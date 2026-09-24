«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi

·43·Sport
«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarining 1/8 finalida Janubiy Koreya vakili Kim Junsuni 4:1 hisobida mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi.
  • Bu g‘alaba O‘zbekiston boks terma jamoasining musobaqadagi yurishini davom ettirishiga va kelajakda kuchli raqiblar bilan to‘qnash kelishiga zamin yaratadi.
  • O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi 6 ta, ayollar terma jamoasi esa 5 ta vazn toifasida qit’a chempionligi uchun kurash olib bormoqda.
  • Boks bahslari 2 oktyabrgacha davom etadi.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston boks terma jamoasi vakillari o‘zlarining murosasiz va g‘alabali yurishlarini davom ettirmoqda. Erkaklar o‘rtasida -70 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan mahoratli charm qo‘lqop ustamiz Shavkatjon Boltayev musobaqadagi ilk jangidayoq yorqin mahorat ko‘rsatdi. 1/8 final bosqichi doirasida kechgan o‘ta shiddatli va qizg‘in to‘qnashuvda hamyurtimizga Janubiy Koreya vakili Kim Junsu raqiblik qildi.

Uch raundlik keskin jang yakunida hakamlarning aniq qarori bilan Boltayev 4:1 hisobida ishonchli zafar quchdi va musobaqaning chorak finaliga yo‘l oldi; koreyalik bokschi esa Osiyo o‘yinlaridagi ishtirokini erta yakunlashga majbur bo‘ldi. Eslatib o‘tamiz, ushbu nufuzli sport anjumanida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi 6 ta, ayollar terma jamoasi esa 5 ta vazn toifasida qit’a toji uchun kurash olib bormoqda. Ayni shu -70 kg vazn toifasida qo‘shni Qozog‘iston termasi sharafini yosh yulduz Torexan Sabirxan himoya qilayotgani raqobat shiddatini yanada oshiradi.

O‘zbekiston Boks federatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, oldinda muxlislarni yana bir kutilgan qarama-qarshilik — ayollar o‘rtasida hamyurtimiz Navbahor Hamidova hamda janubiy koreyalik Seon Sujin jangi kutib turibdi. Boks bahslari 2 oktyabrgacha, Osiyo o‘yinlarining o‘zi esa 4 oktyabr kuniga qadar davom etadi. Xo‘sh, Shavkatjon Boltayev chorak final to‘sig‘idan o‘tib, ehtimoliy bosh to‘qnashuvda qozog‘istonlik Torexan Sabirxan bilan ringda to‘qnash keladimi va o‘zbek bokschilari Yaponiyadagi medallar shohsupasini qanday zabt etadi?

«4:1 hisobidagi zafar, Sabirxan omili va navbatdagi koreyalik raqib»: Jangning 5 ta asosiy nuqtasi

Shavkatjon Boltayevning muvaffaqiyati va boks musobaqasi kun tartibidan eng muhim faktlar:

  • Ishonchli start va chorak final yo‘llanmasi: Shavkatjon Boltayev 1/8 finalda Kim Junsuni 4:1 hisobida mag‘lub etib, kuchli sakkizlikka kirdi;

  • Koreyalik bokschi turnirdan chiqarib yuborildi: Kim Junsu uch raundlik bosimga dosh bera olmay, Aichi-Nagoya bahslari bilan xayrlashdi;

  • -70 kg vazndagi olovli raqobat: Mazkur divizionda Qozog‘iston nomidan jahonga mashhur Torexan Sabirxan ishtirok etayotgani oltin medal uchun qattiq janglarni kafolatlaydi;

  • Navbatdagi to‘qnashuv — Navbahor Hamidova ringda: Boks muxlislarini yana bir O‘zbekiston–Janubiy Koreya jangi — Hamidova va Seon Sujin bellashuvi kutmoqda;

  • Tarkiblar va musobaqa taqvimi: O‘zbekiston erkaklarda 6 ta, ayollarda 5 ta vaznda qatnashmoqda; boks finallari 2 oktyabrda yakunlanadi.

«Aichi-Nagoya-2026»: Shavkatjon Boltayev va Kim Junsu bahsining tahliliy ko‘rsatkichlari

1/8 final uchrashuvi parametrlari va musobaqaning umumiy manzarasi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Shavkatjon Boltayev (O‘zbekiston)

Kim Junsu (Janubiy Koreya)

Vazn toifasi

-70 kg

-70 kg

Musobaqa bosqichi

1/8 final bahsi

1/8 final bahsi

Jang dinamikasi

Tashabbuskor hujumlar va aniq zarbalar seriyasi

Himoyalanish va qarshi hujumga urinishlar

Hakamlar yakuniy qarori

4 : 1 hisobidagi g‘alaba

Mag‘lubiyat

Turnirdagi keyingi taqdiri

Chorak final yo‘llanmasi (medallar sari odim)

Musobaqani tark etdi

Bosh potensial raqib

Torexan Sabirxan (Qozog‘iston)

Boks ekspertizasi va tahlil: Nega Boltayevning bu g‘alabasi jamoaga strategik ustunlik beradi?

Sport sharhlovchilari va milliy murabbiylar shtabining xulosalari:

  • Koreya boks maktabining noqulay uslubini sindirish: Janubiy koreyalik sportchilar odatda juda chidamli, tezkor va uch raund davomida to‘xtovsiz temp ushlaydigan bokschilar sanaladi; Boltayevning raqib tempini buzib, 4:1 hisobida aniq ustunlikka erishishi uning yuqori jismoniy tayyorgarligini isbotlaydi;

  • Torexan Sabirxan bilan ehtimoliy markaziy to‘qnashuv: -70 kg vaznda Qozog‘iston termasining asosiy umidi bo‘lgan Sabirxan harakat qilmoqda; Boltayevning har bir ishonchli g‘alabasi qozoq-o‘zbek boks derbisining kulminatsion finaliga zamin yaratmoqda;

  • Terma jamoa balansi va g‘alabalar impulsi: 6 nafar erkak va 5 nafar ayol bokschi bilan musobaqada ishtirok etayotgan milliy termamiz uchun ilk bosqichlarda yo‘qotishsiz harakat qilish medallar jadvalida peshqadamlikni ushlab turishning bosh omilidir;

  • Navbahor Hamidovaga ruhiy dalda: Boltayevning koreyalik raqibni mag‘lub etishi Seon Sujin bilan kuch sinashadigan Navbahor Hamidovaga ham qo‘shimcha ishonch va ruhiy kuch bag‘ishlaydi.

Shavkatjon Boltayevning Yaponiya ringidagi ishonchli g‘alabasi O‘zbekiston boks maktabining qit’adagi yetakchi mavqeini yana bir bor namoyon etdi.

Sizningcha, Shavkatjon Boltayev -70 kg vazn toifasida qozog‘istonlik Torexan Sabirxanni dog‘da qoldirib, Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘la oladimi? Oldinda kutilayotgan Navbahor Hamidova va Seon Sujin jangidan qanday natija kutmoqdasiz? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek bokschilarining Aichi-Nagoyadagi navbatdagi zafariga bag‘ishlangan maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Shavkatjon BoltayevAichi-Nagoya 2026Torexan SabirxanO‘zbekiston boks federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildiYangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildiKecha 16:32Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiFeruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiBugun 11:28O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi17 sentabr 22:16«Navbat bizniki!»: Lamin Yamal YECHL finali haqida gapirdi - "qasos rejasi"ni ochiqladi«Navbat bizniki!»: Lamin Yamal YECHL finali haqida gapirdi - "qasos rejasi"ni ochiqladiBugun 06:48Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiChorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiKecha 22:53«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi18 iyun 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?