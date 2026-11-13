Ispaniya safarda Chexiyani taslim etdi: Ishonchli g‘alaba va navbatdagi uch ochko
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya milliy jamoasi Yevropa Millatlar ligasining 5-turida safarda Chexiya ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvning 39-daqiqasida Aleks Baena penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, 90+6-daqiqada Mark Pubil yakuniy golni kiritdi.
- Mezbonlar safida 72-daqiqada Kreychi qizil kartochka olib maydonni tark etdi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng Ispaniya 15 ochko bilan guruhda 1-o‘rinni egallab turibdi.
Yevropa Millatlar ligasi 5-tur uchrashuvlari yuqori shiddat va qiziqarli bahslarga boy tarzda davom etmoqda. Musobaqa peshqadamlaridan biri bo‘lgan Ispaniya milliy jamoasi safarda Chexiya mehmoni bo‘ldi. Praga shahrida kechgan murosasiz bahsda mehmonlar raqibini 2:0 hisobida mag‘lub etib, guruhdagi o‘z mavqeini yanada mustahkamlab qo‘ydi.
Bahs taqdirini hal qilgan gollar
Uchrashuvni faol boshlagan ispanlar birinchi bo‘lim o‘rtalarida tashabbusni o‘z qo‘llariga olishdi. O‘yinning 39-daqiqasida yarim himoyachi Aleks Baena belgilangan penaltidan unumli foydalanib, hisobni ochdi (0:1).
Chexiya terma jamoasi hisobni tenglashtirish uchun intilgan bo‘lsa-da, 72-daqiqada Kreychining qizil kartochka olib maydonni tark etishi mezbonlarning vaziyatni o‘nglashiga jiddiy to‘sqinlik qildi. Uchrashuv asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan daqiqalarda esa zaxiradan maydonga tushgan Mark Pubil (90+6) oxirgi nuqtani qo‘ydi va hisobni 0:2 ga yetkazdi.
O‘yin statistikasi va tafsilotlar
Ma’lumotlar
Yakuniy hisob
Chexiya — Ispaniya 0:2
Gollar mualliflari
Aleks Baena (39 penalti), Mark Pubil (90+6)
Turnirdagi holat
Ispaniya 15 ochko bilan 1-o‘rinda, Chexiya 0 ochko bilan 4-pog‘onada
Qoidabuzarliklar
Ogohlantirishlar: Porro, Merino — Chetlatish: Kreychi (72)
Maydondagi asosiy tarkiblar
Chexiya: Matey Kovarj, Vladimir Soufal, David Zima, Ladislav Kreychi, Lukash Yurasek, Vatslav Cherv, Aleks Kral, Hannush Ambros (Matey Visek, 76), Adam Glojek, Lukash Provod (Yan Subert, 66), Tomash Naderi (David Hopi, 66).
Ispaniya: Unai Simon, Pedro Porro (Mark Pubil, 76), Pau Kubarsi, Din Hyoysen, Mark Kukurelya, Martin Subimendi, Fabian Ruis (Pedri, 76), Yeremi Pino (Mikel Merino, 66), Fermin Lopes (Aleks de Frutos, 82), Aleks Baena, Ferran Torres (Samuel Fernandes, 66).
Shu tariqa, Ispaniya terma jamoasi safardan ishonchli g‘alaba va navbatdagi uch ochko bilan qaytadigan bo‘ldi.
Sizningcha, Ispaniya milliy jamoasining bunday barqaror va kuchli o‘yini ularga Millatlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…