Karrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildi

·62·Sport
Karrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jeymi Karrager «Manchester Siti »ning «PSJ»ga qarshi Yevropa Chempionlar Ligasi o‘yinida bosh murabbiy Enso Mareskaning yarim himoya tanlovidagi jiddiy xatolarini fosh qildi.
  • Karragerning fikricha, Elliot Anderson, Enso Fernandes va Rayan Sherkidan iborat yarim himoya triosi yuqori darajadagi raqibga qarshi o‘yin uchun mutlaqo tayyor bo‘lmagan va to‘psiz o‘yinda juda zaiflik ko‘rsatgan.

Yevropa Chempionlar Ligasida «Manchester Siti»ning Parijning «PSJ» klubiga 2:4 hisobida imkoniyatni boy berishi futbol jamoatchiligi orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. «Liverpul»ning sobiq futbolchisi, bugungi kunda taniqli ekspert va tahlilchi sifatida faoliyat yuritayotgan Jeymi Karrager «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareskaning asosiy tarkib tanlovidagi jiddiy kamchiliklarini ochiq ko‘rsatib berdi.

Blue Moon nashriga bergan intervyusida Karrager «Siti»ning yarim himoya triosi yuqori darajadagi raqibga qarshi mutlaqo tayyor bo‘lmaganini keskin ta’kidladi.

«Ular to‘psiz o‘yinda juda zaif»: Karragerning keskin tahlili

Jeymi Karragerning fikricha, bu bellashuv Mareska uchun jiddiy taktik saboq bo‘lishi kerak:

  • Mareska uchun katta dars: «Menimcha, dunyoning eng kuchli jamoasiga qarshi kechgan o‘yindan keyin Mareska o‘zi uchun juda jiddiy xulosa chiqaradi;

  • Nomutanosib trio: Endi u bu kabi grand raqiblarga qarshi maydonga tushirilgan bu galgi uchlik yarim himoyani hech qachon bir vaqtda chiqarib bo‘lmasligini yaxshi anglab oldi;

  • To‘psiz harakatdagi bo‘shliq: Bu yarim himoyachilar to‘p raqib ixtiyorida bo‘lgan pallada kerakli darajada ishonchli harakat qila olishmaydi va pressing qarshisida zaif bo‘lib qolishdi», — deya fikr bildirdi Karrager.

«Manchester Siti» markazida kimlar o‘ynagan edi?

Ushbu bahsda Mareska markaziy chiziqni ancha tavakkalchilik bilan shakllantirgandi:

  • Boshlang‘ich uchlik: «Manchester Siti»ning markaziy chizig‘ida o‘yinni Elliot Anderson, Enso Fernandes va Rayan Sherki asosiy tarkibda boshladi;

  • Xatoning tez anglanishi: Birinchi bo‘limning o‘zidayoq mehmonlar himoya va yarim himoyani osonlikcha yorib o‘tganidan so‘ng, murabbiy o‘z tanlovidagi nuqsonni tushundi;

  • Tanaffusdagi tezkor almashtirish: Enso Mareska vaziyatni o‘nglash uchun tanaffusdayoq Rayan Sherkini zaxiraga olib, uning o‘rniga himoyaviyroq harakat qiluvchi Ayyub Buaddini maydonga tushirishga majbur bo‘ldi.

Parij grandidan qabul qilib olingan bu og‘riqli mag‘lubiyat va mutaxassislarning haqli tanqidi Enso Mareskani keyingi katta bahslar oldidan tarkib va yarim himoya balansini tubdan qayta ko‘rib chiqishga undashi shubhasiz.

Manchester SitiPSJEnso MareskaJeymi Karrager
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?13 oktabr 19:03Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06Mareska “Liverpul” ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng keskin savollarga javob berdiMareska “Liverpul” ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng keskin savollarga javob berdi12 oktabr 11:12Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiMareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdi9 oktabr 17:10City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:42«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi9 sentabr 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi