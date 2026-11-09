“Shogirdlarim bilan faxrlanaman”: Simeone “Barselona”ga mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?

·10·Sport
“Shogirdlarim bilan faxrlanaman”: Simeone “Barselona”ga mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?

Ispaniya La Ligasining 12-turi doirasida bo‘lib o‘tgan markaziy bahsda Madridning «Atletiko» klubi o‘z maydonida «Barselona»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Keskin va dramatik kurashlarga boy o‘tgan to‘qnashuvdan so‘ng «matraschilar» bosh murabbiyi Diyego Simeone matbuot anjumanida ishtirok etdi. Argentinalik mutaxassis jamoasining o‘yinidan mamnun ekani, Xulian Alvaresning harakatlari va bir hafta ichidagi ikkinchi mag‘lubiyatga qaramay, xotirjamlikni saqlash zarurligini ta’kidladi.

«Rejamiz ish berdi, ammo realizatsiya pand berdi»

Simeonening fikricha, madridliklar uchrashuvning katta qismida o‘zlari istagan taktikani namoyish etishgan:

  • Imkoniyatlardan foydalana olmaslik: «Shogirdlarim bilan faxrlanaman. Biz ajoyib o‘yin o‘tkazdik va uchrashuvning katta qismida o‘zimiz xohlagandek harakat qildik. Biroq vaziyatlardan foydalanishda oqsadik. Raqib esa o‘z imkoniyatlarini golga aylantirishni uddaladi»;

  • Ikkinchi bo‘limdagi nazorat: «Ikkinchi bo‘limda ham manzara deyarli o‘zgarmadi. “Barselona” to‘pga egalik qilgan bo‘lsa-da, xavfli vaziyatlar yarata olmadi. Aksincha, bizda Alvares, Baena va Syorlot orqali yaxshi qulay vaziyatlar yuzaga keldi. Raqib esa bittagina imkoniyatdan unumli foydalanib, hal qiluvchi golni urdi».

«Xulianga faqat gol yetishmadi»: Hujum chizig‘iga ishonch

Murabbiy jamoaning asosiy yulduzlaridan biri Xulian Alvaresning o‘yinini alohida e’tirof etdi:

  • Hujumdagi faollik: «Xulian — ajoyib futbolchi, u jamoamiz uchun haddan tashqari muhim figura. Biz yaratgan beshta xavfli vaziyatning uch yoki to‘rttasida u bevosita ishtirok etdi. Bugun unga faqatgina gol yetishmadi, xolos. Ishonamanki, gollar ham albatta keladi»;

  • Bir haftadagi ikkinchi mag‘lubiyat: So‘nggi yetti kun ichida ikki bor mag‘lub bo‘lish bosimi haqida gapirar ekan, Simeone: «Bir haftada ikki mag‘lubiyat? Bunday vaziyatda faqat va faqat xotirjamlikni saqlash kerak», — deya o‘z jamoasiga ruhiy dalda berdi.

La Liga 12-turidan keyin turnir jadvali: FIFA tanaffusi oldidan holat

Ushbu g‘alabadan so‘ng Xansi Flik boshqaruvidagi «Barselona» turnir jadvalidagi yakkapeshqadamligini mustahkamladi:

O‘rin

Klub

Ochko

Holat / Mavqe

1

«Barselona»

33

Flik jamoasi FIFA kunlariga mutlaq peshqadam sifatida yo‘l oldi

2

«Real Madrid»

30

Peshqadamni 3 ochkolik farq bilan ta’qib etmoqda

3

«Atletiko Madrid»

28

Mag‘lubiyatdan so‘ng 3-pog‘onaga tushdi

«Barselona» o‘z ochkolarini 33 taga yetkazib, terma jamoalar o‘yinlari (FIFA kunlari) munosabati bilan e’lon qilingan tanaffusga peshqadam maqomida yo‘l oldi. 28 ochkoda qolgan «Atletiko» esa peshqadam bilan oradagi farqni 5 taga oshirib, 3-o‘ringa pasaydi.

La LigaAtletiko MadridBarselonaDiyego Simeone
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Atletiko” safarda ishonchli g‘alabaga erishib, La Liga peshqadamiga aylandi“Atletiko” safarda ishonchli g‘alabaga erishib, La Liga peshqadamiga aylandi31 oktabr 19:58Madridda katta futbol: «Atletiko» va “Barselona” qanday tarkib bilan maydonga tushadi?Madridda katta futbol: «Atletiko» va “Barselona” qanday tarkib bilan maydonga tushadi?Bugun 00:29Diyego Simeone «Bavariya»dan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiDiyego Simeone «Bavariya»dan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi4 noyabr 16:16Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiJulian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdi21 avgust 15:38Oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildiOktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildi30 oktabr 07:17«Atletiko» va «Barselona» uchrashuvida mehmonlar g‘alaba qozondi«Atletiko» va «Barselona» uchrashuvida mehmonlar g‘alaba qozondiBugun 02:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?