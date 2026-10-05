City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti»da o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning asosiy tarkibdagi o‘rni Enso Mareska kelganidan so‘ng xavf ostida qoldi.
- Mavsum boshida muntazam maydonga tushgan 22 yoshli futbolchi hozirda zaxira o‘rindig‘iga o‘tirib qolmoqda, bu esa uning o‘yin amaliyotiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.
- City Xtra nashri tahlilchisi Edvard Bernettning ta’kidlashicha, Husanov «Siti»ning eng ishonchli himoyachilaridan biri bo‘lgan, ammo murabbiy uni kamroq maydonga tushirmoqda.
Yangi bosh murabbiy Enso Mareska boshqaruvidagi «Manchester Siti»da o‘zbekistonlik iqtidor egasi Abduqodir Husanovning holati futbol jamoatchiligi va ekspertlar e’tiborini tortmoqda. Mavsum boshida asosiy tarkibdan mustahkam o‘rin olgan 22 yoshli markaziy himoyachi so‘nggi haftalarda bora-bora zaxira o‘rindig‘iga mixlanib qolayotgani jiddiy xavotirlarga sabab bo‘lmoqda.
Husanovning universalligidan foydalangan italiyalik murabbiy uni avvaliga o‘ng qanotda, Chempionlar ligasidagi «Portu»ga qarshi bahsda esa ilk bor chap qanot himoyasida sinab ko‘rdi. Biroq jarohatdan qaytgan Mateush Nunesh o‘z o‘rnini qaytarib olishi va himoya markazidagi yangi iyerarxiya vakilimizning muntazam o‘yin amaliyotiga salbiy ta’sir ko‘rsata boshladi.
Diashga berilgan bog‘ich va Gexi bilan buzilgan tandem
Aslida Abduqodir Husanov uchun eng maqbul va ideal pozitsiya — markaziy himoya markazi sanaladi:
Ideal juftlikning buzilishi: O‘tgan yilning yanvar oyida klubga olib kelingan Mark Gexi bilan Husanov markazda mustahkam tandem hosil qilgan edi;
Sardorlik omili: Yozda Bernardu Silva jamoani tark etgach, Enso Mareska himoyachi Ruben Diashni «shaharliklar»ning yangi sardori etib tayinladi. Bu esa portugaliyalik futbolchining asosiy tarkibdagi o‘rnini to‘liq kafolatladi va markazda aynan Husanov o‘ynagan pozitsiyani band qildi;
So‘nggi qo‘ng‘iroqlar: Xususan, Manchester derbisida hamda jamoa 3 ta to‘p o‘tkazib yuborgan «Sanderlend»ga qarshi so‘nggi bahsda Abduqodirning 90 daqiqa zaxirada qoldirilishi mutaxassislarda savollarni ko‘paytirdi.
«U eng zo‘r himoyachimiz edi»: City Xtra ekspertidan ochiq xavotir
«Manchester Siti» faoliyatini yorituvchi nufuzli City Xtra nashri tahlilchisi Edvard Bernett muammoni ochiq muhokama qilib, Mareskaning tanlovini keskin baholadi:
«Agar ijozat bersangiz, APLning moliyaviy ayblovlarini bir chetga surib, futbol maydonidagi haqiqiy voqealarga to‘xtalsak. Men Abduqodir Husanov borasidagi xavotirlarimni yashira olmayman.
2025 yil yanvar oyida jamoaga kelganidan buyon u bizning eng yaxshi, eng ishonchli himoyachimiz bo‘lib keldi. Tezligi nihoyatda yuqori, jismonan chayir va baquvvat, to‘pni olib qo‘yish qobiliyati yuksak. Yakkama-yakka vaziyatlarda uni aldab o‘tish deyarli imkonsiz. Ammo Mareska negadir undan to‘liq mamnun emasdek va kamroq maydonga tushirmoqda.
Tarkib kengligi muhimligini tushunaman, biroq jamoada asosiy tarkibning birinchi raqamli da’vogari bo‘lgan futbolchini har hafta zaxira o‘rindig‘ida ko‘rish odamni baribir xafa qiladi».
6 ta rasmiy o‘yin va APL klublarining qiziqishi
Joriy mavsumda Abduqodir barcha turnirlarda jami 6 ta uchrashuvda maydonga tushdi (APL doirasida «Bornmut», «Kristal Pelas» va «Koventri»ga qarshi to‘liq 90 daqiqa o‘ynadi, shuningdek, Angliya Superkubogida «Arsenal», YECHLda «Portu» hamda Liga kubogida «Norvich Siti»ga qarshi bahslarda qatnashdi; «Norvich» bilan bahsda Sofascore uning o‘yinini 7,6 ballga baholagan).
Shunga qaramay, Mareskaning qarorlari va klub atrofidagi noaniq muhit yanvarda kutilmagan transfer burilishlarini keltirib chiqarishi mumkin. Ayni paytda o‘zbek himoyachisiga Premer-liganing bir qator da’vogarlari jiddiy ko‘z tikmoqda:
«Chelsi» va «Aston Villa»: Himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun Husanovni qishki transfer oynasidayoq sotib olish bo‘yicha rejalarni ko‘rib chiqmoqda;
«Everton» va «Bornmut»: Vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatib, futbolchiga kafolatlangan o‘yin amaliyotini taklif etishga tayyor.
Agar Enso Mareska rotatsiyani qayta ko‘rib chiqmasa va Abduqodirga yana muqim asosiy tarkibdan joy ajratmasa, o‘zbekistonlik yulduzning qishdagi transfer sagasi APLning markaziy mavzularidan biriga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…