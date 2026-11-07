Bundesligada gollar yomg‘iri: Bundesliganing 9-turi markaziy bahslari qanday yakunlandi?
Germaniya Bundesligasining 9-turidan o‘rin olgan uchrashuvlar yakunlanib, chempionlik poygasidagi kurash yanada qizg‘in pallaga kirdi.
Musobaqa peshqadami «Bavariya» safarda ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritgan bo‘lsa, uni ta’qib qilayotgan Dortmundning «Borussiya» klubi ham o‘z maydonida ochko yo‘qotmadi. Turning eng sermahsul bahsida esa «Leypsig» raqibini yirik hisobda tor-mor etdi.
«Bavariya»dan safar g‘alabasi: Kimmix va Karlning gollari
Myunxen klubi «Mayns» maydonida mehmon bo‘lib, uchrashuv tizginini dastlabki daqiqalardan nazorat qildi:
Ishonchli start: Bahsning 14-daqiqasidayoq Yozua Kimmix hisobni ochgan bo‘lsa, 57-daqiqada Karl hisobdagi ustunlikni oshirdi;
So‘nggi daqiqadagi javob to‘pi: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada mezbonlar safida Tiyezt farqni qisqartirdi, ammo bu «Bavariya»ning 2:1 hisobidagi g‘alabasini tortib olishga yetmadi;
Jadvaldagi holat: Ushbu natijadan so‘ng myunxenliklar 21 ochko bilan turnir jadvalidagi 1-o‘rinni saqlab qoldi.
«Borussiya D»da Nmecha dubli va ta’qibning davomi
Dortmundliklar o‘z uyida mavsum kashfiyotlaridan bo‘lmish «Elversberg» bilan kechgan keskin bahsda muhim g‘alabaga erishdi:
Feliks Nmechaning qahramonligi: O‘yin taqdirini ikkinchi bo‘limda dubl qayd etgan Nmecha hal qildi — yarim himoyachi 55 va 71-daqiqalarda raqib darvozasini ishg‘ol qildi;
Mehmonlarning xavfli qarshiligi: «Elversberg» 81-daqiqada Futkeuning goli bilan intrigani qaytardi, ammo dortmundliklar hisobni ushlab qolishni uddalashdi (2:1);
Teng ochkolar: «Borussiya D» ham o‘z ochkolarini 21 taga yetkazib, to‘plar nisbatiga ko‘ra 2-pog‘onada «Bavariya»ni tinimsiz ta’qib qilmoqda.
«Leypsig»dan 1-daqiqadagi golga 5 talik javob zarbasi
Turning eng dramatik va sergol uchrashuvi Leypsigda bo‘lib o‘tdi:
Kutilmagan zarba: «Augsburg» uchrashuvning 1-daqiqasidayoq Kadening goli bilan hisobni ochib, mezbonlarni shok holatiga tushirdi;
Besh karra zarba va kombek: Shundan so‘ng «buqalar» haqiqiy gollar shousini namoyish etishdi. Banzuzi (33), Nkunku (45), Raum (45+1), Romulo (60) va Baumgartner (66) ketma-ket gol urib, 5:1 hisobidagi yirik g‘alabani tantana qilishdi;
3-o‘rin mustahkamlandi: «Leypsig» 18 ochko jamg‘argan holda kuchli uchlikdagi o‘rnini mustahkamlab oldi.
Izohlar 0
…