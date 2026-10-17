Brentford — Liverpul: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Brentford — Liverpul uchrashuvi 17 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Brentford boshlang‘ich tarkibi: 1. Kellexer K., 20. Ayer K., 19. Entoni Dj., 27. Yanelt V. (kapitan), 8. Yensen M., 33. Kayode M., 23. Lyuis-Potter K., 11. Uattara D., 9. Tyago I., 4. van den Berg S., 6. Yarmolyuk Ye.
Brentford bosh murabbiyi: Endryus K.
Liverpul boshlang‘ich tarkibi: 1. Alisson, 33. Arauxo R., 29. Barkola B., 9. Isak A., 5. Jake J., 6. Kerkez M., 10. Mak Allister A., 23. Munos V., 8. Soboslai D., 4. van Deyk V., 7. Virts F.
Liverpul bosh murabbiyi: Iraola A.
Jonli reportaj JONLI
20
Vitaliy Yanelt (Brentford) burchak zarbasini qisqa pas bilan o‘yinga kiritdi.
19
Maykl Kayode (Brentford) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida uzatmani qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi to‘sib qolindi. Brentford raqibni burchak zarbasi berishga majbur qildi.
16
46:54 – to‘pga egalik qilish nisbati.
15
Aleksis Mak Allister (Liverpul) burchak zarbasidan so‘ng to‘pni egallab oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan tezkor zarba yo‘lladi. Biroq to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi va kutilgan natijani bermadi.
15
Dominik Soboslai (Liverpul) burchak zarbasini tezkorlik bilan qisqa pas orqali amalga oshirdi.
15
Bredli Barkola (Liverpul) to‘pni jarima maydonchasiga uzatmoqchi bo‘ldi, ammo u to‘sib qolindi. Liverpul burchak zarbasini amalga oshiradi.
13
Aleksis Mak Allister (Liverpul) oldinga uzun pas uzatdi, ammo to‘pga kuchli zarba berib yubordi va vaziyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Brentford darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
12
Bu gol urish uchun yaxshi imkoniyat bo‘lishi mumkin edi! Maykl Kayode (Brentford) Dango Uattaraga uzatma bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilar hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni uzoqlashtirishdi.
11
Viktor Munos (Liverpul) qoidani buzdi va Jon Bruks darhol jarima zarbasi belgiladi.
9
Maykl Kayode (Brentford) autdan to‘pni jarima maydonchasi ichiga chuqur uzatish qobiliyatiga ega va bu jamoasi uchun juda xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin.
8
Florian Virts jarima maydonchasi tashqarisida hech kim qo‘riqlamayotgan Dominik Soboslaini (Liverpul) topdi, ammo uning kuchli zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
7
Jeydon Entoni (Brentford) darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni mohirona to‘sib qolgani sababli u nishonga yetmadi.
7
Brentford - Liverpul. Hisob: 0-0. Matias Yensen (Brentford) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan amalga oshirdi.
6
Matias Yensen (Brentford) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Brentfordga yana burchak zarbasi belgilandi.
6
Igor Tyago (Brentford) jarima maydoni tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etishdi. Brentford burchak zarbasini amalga oshiradi.
4
Viktor Munos deyarli qulay vaziyatga chiqib borayotgan edi, Florian Virts (Liverpul) himoyani yorib o‘tuvchi pas uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri yaxshi reaksiya ko‘rsatib, to‘pni o‘z vaqtida to‘sib qoldi.
3
Aleksandr Isak (Liverpul) yaqqol ofsayd holatida qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘targanidan so‘ng, bosh hakam hushtagini chaldi.
1
Florian Virts (Liverpul) hakam to‘pga egalik qilayotgan paytda sodir etgan qoidabuzarligi uchun o‘yinni to‘xtatganidan juda norozi bo‘ldi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
19:00
O‘yinni Liverpul boshlab beradi.
19:00
Jon Bruks ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
19:00
Ushbu uchrashuv uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
19:00
Salom va bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin orada e’lon qilinadi.
Izohlar 0
…