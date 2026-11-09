Aqlbovar qilmas triller: “Manchester Yunayted” 90+6-daqiqada 4:4 hisobida durangga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 10-turida «Manchester Yunayted» va «Aston Villa» jamoalari 4:4 hisobidagi durangga imzo chekdi.
- Maykl Kerrik shogirdlari o‘yin davomida ikki to‘plik farq bilan ortda qolganiga qaramay, 90+2-daqiqada Joshua Zirkze va 90+6-daqiqada Patrik Dorgu kiritgan gollar evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
- Ushbu natijadan so‘ng 8 ochkoga ega manchesterliklar turnir jadvalining 18-o‘rnida, ya'ni xavfli zonada qolmoqda.
Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida joriy mavsumning eng yorqin va shiddatli to‘qnashuvlaridan biri bo‘lib o‘tdi. «Old Trafford» stadionida «Manchester Yunayted» klubi Unai Emeri boshqaruvidagi «Aston Villa»ni qabul qilib, haqiqiy «golli otishma»da jangovar 4:4 hisobidagi durangga imzo chekdi.
Maykl Kerrik shogirdlari o‘yin davomida har ikkala bo‘limda ham ikki to‘plik farq bilan ortda qola turib, irodali kambek amalga oshirdi. Bahsga qo‘shib berilgan daqiqalarda urilgan ikkita gol mankunianliklarni navbatdagi mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.
8 ta gol, tezkor zarbalar va qo‘shib berilgan vaqtdagi mo‘jiza
Uchrashuv ilk soniyalardan boshlab kutilmagan ssenariy bo‘yicha rivojlandi:
«Villa»dan shok boshlang‘ich (0:2): O‘yinning bor-yo‘g‘i 2-daqiqasida Alisson, 4-daqiqasida esa Nikolas Jekson gol urib, mehmonlarni tezkorlik bilan oldinga olib chiqdi;
Birinchi bo‘limdagi javob (2:2): 16-daqiqada Brunu Fernandesh penaltini aniq bajarib farqni qisqartirdi, 44-daqiqada esa Yuri Tilemans tarozi pallasini tenglashtirdi;
Ikkinchi bo‘lim boshidagi yangi zarba (2:4): Tanaffusdan so‘ng birminghemliklar yana bosim o‘tkazdi: 48-daqiqada Jon Makgin penaltidan, 53-daqiqada esa Leon Goretska aniq zarba bilan hisobni 2:4 ko‘rinishiga keltirdi;
90+ daqiqalardagi dahshatli yakun (4:4): Mag‘lubiyat muqarrardek ko‘ringan paytda, zaxiradan tushgan Joshua Zirkze 90+2-daqiqada hisobni qisqartirdi, 90+6-daqiqada esa Patrik Dorgu to‘p kiritib, stadionni larzaga keltirgan kambekni yakunladi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
APL. 10-tur
«Manchester Yunayted» — «Aston Villa» 4:4
8 noyabr, «Old Trafford» stadioni
Gollar: Fernandesh (16, pen.), Tilemans (44), Zirkze (90+2), Dorgu (90+6) — Alisson (2), Jekson (4), Makgin (48, pen.), Goretska (53).
Ogohlantirishlar: Heven (57), Suzuki (90+7).
«Manchester Yunayted»: Lammens, Dalot (Dorgu, 66), Yoro, Maguayr (Heven, 46), Mazraui, Maynu, Tilemans (Maunt, 66), Fernandesh, Diallo (Leysi, 66), Kunya, Mbeumo (Zirkze, 83).
«Aston Villa»: Suzuki, Harvud-Bellis, Lindelyof, Torres, Matsen, Kamara, Goretska (Mbaye, 78), Makgin (Hemmings, 71), Alisson (Barkli, 71), Manzambi (Gomes, 78), Jekson (Majo, 86).
Turnir jadvalidagi holat: Muammolar hamon dolzarb
Qo‘lga kiritilgan emotsional ochkoga qaramay, manchesterliklarning musobaqa jadvalidagi ahvoli havas qilarli emas:
«Manchester Yunayted» xavfli zonada: 10 ta turda bor-yo‘g‘i 1 ta g‘alaba qayd etgan Maykl Kerrik jamoasi 8 ochko bilan FIFA kunlari tanaffusiga 18-o‘rinda (xavfli hududda) chiqib ketdi;
«Aston Villa» 10-o‘rinda: Birminghemliklar g‘alabani qo‘ldan boy bergan bo‘lsa-da, o‘z hisobidagi ochkolarni 13 taga yetkazib, jadvalning qoq o‘rtasida — 10-pog‘onada bormoqda.
Izohlar 0
…