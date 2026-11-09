Aqlbovar qilmas triller: “Manchester Yunayted” 90+6-daqiqada 4:4 hisobida durangga erishdi

·51·Sport
Aqlbovar qilmas triller: “Manchester Yunayted” 90+6-daqiqada 4:4 hisobida durangga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 10-turida «Manchester Yunayted» va «Aston Villa» jamoalari 4:4 hisobidagi durangga imzo chekdi.
  • Maykl Kerrik shogirdlari o‘yin davomida ikki to‘plik farq bilan ortda qolganiga qaramay, 90+2-daqiqada Joshua Zirkze va 90+6-daqiqada Patrik Dorgu kiritgan gollar evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
  • Ushbu natijadan so‘ng 8 ochkoga ega manchesterliklar turnir jadvalining 18-o‘rnida, ya'ni xavfli zonada qolmoqda.

Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida joriy mavsumning eng yorqin va shiddatli to‘qnashuvlaridan biri bo‘lib o‘tdi. «Old Trafford» stadionida «Manchester Yunayted» klubi Unai Emeri boshqaruvidagi «Aston Villa»ni qabul qilib, haqiqiy «golli otishma»da jangovar 4:4 hisobidagi durangga imzo chekdi.

Maykl Kerrik shogirdlari o‘yin davomida har ikkala bo‘limda ham ikki to‘plik farq bilan ortda qola turib, irodali kambek amalga oshirdi. Bahsga qo‘shib berilgan daqiqalarda urilgan ikkita gol mankunianliklarni navbatdagi mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.

8 ta gol, tezkor zarbalar va qo‘shib berilgan vaqtdagi mo‘jiza

Uchrashuv ilk soniyalardan boshlab kutilmagan ssenariy bo‘yicha rivojlandi:

  • «Villa»dan shok boshlang‘ich (0:2): O‘yinning bor-yo‘g‘i 2-daqiqasida Alisson, 4-daqiqasida esa Nikolas Jekson gol urib, mehmonlarni tezkorlik bilan oldinga olib chiqdi;

  • Birinchi bo‘limdagi javob (2:2): 16-daqiqada Brunu Fernandesh penaltini aniq bajarib farqni qisqartirdi, 44-daqiqada esa Yuri Tilemans tarozi pallasini tenglashtirdi;

  • Ikkinchi bo‘lim boshidagi yangi zarba (2:4): Tanaffusdan so‘ng birminghemliklar yana bosim o‘tkazdi: 48-daqiqada Jon Makgin penaltidan, 53-daqiqada esa Leon Goretska aniq zarba bilan hisobni 2:4 ko‘rinishiga keltirdi;

  • 90+ daqiqalardagi dahshatli yakun (4:4): Mag‘lubiyat muqarrardek ko‘ringan paytda, zaxiradan tushgan Joshua Zirkze 90+2-daqiqada hisobni qisqartirdi, 90+6-daqiqada esa Patrik Dorgu to‘p kiritib, stadionni larzaga keltirgan kambekni yakunladi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • APL. 10-tur

    «Manchester Yunayted» — «Aston Villa» 4:4

    8 noyabr, «Old Trafford» stadioni

    Gollar: Fernandesh (16, pen.), Tilemans (44), Zirkze (90+2), Dorgu (90+6) — Alisson (2), Jekson (4), Makgin (48, pen.), Goretska (53).

    Ogohlantirishlar: Heven (57), Suzuki (90+7).

  • «Manchester Yunayted»: Lammens, Dalot (Dorgu, 66), Yoro, Maguayr (Heven, 46), Mazraui, Maynu, Tilemans (Maunt, 66), Fernandesh, Diallo (Leysi, 66), Kunya, Mbeumo (Zirkze, 83).

  • «Aston Villa»: Suzuki, Harvud-Bellis, Lindelyof, Torres, Matsen, Kamara, Goretska (Mbaye, 78), Makgin (Hemmings, 71), Alisson (Barkli, 71), Manzambi (Gomes, 78), Jekson (Majo, 86).

Turnir jadvalidagi holat: Muammolar hamon dolzarb

Qo‘lga kiritilgan emotsional ochkoga qaramay, manchesterliklarning musobaqa jadvalidagi ahvoli havas qilarli emas:

  • «Manchester Yunayted» xavfli zonada: 10 ta turda bor-yo‘g‘i 1 ta g‘alaba qayd etgan Maykl Kerrik jamoasi 8 ochko bilan FIFA kunlari tanaffusiga 18-o‘rinda (xavfli hududda) chiqib ketdi;

  • «Aston Villa» 10-o‘rinda: Birminghemliklar g‘alabani qo‘ldan boy bergan bo‘lsa-da, o‘z hisobidagi ochkolarni 13 taga yetkazib, jadvalning qoq o‘rtasida — 10-pog‘onada bormoqda.

Manchester YunaytedAston VillaAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Villa — Fulxem: tarkiblar va jonli matnAston Villa — Fulxem: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 23:46Aston Villa — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matnAston Villa — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 15:18Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?22 oktabr 22:41Nyukasl — Aston Villa: tarkiblar va jonli matnNyukasl — Aston Villa: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 20:17Kerrikni “iste’foga boshlagan”lar: «Chelsi»ga qarshi o‘yinda kimlar eng past baho oldi?Kerrikni “iste’foga boshlagan”lar: «Chelsi»ga qarshi o‘yinda kimlar eng past baho oldi?31 oktabr 22:24Chelsi — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnChelsi — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi