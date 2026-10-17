«Paxtakor» «Navbahor» maydonida ochko yo‘qotib, peshqadamlikni boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Namanganda bo'lib o'tgan «Navbahor» va «Paxtakor» uchrashuvi 1:1 hisobida durang bilan yakunlandi.
- Ushbu natija «Paxtakor»ning peshqadamlikni qo'ldan boy berishiga sabab bo'ldi, chunki ular 2 ochko yo'qotib, 55 ochko bilan jadvalda birinchi o'rinni egallagan «Neftchi»ni quvib o'ta olmadi.
- «Paxtakor»
- 53 ochko bilan ikkinchi, «Navbahor» esa 46 ochko bilan uchinchi o'rinni egallab turibdi.
Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasining 24-turi doirasidagi eng kutilgan va markaziy to‘qnashuv Namanganda bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Navbahor» jamoasi o‘z maydonida chempionlik uchun kurashayotgan Toshkentning «Paxtakor» klubini qabul qildi. Muxlislar bilan to‘lib-toshgan stadionda kechgan keskin va hissiyotlarga boy bellashuvda 1:1 hisobidagi jangovar durang qayd etildi.
Ushbu natija chempionlik poygasiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi — Toshkent klubi muhim 2 ochkoni boy berib, turnir jadvalida Farg‘onaning «Neftchi» klubini (55 ochko) peshqadamlikdan tushira olmadi.
Birinchi bo‘limdagi hisob va ikkinchi taym dramasi
Bellashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli kurashlar bilan boshlandi:
Tahsinning goli: Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida, 43-daqiqada «sherlar» himoyachisi Zaid Tahsin hisobni ochib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi;
Foydalanilmagan penalti: Ikkinchi bo‘limda muvozanatni tiklash uchun tashlangan namanganliklar 55-daqiqada 11 metrlik jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi. Biroq Ruslanbek Jiyanov penaltini aniq ijro eta olmadi;
Hamraliyevning javobi: Bosimni to‘xtatmagan «lochinlar» baribir o‘z maqsadiga erishdi — 84-daqiqada Muhammadqodir Hamraliyev raqib darvozasini ishg‘ol etib, yakuniy 1:1 hisobini o‘rnatdi.
O‘yin bayonnomasi:
Superliga. 24-tur
«Navbahor» — «Paxtakor» 1:1
Gollar: Muhammadqodir Hamraliyev (84) — Zaid Tahsin (43).
Amalga oshirilmagan penalti: Ruslanbek Jiyanov (55).
«Navbahor»: 1. O‘tkir Yusupov, 4. Islombek Mamatkazin, 5. Dilshodjon Komilov (22. Umar Adhamzoda, 46), 6. Shohruxbek Abdurahmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 67), 7. Ruslanbek Jiyanov, 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev (28. Joel Kojo, 67), 13. Opeyemi Teydi Benjamin, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 63), 34. Georgiy Jgerenaya, 55. Muhammadqodir Hamraliyev.
«Paxtakor»: 12. Vladimir Nazarov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov (22. Muhammad-Bobur Karimov, 82), 10. Akmal Mozgovoy, 17. Dostonbek Hamdamov (21. Bashar Resan, 66), 23. Abdurauf Bo‘riyev, 27. Sardor Sobirxo‘jayev, 34. Sherzod Nasrullayev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov, 90. Chinedu Stefen (29. Ayman Husseyn, 66).
Turnir jadvali: Oltin medal taqdiri ochiq qolmoqda
24-turdan keyingi holat Superligada so‘nggi turlar yanada qaynoq o‘tishini kafolatlamoqda:
«Neftchi» yakkapeshqadam: Qo‘qondagi 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng farg‘onaliklar 55 ochko bilan turnir jadvali karvonboshisiga aylandi;
«Paxtakor» ta’qibchi rolida: Durang tufayli «sherlar» ochkolari sonini 53 taga yetkazib, 2-o‘rinda qoldi;
«Navbahor» sovrinli o‘rinda: Namangan klubi 46 ochko bilan mustahkam 3-pog‘onani egallab turibdi.
Izohlar 0
…