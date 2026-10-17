90-daqiqadagi drama: «Atletiko» Barselonada «Espanol»ni mag‘lub etdi

·59·Sport
90-daqiqadagi drama: «Atletiko» Barselonada «Espanol»ni mag‘lub etdi

Ispaniya La Ligasining 9-turi doirasida Madridning «Atletiko» klubi Barselona safarida «Espanol» mehmoni bo‘lib, dramatik kechgan bellashuvda 1:0 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv davomida mezbonlar o‘z maydoni omilidan unumli foydalanib, faol hujumlar uyushtirishga intildi. Biroq madridliklar ishonchli himoyalanib, Yan Oblak qo‘riqlayotgan darvoza daxlsizligini saqlab qoldi va so‘nggi daqiqalarda raqibni jazoladi.

90-daqiqadagi yechim: Alvaresning pasi va Baenaning aniq zarbasi

Bahs taqdiri so‘nggi soniyalarda hal bo‘ldi:

  • Mezbonlar bosimi: «Espanol» butun o‘yin davomida tashabbusni qo‘lga olishga harakat qilib, bir qator xavfli vaziyatlarni yaratdi, ammo «matraschilar» mudofaasi xatoga yo‘l qo‘ymadi;

  • Hal qiluvchi kombinatsiya: 90-daqiqada «Atletiko»ning tezkor hujumi gol bilan yakunlandi — argentinalik hujumchi Xulian Alvaresning qulay uzatmasidan so‘ng Aleks Baena to‘pni darvozaga aniq yo‘llab, madridliklarga qimmatli uch ochkoni naqd qildi.

O‘yin bayonnomasi:

La Liga. 9-tur

«Espanol» — «Atletiko» 0:1

Gol: Baena (90).

  • «Espanol»: Fortuno, Drkushich, El-Hilali, Ridel, Inoxo, Kabrera, Esposito, Ernandes, Lozano, Saragosa, Roberto Fernandes.

  • «Atletiko»: Oblak, Pubil, Romero, Gansko, Martines, J. Simeone, Lukman, Yulmann, Barrios, Devid, Li Kan In.

Madrid jamoasi og‘ir safar bahsida xarakter ko‘rsatib, chempionat peshqadamlari ta’qibini davom ettirmoqda.

Atletiko MadridEspanolLa LigaAleks Baena
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Mag‘lubiyatni mardona qabul qilolmaydi”: Aleks Baena Joze Mourinoni ayovsiz tanqid qildi“Mag‘lubiyatni mardona qabul qilolmaydi”: Aleks Baena Joze Mourinoni ayovsiz tanqid qildi27 sentabr 19:29APL grandlari qiziqishidan so‘ng Juliano Simeone klubdagi kelajagi bo‘yicha bir qarorga keldiAPL grandlari qiziqishidan so‘ng Juliano Simeone klubdagi kelajagi bo‘yicha bir qarorga keldi11 oktabr 13:57Baena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBaena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdi30 iyun 15:41La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:02Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdiMadrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdi23 sentabr 12:39«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi21 sentabr 06:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...