“Shogirdlarim bilan faxrlanaman”: Simeone “Barselona”ga mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?
Ispaniya La Ligasining 12-turi doirasida bo‘lib o‘tgan markaziy bahsda Madridning «Atletiko» klubi o‘z maydonida «Barselona»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Keskin va dramatik kurashlarga boy o‘tgan to‘qnashuvdan so‘ng «matraschilar» bosh murabbiyi Diyego Simeone matbuot anjumanida ishtirok etdi. Argentinalik mutaxassis jamoasining o‘yinidan mamnun ekani, Xulian Alvaresning harakatlari va bir hafta ichidagi ikkinchi mag‘lubiyatga qaramay, xotirjamlikni saqlash zarurligini ta’kidladi.
«Rejamiz ish berdi, ammo realizatsiya pand berdi»
Simeonening fikricha, madridliklar uchrashuvning katta qismida o‘zlari istagan taktikani namoyish etishgan:
Imkoniyatlardan foydalana olmaslik: «Shogirdlarim bilan faxrlanaman. Biz ajoyib o‘yin o‘tkazdik va uchrashuvning katta qismida o‘zimiz xohlagandek harakat qildik. Biroq vaziyatlardan foydalanishda oqsadik. Raqib esa o‘z imkoniyatlarini golga aylantirishni uddaladi»;
Ikkinchi bo‘limdagi nazorat: «Ikkinchi bo‘limda ham manzara deyarli o‘zgarmadi. “Barselona” to‘pga egalik qilgan bo‘lsa-da, xavfli vaziyatlar yarata olmadi. Aksincha, bizda Alvares, Baena va Syorlot orqali yaxshi qulay vaziyatlar yuzaga keldi. Raqib esa bittagina imkoniyatdan unumli foydalanib, hal qiluvchi golni urdi».
«Xulianga faqat gol yetishmadi»: Hujum chizig‘iga ishonch
Murabbiy jamoaning asosiy yulduzlaridan biri Xulian Alvaresning o‘yinini alohida e’tirof etdi:
Hujumdagi faollik: «Xulian — ajoyib futbolchi, u jamoamiz uchun haddan tashqari muhim figura. Biz yaratgan beshta xavfli vaziyatning uch yoki to‘rttasida u bevosita ishtirok etdi. Bugun unga faqatgina gol yetishmadi, xolos. Ishonamanki, gollar ham albatta keladi»;
Bir haftadagi ikkinchi mag‘lubiyat: So‘nggi yetti kun ichida ikki bor mag‘lub bo‘lish bosimi haqida gapirar ekan, Simeone: «Bir haftada ikki mag‘lubiyat? Bunday vaziyatda faqat va faqat xotirjamlikni saqlash kerak», — deya o‘z jamoasiga ruhiy dalda berdi.
La Liga 12-turidan keyin turnir jadvali: FIFA tanaffusi oldidan holat
Ushbu g‘alabadan so‘ng Xansi Flik boshqaruvidagi «Barselona» turnir jadvalidagi yakkapeshqadamligini mustahkamladi:
O‘rin
Klub
Ochko
Holat / Mavqe
1
«Barselona»
33
Flik jamoasi FIFA kunlariga mutlaq peshqadam sifatida yo‘l oldi
2
«Real Madrid»
30
Peshqadamni 3 ochkolik farq bilan ta’qib etmoqda
3
«Atletiko Madrid»
28
Mag‘lubiyatdan so‘ng 3-pog‘onaga tushdi
«Barselona» o‘z ochkolarini 33 taga yetkazib, terma jamoalar o‘yinlari (FIFA kunlari) munosabati bilan e’lon qilingan tanaffusga peshqadam maqomida yo‘l oldi. 28 ochkoda qolgan «Atletiko» esa peshqadam bilan oradagi farqni 5 taga oshirib, 3-o‘ringa pasaydi.
Izohlar 0
…