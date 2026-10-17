90-daqiqadagi drama: «Atletiko» Barselonada «Espanol»ni mag‘lub etdi
Ispaniya La Ligasining 9-turi doirasida Madridning «Atletiko» klubi Barselona safarida «Espanol» mehmoni bo‘lib, dramatik kechgan bellashuvda 1:0 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv davomida mezbonlar o‘z maydoni omilidan unumli foydalanib, faol hujumlar uyushtirishga intildi. Biroq madridliklar ishonchli himoyalanib, Yan Oblak qo‘riqlayotgan darvoza daxlsizligini saqlab qoldi va so‘nggi daqiqalarda raqibni jazoladi.
90-daqiqadagi yechim: Alvaresning pasi va Baenaning aniq zarbasi
Bahs taqdiri so‘nggi soniyalarda hal bo‘ldi:
Mezbonlar bosimi: «Espanol» butun o‘yin davomida tashabbusni qo‘lga olishga harakat qilib, bir qator xavfli vaziyatlarni yaratdi, ammo «matraschilar» mudofaasi xatoga yo‘l qo‘ymadi;
Hal qiluvchi kombinatsiya: 90-daqiqada «Atletiko»ning tezkor hujumi gol bilan yakunlandi — argentinalik hujumchi Xulian Alvaresning qulay uzatmasidan so‘ng Aleks Baena to‘pni darvozaga aniq yo‘llab, madridliklarga qimmatli uch ochkoni naqd qildi.
O‘yin bayonnomasi:
La Liga. 9-tur
«Espanol» — «Atletiko» 0:1
Gol: Baena (90).
«Espanol»: Fortuno, Drkushich, El-Hilali, Ridel, Inoxo, Kabrera, Esposito, Ernandes, Lozano, Saragosa, Roberto Fernandes.
«Atletiko»: Oblak, Pubil, Romero, Gansko, Martines, J. Simeone, Lukman, Yulmann, Barrios, Devid, Li Kan In.
Madrid jamoasi og‘ir safar bahsida xarakter ko‘rsatib, chempionat peshqadamlari ta’qibini davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…