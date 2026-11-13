Ispaniya safarda Chexiyani taslim etdi: Ishonchli g‘alaba va navbatdagi uch ochko

1 daqiqa o'qish70
Ispaniya safarda Chexiyani taslim etdi: Ishonchli g‘alaba va navbatdagi uch ochko
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya milliy jamoasi Yevropa Millatlar ligasining 5-turida safarda Chexiya ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uchrashuvning 39-daqiqasida Aleks Baena penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, 90+6-daqiqada Mark Pubil yakuniy golni kiritdi.
  • Mezbonlar safida 72-daqiqada Kreychi qizil kartochka olib maydonni tark etdi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng Ispaniya 15 ochko bilan guruhda 1-o‘rinni egallab turibdi.

Yevropa Millatlar ligasi 5-tur uchrashuvlari yuqori shiddat va qiziqarli bahslarga boy tarzda davom etmoqda. Musobaqa peshqadamlaridan biri bo‘lgan Ispaniya milliy jamoasi safarda Chexiya mehmoni bo‘ldi. Praga shahrida kechgan murosasiz bahsda mehmonlar raqibini 2:0 hisobida mag‘lub etib, guruhdagi o‘z mavqeini yanada mustahkamlab qo‘ydi.

Bahs taqdirini hal qilgan gollar

Uchrashuvni faol boshlagan ispanlar birinchi bo‘lim o‘rtalarida tashabbusni o‘z qo‘llariga olishdi. O‘yinning 39-daqiqasida yarim himoyachi Aleks Baena belgilangan penaltidan unumli foydalanib, hisobni ochdi (0:1).

Chexiya terma jamoasi hisobni tenglashtirish uchun intilgan bo‘lsa-da, 72-daqiqada Kreychining qizil kartochka olib maydonni tark etishi mezbonlarning vaziyatni o‘nglashiga jiddiy to‘sqinlik qildi. Uchrashuv asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan daqiqalarda esa zaxiradan maydonga tushgan Mark Pubil (90+6) oxirgi nuqtani qo‘ydi va hisobni 0:2 ga yetkazdi.

O‘yin statistikasi va tafsilotlar

Ma’lumotlar

Yakuniy hisob

Chexiya — Ispaniya 0:2

Gollar mualliflari

Aleks Baena (39 penalti), Mark Pubil (90+6)

Turnirdagi holat

Ispaniya 15 ochko bilan 1-o‘rinda, Chexiya 0 ochko bilan 4-pog‘onada

Qoidabuzarliklar

Ogohlantirishlar: Porro, Merino — Chetlatish: Kreychi (72)

Maydondagi asosiy tarkiblar

  • Chexiya: Matey Kovarj, Vladimir Soufal, David Zima, Ladislav Kreychi, Lukash Yurasek, Vatslav Cherv, Aleks Kral, Hannush Ambros (Matey Visek, 76), Adam Glojek, Lukash Provod (Yan Subert, 66), Tomash Naderi (David Hopi, 66).

  • Ispaniya: Unai Simon, Pedro Porro (Mark Pubil, 76), Pau Kubarsi, Din Hyoysen, Mark Kukurelya, Martin Subimendi, Fabian Ruis (Pedri, 76), Yeremi Pino (Mikel Merino, 66), Fermin Lopes (Aleks de Frutos, 82), Aleks Baena, Ferran Torres (Samuel Fernandes, 66).

Shu tariqa, Ispaniya terma jamoasi safardan ishonchli g‘alaba va navbatdagi uch ochko bilan qaytadigan bo‘ldi.

Sizningcha, Ispaniya milliy jamoasining bunday barqaror va kuchli o‘yini ularga Millatlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari