Brentford — Liverpul: tarkiblar va jonli matn

·38·Sport
Brentford — Liverpul: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi BrentfordLiverpul uchrashuvi 17 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Brentford boshlang‘ich tarkibi: 1. Kellexer K., 20. Ayer K., 19. Entoni Dj., 27. Yanelt V. (kapitan), 8. Yensen M., 33. Kayode M., 23. Lyuis-Potter K., 11. Uattara D., 9. Tyago I., 4. van den Berg S., 6. Yarmolyuk Ye.

Brentford bosh murabbiyi: Endryus K.

Liverpul boshlang‘ich tarkibi: 1. Alisson, 33. Arauxo R., 29. Barkola B., 9. Isak A., 5. Jake J., 6. Kerkez M., 10. Mak Allister A., 23. Munos V., 8. Soboslai D., 4. van Deyk V., 7. Virts F.

Liverpul bosh murabbiyi: Iraola A.

Jonli reportaj JONLI
20
Vitaliy Yanelt (Brentford) burchak zarbasini qisqa pas bilan o‘yinga kiritdi.
19
Maykl Kayode (Brentford) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida uzatmani qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi to‘sib qolindi. Brentford raqibni burchak zarbasi berishga majbur qildi.
16
46:54 – to‘pga egalik qilish nisbati.
15
Aleksis Mak Allister (Liverpul) burchak zarbasidan so‘ng to‘pni egallab oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan tezkor zarba yo‘lladi. Biroq to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi va kutilgan natijani bermadi.
15
Dominik Soboslai (Liverpul) burchak zarbasini tezkorlik bilan qisqa pas orqali amalga oshirdi.
15
Bredli Barkola (Liverpul) to‘pni jarima maydonchasiga uzatmoqchi bo‘ldi, ammo u to‘sib qolindi. Liverpul burchak zarbasini amalga oshiradi.
13
Aleksis Mak Allister (Liverpul) oldinga uzun pas uzatdi, ammo to‘pga kuchli zarba berib yubordi va vaziyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Brentford darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
12
Bu gol urish uchun yaxshi imkoniyat bo‘lishi mumkin edi! Maykl Kayode (Brentford) Dango Uattaraga uzatma bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilar hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni uzoqlashtirishdi.
11
Viktor Munos (Liverpul) qoidani buzdi va Jon Bruks darhol jarima zarbasi belgiladi.
9
Maykl Kayode (Brentford) autdan to‘pni jarima maydonchasi ichiga chuqur uzatish qobiliyatiga ega va bu jamoasi uchun juda xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin.
8
Florian Virts jarima maydonchasi tashqarisida hech kim qo‘riqlamayotgan Dominik Soboslaini (Liverpul) topdi, ammo uning kuchli zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
7
Jeydon Entoni (Brentford) darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni mohirona to‘sib qolgani sababli u nishonga yetmadi.
7
Brentford - Liverpul. Hisob: 0-0. Matias Yensen (Brentford) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan amalga oshirdi.
6
Matias Yensen (Brentford) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Brentfordga yana burchak zarbasi belgilandi.
6
Igor Tyago (Brentford) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etishdi. Brentford burchak zarbasini amalga oshiradi.
4
Viktor Munos deyarli qulay vaziyatga chiqib borayotgan edi, Florian Virts (Liverpul) himoyani yorib o‘tuvchi pas uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri yaxshi reaksiya ko‘rsatib, to‘pni o‘z vaqtida to‘sib qoldi.
3
Aleksandr Isak (Liverpul) yaqqol ofsayd holatida qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘targanidan so‘ng, bosh hakam hushtagini chaldi.
1
Florian Virts (Liverpul) hakam to‘pga egalik qilayotgan paytda sodir etgan qoidabuzarligi uchun o‘yinni to‘xtatganidan juda norozi bo‘ldi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
19:00
O‘yinni Liverpul boshlab beradi.
19:00
Jon Bruks ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
19:00
Ushbu uchrashuv uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
19:00
Salom va bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin orada e’lon qilinadi.
BrentfordLiverpulAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi10 oktabr 11:10«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi19 sentabr 07:08Inter 40 million yevrolik taklifni rad etdiInter 40 million yevrolik taklifni rad etdi5 avgust 15:36Jordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiJordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydi29 iyul 19:13Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi28 iyul 02:33«Manchester Yunayted» YCHL yo'llanmasini deyarli hal qildi«Manchester Yunayted» YCHL yo'llanmasini deyarli hal qildi28 aprel 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...