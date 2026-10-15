Karrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jeymi Karrager «Manchester Siti »ning «PSJ»ga qarshi Yevropa Chempionlar Ligasi o‘yinida bosh murabbiy Enso Mareskaning yarim himoya tanlovidagi jiddiy xatolarini fosh qildi.
- Karragerning fikricha, Elliot Anderson, Enso Fernandes va Rayan Sherkidan iborat yarim himoya triosi yuqori darajadagi raqibga qarshi o‘yin uchun mutlaqo tayyor bo‘lmagan va to‘psiz o‘yinda juda zaiflik ko‘rsatgan.
Yevropa Chempionlar Ligasida «Manchester Siti»ning Parijning «PSJ» klubiga 2:4 hisobida imkoniyatni boy berishi futbol jamoatchiligi orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. «Liverpul»ning sobiq futbolchisi, bugungi kunda taniqli ekspert va tahlilchi sifatida faoliyat yuritayotgan Jeymi Karrager «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareskaning asosiy tarkib tanlovidagi jiddiy kamchiliklarini ochiq ko‘rsatib berdi.
Blue Moon nashriga bergan intervyusida Karrager «Siti»ning yarim himoya triosi yuqori darajadagi raqibga qarshi mutlaqo tayyor bo‘lmaganini keskin ta’kidladi.
«Ular to‘psiz o‘yinda juda zaif»: Karragerning keskin tahlili
Jeymi Karragerning fikricha, bu bellashuv Mareska uchun jiddiy taktik saboq bo‘lishi kerak:
Mareska uchun katta dars: «Menimcha, dunyoning eng kuchli jamoasiga qarshi kechgan o‘yindan keyin Mareska o‘zi uchun juda jiddiy xulosa chiqaradi;
Nomutanosib trio: Endi u bu kabi grand raqiblarga qarshi maydonga tushirilgan bu galgi uchlik yarim himoyani hech qachon bir vaqtda chiqarib bo‘lmasligini yaxshi anglab oldi;
To‘psiz harakatdagi bo‘shliq: Bu yarim himoyachilar to‘p raqib ixtiyorida bo‘lgan pallada kerakli darajada ishonchli harakat qila olishmaydi va pressing qarshisida zaif bo‘lib qolishdi», — deya fikr bildirdi Karrager.
«Manchester Siti» markazida kimlar o‘ynagan edi?
Ushbu bahsda Mareska markaziy chiziqni ancha tavakkalchilik bilan shakllantirgandi:
Boshlang‘ich uchlik: «Manchester Siti»ning markaziy chizig‘ida o‘yinni Elliot Anderson, Enso Fernandes va Rayan Sherki asosiy tarkibda boshladi;
Xatoning tez anglanishi: Birinchi bo‘limning o‘zidayoq mehmonlar himoya va yarim himoyani osonlikcha yorib o‘tganidan so‘ng, murabbiy o‘z tanlovidagi nuqsonni tushundi;
Tanaffusdagi tezkor almashtirish: Enso Mareska vaziyatni o‘nglash uchun tanaffusdayoq Rayan Sherkini zaxiraga olib, uning o‘rniga himoyaviyroq harakat qiluvchi Ayyub Buaddini maydonga tushirishga majbur bo‘ldi.
Parij grandidan qabul qilib olingan bu og‘riqli mag‘lubiyat va mutaxassislarning haqli tanqidi Enso Mareskani keyingi katta bahslar oldidan tarkib va yarim himoya balansini tubdan qayta ko‘rib chiqishga undashi shubhasiz.
Izohlar 0
…