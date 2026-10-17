«Paxtakor» «Navbahor» maydonida ochko yo‘qotib, peshqadamlikni boy berdi

·70·Sport
«Paxtakor» «Navbahor» maydonida ochko yo‘qotib, peshqadamlikni boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Namanganda bo'lib o'tgan «Navbahor» va «Paxtakor» uchrashuvi 1:1 hisobida durang bilan yakunlandi.
  • Ushbu natija «Paxtakor»ning peshqadamlikni qo'ldan boy berishiga sabab bo'ldi, chunki ular 2 ochko yo'qotib, 55 ochko bilan jadvalda birinchi o'rinni egallagan «Neftchi»ni quvib o'ta olmadi.
  • «Paxtakor»
  • 53 ochko bilan ikkinchi, «Navbahor» esa 46 ochko bilan uchinchi o'rinni egallab turibdi.

Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasining 24-turi doirasidagi eng kutilgan va markaziy to‘qnashuv Namanganda bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Navbahor» jamoasi o‘z maydonida chempionlik uchun kurashayotgan Toshkentning «Paxtakor» klubini qabul qildi. Muxlislar bilan to‘lib-toshgan stadionda kechgan keskin va hissiyotlarga boy bellashuvda 1:1 hisobidagi jangovar durang qayd etildi.

Ushbu natija chempionlik poygasiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi — Toshkent klubi muhim 2 ochkoni boy berib, turnir jadvalida Farg‘onaning «Neftchi» klubini (55 ochko) peshqadamlikdan tushira olmadi.

Birinchi bo‘limdagi hisob va ikkinchi taym dramasi

Bellashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli kurashlar bilan boshlandi:

  • Tahsinning goli: Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida, 43-daqiqada «sherlar» himoyachisi Zaid Tahsin hisobni ochib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi;

  • Foydalanilmagan penalti: Ikkinchi bo‘limda muvozanatni tiklash uchun tashlangan namanganliklar 55-daqiqada 11 metrlik jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi. Biroq Ruslanbek Jiyanov penaltini aniq ijro eta olmadi;

  • Hamraliyevning javobi: Bosimni to‘xtatmagan «lochinlar» baribir o‘z maqsadiga erishdi — 84-daqiqada Muhammadqodir Hamraliyev raqib darvozasini ishg‘ol etib, yakuniy 1:1 hisobini o‘rnatdi.

O‘yin bayonnomasi:

Superliga. 24-tur

«Navbahor» — «Paxtakor» 1:1

Gollar: Muhammadqodir Hamraliyev (84) — Zaid Tahsin (43).

Amalga oshirilmagan penalti: Ruslanbek Jiyanov (55).

  • «Navbahor»: 1. O‘tkir Yusupov, 4. Islombek Mamatkazin, 5. Dilshodjon Komilov (22. Umar Adhamzoda, 46), 6. Shohruxbek Abdurahmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 67), 7. Ruslanbek Jiyanov, 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev (28. Joel Kojo, 67), 13. Opeyemi Teydi Benjamin, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 63), 34. Georgiy Jgerenaya, 55. Muhammadqodir Hamraliyev.

  • «Paxtakor»: 12. Vladimir Nazarov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov (22. Muhammad-Bobur Karimov, 82), 10. Akmal Mozgovoy, 17. Dostonbek Hamdamov (21. Bashar Resan, 66), 23. Abdurauf Bo‘riyev, 27. Sardor Sobirxo‘jayev, 34. Sherzod Nasrullayev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov, 90. Chinedu Stefen (29. Ayman Husseyn, 66).

Turnir jadvali: Oltin medal taqdiri ochiq qolmoqda

24-turdan keyingi holat Superligada so‘nggi turlar yanada qaynoq o‘tishini kafolatlamoqda:

  • «Neftchi» yakkapeshqadam: Qo‘qondagi 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng farg‘onaliklar 55 ochko bilan turnir jadvali karvonboshisiga aylandi;

  • «Paxtakor» ta’qibchi rolida: Durang tufayli «sherlar» ochkolari sonini 53 taga yetkazib, 2-o‘rinda qoldi;

  • «Navbahor» sovrinli o‘rinda: Namangan klubi 46 ochko bilan mustahkam 3-pog‘onani egallab turibdi.

NavbahorPaxtakorNamanganO‘zbekiston Superligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OKMK va «Navbahor» uchrashuvi "superdrama" bilan yakunlandi...OKMK va «Navbahor» uchrashuvi "superdrama" bilan yakunlandi...11 oktabr 19:33“Navbahor” yulduzi Joel Kojo BMW mashinasida kuryerni urib yubordi: So‘nggi tafsilotlar“Navbahor” yulduzi Joel Kojo BMW mashinasida kuryerni urib yubordi: So‘nggi tafsilotlar30 sentabr 12:57«Navbahor» milliy jamoa futbolchisini «Paxtakor»dan oldi«Navbahor» milliy jamoa futbolchisini «Paxtakor»dan oldi10 avgust 22:18Temur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiTemur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdi18 sentabr 05:5310 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng20 sentabr 08:53Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!18 sentabr 06:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...