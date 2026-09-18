Temur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Navbahor»
- «Dinamo» ustidan 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, chempionlik poygasida muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.
- Bosh murabbiy Temur Kapadze matbuot anjumanida O‘tkir Yusupovning xatolari, Joel Kojo va Shoxruh Abdurahmonovning o‘yinlardagi o‘rni kabi masalalarga oydinlik kiritdi.
- Kapadze jamoaning chempionlik uchun kurashish niyatida ekanligini ta’kidlab, raqiblar natijasidan qat’i nazar, o‘z o‘yinlariga e’tibor qaratishlarini bildirdi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuvlardan birida Namanganning «Navbahor» klubi o‘z maydonida Samarqandning «Dinamo» jamoasini qabul qilib, gollarga boy va asabiy kechgan bahsda 3:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Bellashuvdagi barcha 5 ta gol shiddatli kechgan birinchi bo‘limning o‘zidayoq kiritildi va ikkinchi bo‘limda hisob o‘zgarmay qoldi. Ushbu g‘alaba «lochinlar»ni kuchli uchlikdagi o‘rnini mustahkamlab, chempionlik kurashida muhim ochkolarni jamg‘arishga xizmat qildi.
Uchrashuv yakunlangach o‘tkazilgan matbuot anjumanida mezbonlar bosh murabbiyi Temur Kapadze jurnalistlarning eng nozik, kutilmagan va keskin savollariga juda ochiq, pragmatik va mardona javob qaytardi. Murabbiy O‘tkir Yusupovning xatolari, zaxiradagi Shukron Yo‘ldoshevning imkoniyatlari, millionlab muxlislarning sevimlisiga aylangan Joel Kojoning nega zaxirada o‘tirib qolgani va tayanch yarimhimoyachisi Shoxruh Abdurahmonovning markaziy hujumga o‘tkazilishi sirlarini ochiqladi.
Xo‘sh, «Neftchi» va «Paxtakor»ning beqarorligi fonida «Navbahor» chindan ham chempionlik uchun bosh da’vogarga aylandimi, O‘zbekiston Kubogida «G‘azalkent» to‘sig‘i qanday yengiladi va Kapadze jamoasini oldinda qanday sinovlar kutmoqda?
«Xatosiz futbol bo‘lmaydi»: O‘tkir Yusupov va Shukron Yo‘ldoshev taqdiri
Namangandagi matbuot anjumanida darvozabonlar chizig‘i bo‘yicha bildirilgan tanqidiy fikrlar:
Yusupovning keraksiz xatolari: Kapadze gollar o‘tkazib yuborilgan vaziyatlarda O‘tkir Yusupov yaxshiroq harakat qilishi shart bo‘lganini yashirmadi — bunday xatolar bo‘lmasligi kerakligini, biroq hujumchilarning o‘z vaqtida gol urib oldinga chiqib olgani jamoani qutqarganini ta’kidladi;
Shukron Yo‘ldoshev qachon tushadi?: Murabbiy har bir bahs finalga teng ekanini uqtirib, anchadan buyon rasmiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagan posbonni to‘satdan sinovdan o‘tkazish katta xavf ekanini, ammo uning vaqti ham kelishini bildirdi;
Norchayevning foydalanilmagan vaziyatlari: Ikkinchi taymda jamoa yaxshiroq o‘ynagani va ayniqsa Xusayn Norchayev hisobni oshirib, masalani uzil-kesil hal qilishi lozim bo‘lgani urg‘ulandi.
«Bizda asosiy tarkib yo‘q, Kojoni kutishga esa vaqt yo‘q!»: Hujum chizig‘idagi katta rotatsiya
Joel Kojo va Shoxruh Abdurahmonov borasidagi qizg‘in bahslarga murabbiyning javobi:
Kojo zaxira uchun olinganmi?: Kapadze bu gaplarni qat’iy rad etdi; Kojo uzoq muddatli jarohatdan endi qaytgani, sport formasini tiklash uchun unga vaqt kerakligi, biroq jamoaga natija hozir va shu yerda kerakligini ochiq aytdi;
Sog‘lom raqobat prinsipi: Murabbiy mashg‘ulotlarda kim ko‘proq foyda keltirsa, o‘sha futbolchi tushishini ta’kidlab, Shoxruh Abdurahmonov o‘tgan o‘yinda zaxiradan tushib gol urgani uchun bugun ham asosiy tarkibga loyiq ko‘rilganini tushuntirdi;
Tayanch zonasidan markaziy hujumga: Abdurahmonovning markaziy hujumchi pozitsiyasiga qo‘yilishi tasodif emas — u maydonda ancha-muncha nominal hujumchilardan ko‘ra faolroq va foydaliroq harakat qilgani e’tirof etildi.
Chempionlik rejalari va Kubokdagi «G‘azalkent» to‘sig‘i
Mavsumning qolgan qismi va oldinda turgan vazifalar tahlili:
90 foiz yangi jamoaning ishtahasi: Mavsum boshida tarkib 90 foiz yangilangani bois rahbariyat chempionlik bo‘yicha keskin talab qo‘ymagan edi, ammo bugun «Navbahor» barcha musobaqalarda oltin medallar uchun oxirigacha kurashish niyatida;
«Neftchi» va «Paxtakor»ga qaramaslik: Raqiblarning ochko yo‘qotishiga emas, balki faqat o‘z o‘yini va yig‘iladigan ochkolar haqida qayg‘urish bosh strategiya etib belgilangan;
Kubokdagi «G‘azalkent» syurprizi: Pro-liga vakili ustidan oson g‘alaba kutilmasligi, ular Superliga klublarini mag‘lub etgan yosh va shijoatli jamoa ekani, shu bois har bir o‘yinga maksimal darajada jiddiy yondashish zarurligi qayd etildi;
Muhammadali Usmonovning pasayishi: Himoyachining so‘nggi paytlardagi o‘yinida biroz sifat pasayishi kuzatilayotgani sababli tarkibdan chetda qolgani, lekin unga ishonch saqlanib qolayotgani aytildi.
Temur Kapadze boshchiligidagi «Navbahor» bosqichma-bosqich pragmatik, har bir daqiqa natija uchun kurashadigan va raqobatdan cho‘chimaydigan haqiqiy chempionlik mashinasiga aylanib bormoqda.
Sizningcha, Temur Kapadzening Kojoni zaxirada qoldirib, Shoxruh Abdurahmonovni hujumda o‘ynatish qarori qanchalik to‘g‘ri? «Navbahor» bu mavsumda «Neftchi» va «Paxtakor»ni ortda qoldirib, uzoq kutilgan O‘zbekiston chempionligini Namanganga olib kela oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va namanganliklarning ushbu shiddatli bahsi tafsilotlarini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…