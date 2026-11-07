Bundesligada gollar yomg‘iri: Bundesliganing 9-turi markaziy bahslari qanday yakunlandi?

·3·Sport
Bundesligada gollar yomg‘iri: Bundesliganing 9-turi markaziy bahslari qanday yakunlandi?

Germaniya Bundesligasining 9-turidan o‘rin olgan uchrashuvlar yakunlanib, chempionlik poygasidagi kurash yanada qizg‘in pallaga kirdi.

Musobaqa peshqadami «Bavariya» safarda ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritgan bo‘lsa, uni ta’qib qilayotgan Dortmundning «Borussiya» klubi ham o‘z maydonida ochko yo‘qotmadi. Turning eng sermahsul bahsida esa «Leypsig» raqibini yirik hisobda tor-mor etdi.

«Bavariya»dan safar g‘alabasi: Kimmix va Karlning gollari

Myunxen klubi «Mayns» maydonida mehmon bo‘lib, uchrashuv tizginini dastlabki daqiqalardan nazorat qildi:

  • Ishonchli start: Bahsning 14-daqiqasidayoq Yozua Kimmix hisobni ochgan bo‘lsa, 57-daqiqada Karl hisobdagi ustunlikni oshirdi;

  • So‘nggi daqiqadagi javob to‘pi: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada mezbonlar safida Tiyezt farqni qisqartirdi, ammo bu «Bavariya»ning 2:1 hisobidagi g‘alabasini tortib olishga yetmadi;

  • Jadvaldagi holat: Ushbu natijadan so‘ng myunxenliklar 21 ochko bilan turnir jadvalidagi 1-o‘rinni saqlab qoldi.

«Borussiya D»da Nmecha dubli va ta’qibning davomi

Dortmundliklar o‘z uyida mavsum kashfiyotlaridan bo‘lmish «Elversberg» bilan kechgan keskin bahsda muhim g‘alabaga erishdi:

  • Feliks Nmechaning qahramonligi: O‘yin taqdirini ikkinchi bo‘limda dubl qayd etgan Nmecha hal qildi — yarim himoyachi 55 va 71-daqiqalarda raqib darvozasini ishg‘ol qildi;

  • Mehmonlarning xavfli qarshiligi: «Elversberg» 81-daqiqada Futkeuning goli bilan intrigani qaytardi, ammo dortmundliklar hisobni ushlab qolishni uddalashdi (2:1);

  • Teng ochkolar: «Borussiya D» ham o‘z ochkolarini 21 taga yetkazib, to‘plar nisbatiga ko‘ra 2-pog‘onada «Bavariya»ni tinimsiz ta’qib qilmoqda.

«Leypsig»dan 1-daqiqadagi golga 5 talik javob zarbasi

Turning eng dramatik va sergol uchrashuvi Leypsigda bo‘lib o‘tdi:

  • Kutilmagan zarba: «Augsburg» uchrashuvning 1-daqiqasidayoq Kadening goli bilan hisobni ochib, mezbonlarni shok holatiga tushirdi;

  • Besh karra zarba va kombek: Shundan so‘ng «buqalar» haqiqiy gollar shousini namoyish etishdi. Banzuzi (33), Nkunku (45), Raum (45+1), Romulo (60) va Baumgartner (66) ketma-ket gol urib, 5:1 hisobidagi yirik g‘alabani tantana qilishdi;

  • 3-o‘rin mustahkamlandi: «Leypsig» 18 ochko jamg‘argan holda kuchli uchlikdagi o‘rnini mustahkamlab oldi.

BundesligaBavariyaBorussiya DortmundLeypsig
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bavariya”da favqulodda holat: Kompani shifoxonadan so‘ng derbidan chetlatildi“Bavariya”da favqulodda holat: Kompani shifoxonadan so‘ng derbidan chetlatildi31 oktabr 17:24Harri Keyn “Bavariya” bilan yangi bitim tuzib, eng ko‘p maosh oluvchi futbolchiga aylandiHarri Keyn “Bavariya” bilan yangi bitim tuzib, eng ko‘p maosh oluvchi futbolchiga aylandiBugun 15:44“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi27 oktabr 16:09«Bavariya» 3-o‘rindagi «Frayburg»ni safarda yengib, “Dortmund”ni ortda qoldirdi«Bavariya» 3-o‘rindagi «Frayburg»ni safarda yengib, “Dortmund”ni ortda qoldirdi25 oktabr 23:54156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda15 oktabr 23:05Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildiBundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi10 oktabr 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi