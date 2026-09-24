«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarining 1/8 finalida Janubiy Koreya vakili Kim Junsuni 4:1 hisobida mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi.
- Bu g‘alaba O‘zbekiston boks terma jamoasining musobaqadagi yurishini davom ettirishiga va kelajakda kuchli raqiblar bilan to‘qnash kelishiga zamin yaratadi.
- O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi 6 ta, ayollar terma jamoasi esa 5 ta vazn toifasida qit’a chempionligi uchun kurash olib bormoqda.
- Boks bahslari 2 oktyabrgacha davom etadi.
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston boks terma jamoasi vakillari o‘zlarining murosasiz va g‘alabali yurishlarini davom ettirmoqda. Erkaklar o‘rtasida -70 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan mahoratli charm qo‘lqop ustamiz Shavkatjon Boltayev musobaqadagi ilk jangidayoq yorqin mahorat ko‘rsatdi. 1/8 final bosqichi doirasida kechgan o‘ta shiddatli va qizg‘in to‘qnashuvda hamyurtimizga Janubiy Koreya vakili Kim Junsu raqiblik qildi.
Uch raundlik keskin jang yakunida hakamlarning aniq qarori bilan Boltayev 4:1 hisobida ishonchli zafar quchdi va musobaqaning chorak finaliga yo‘l oldi; koreyalik bokschi esa Osiyo o‘yinlaridagi ishtirokini erta yakunlashga majbur bo‘ldi. Eslatib o‘tamiz, ushbu nufuzli sport anjumanida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi 6 ta, ayollar terma jamoasi esa 5 ta vazn toifasida qit’a toji uchun kurash olib bormoqda. Ayni shu -70 kg vazn toifasida qo‘shni Qozog‘iston termasi sharafini yosh yulduz Torexan Sabirxan himoya qilayotgani raqobat shiddatini yanada oshiradi.
O‘zbekiston Boks federatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, oldinda muxlislarni yana bir kutilgan qarama-qarshilik — ayollar o‘rtasida hamyurtimiz Navbahor Hamidova hamda janubiy koreyalik Seon Sujin jangi kutib turibdi. Boks bahslari 2 oktyabrgacha, Osiyo o‘yinlarining o‘zi esa 4 oktyabr kuniga qadar davom etadi. Xo‘sh, Shavkatjon Boltayev chorak final to‘sig‘idan o‘tib, ehtimoliy bosh to‘qnashuvda qozog‘istonlik Torexan Sabirxan bilan ringda to‘qnash keladimi va o‘zbek bokschilari Yaponiyadagi medallar shohsupasini qanday zabt etadi?
«4:1 hisobidagi zafar, Sabirxan omili va navbatdagi koreyalik raqib»: Jangning 5 ta asosiy nuqtasi
Shavkatjon Boltayevning muvaffaqiyati va boks musobaqasi kun tartibidan eng muhim faktlar:
Ishonchli start va chorak final yo‘llanmasi: Shavkatjon Boltayev 1/8 finalda Kim Junsuni 4:1 hisobida mag‘lub etib, kuchli sakkizlikka kirdi;
Koreyalik bokschi turnirdan chiqarib yuborildi: Kim Junsu uch raundlik bosimga dosh bera olmay, Aichi-Nagoya bahslari bilan xayrlashdi;
-70 kg vazndagi olovli raqobat: Mazkur divizionda Qozog‘iston nomidan jahonga mashhur Torexan Sabirxan ishtirok etayotgani oltin medal uchun qattiq janglarni kafolatlaydi;
Navbatdagi to‘qnashuv — Navbahor Hamidova ringda: Boks muxlislarini yana bir O‘zbekiston–Janubiy Koreya jangi — Hamidova va Seon Sujin bellashuvi kutmoqda;
Tarkiblar va musobaqa taqvimi: O‘zbekiston erkaklarda 6 ta, ayollarda 5 ta vaznda qatnashmoqda; boks finallari 2 oktyabrda yakunlanadi.
«Aichi-Nagoya-2026»: Shavkatjon Boltayev va Kim Junsu bahsining tahliliy ko‘rsatkichlari
1/8 final uchrashuvi parametrlari va musobaqaning umumiy manzarasi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Shavkatjon Boltayev (O‘zbekiston)
Kim Junsu (Janubiy Koreya)
Vazn toifasi
-70 kg
-70 kg
Musobaqa bosqichi
1/8 final bahsi
1/8 final bahsi
Jang dinamikasi
Tashabbuskor hujumlar va aniq zarbalar seriyasi
Himoyalanish va qarshi hujumga urinishlar
Hakamlar yakuniy qarori
4 : 1 hisobidagi g‘alaba
Mag‘lubiyat
Turnirdagi keyingi taqdiri
Chorak final yo‘llanmasi (medallar sari odim)
Musobaqani tark etdi
Bosh potensial raqib
Torexan Sabirxan (Qozog‘iston)
—
Boks ekspertizasi va tahlil: Nega Boltayevning bu g‘alabasi jamoaga strategik ustunlik beradi?
Sport sharhlovchilari va milliy murabbiylar shtabining xulosalari:
Koreya boks maktabining noqulay uslubini sindirish: Janubiy koreyalik sportchilar odatda juda chidamli, tezkor va uch raund davomida to‘xtovsiz temp ushlaydigan bokschilar sanaladi; Boltayevning raqib tempini buzib, 4:1 hisobida aniq ustunlikka erishishi uning yuqori jismoniy tayyorgarligini isbotlaydi;
Torexan Sabirxan bilan ehtimoliy markaziy to‘qnashuv: -70 kg vaznda Qozog‘iston termasining asosiy umidi bo‘lgan Sabirxan harakat qilmoqda; Boltayevning har bir ishonchli g‘alabasi qozoq-o‘zbek boks derbisining kulminatsion finaliga zamin yaratmoqda;
Terma jamoa balansi va g‘alabalar impulsi: 6 nafar erkak va 5 nafar ayol bokschi bilan musobaqada ishtirok etayotgan milliy termamiz uchun ilk bosqichlarda yo‘qotishsiz harakat qilish medallar jadvalida peshqadamlikni ushlab turishning bosh omilidir;
Navbahor Hamidovaga ruhiy dalda: Boltayevning koreyalik raqibni mag‘lub etishi Seon Sujin bilan kuch sinashadigan Navbahor Hamidovaga ham qo‘shimcha ishonch va ruhiy kuch bag‘ishlaydi.
Shavkatjon Boltayevning Yaponiya ringidagi ishonchli g‘alabasi O‘zbekiston boks maktabining qit’adagi yetakchi mavqeini yana bir bor namoyon etdi.
Sizningcha, Shavkatjon Boltayev -70 kg vazn toifasida qozog‘istonlik Torexan Sabirxanni dog‘da qoldirib, Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘la oladimi? Oldinda kutilayotgan Navbahor Hamidova va Seon Sujin jangidan qanday natija kutmoqdasiz? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek bokschilarining Aichi-Nagoyadagi navbatdagi zafariga bag‘ishlangan maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…