigant klublar atrofida har doim turli gap-so‘z va shov-shuvlar bo‘lishi tabiiy. Biz ishning yakuniy natijasini kutyapmiz»;
Enrikening tilagi: «Umid qilamanki, ular uchun barchasi yaxshi yakun topadi. Chunki ularning yashil maydonda qayd etgan natijalari hayratlanarli va jamoa erishgan har bir g‘alabasiga to‘liq munosib».
«O‘rgangan o‘rnimizda emasmiz, lekin xavotirga o‘rin yo‘q»
UYEFA rasmiy saytiga bergan intervyusida Luis Enrike Parij klubining ichki chempionatdagi muammolari va bo‘lajak sinovga tayyorgarligiga to‘xtaldi:
Tarkibning to‘liqligi: «Barcha o‘yinchilarning safda ekani murabbiy uchun ulkan qulaylik. Hozir kuchimizni sinab ko‘rish uchun eng maqbul payt va biz qay darajada to‘p sura olishimizni ko‘rsatib qo‘ymoqchimiz»;
Liga 1 dagi qiyin start: Parijliklar Fransiya chempionatida 6 ta turdan so‘ng 11 ochko bilan musobaqa jadvalining atigi 6-pog‘onasini band etib turibdi. Murabbiy bunga izoh berar ekan: «Mavsumni yomon boshlamadik, ammo natijalarimiz bizga munosib emas. Biz ichki birinchilikda o‘zimiz uchun odatiy bo‘lgan cho‘qqida emasmiz. Ammo men bundan umuman xavotir olmayapman», — dedi;
Yevropaning eng kuchlisiga qarshi bahs: Enrike Manchesterdagi safar bahsi har qanday jamoa uchun qiyin bo‘lishini tan oldi: «Bu yerda o‘ynash hech qachon oson kechmagan. Biz qit’aning eng kuchli klublaridan biri mehmoni bo‘lamiz va murakkab vaziyatlarda qanday kurasha olishimizni isbotlashga tayyormiz».
Yangilangan Chempionlar Ligasida ikkala jamoa uchun ham har bir ochko oltinga teng bo‘lib, muxlislarni tungi vaqtda taktik va shiddatli qarama-qarshilik kutmoqda.
Izohlar 0
…