10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Paxtakor» safarda «Mash’al» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi, ammo o‘yinning 10-daqiqasidayoq himoyachisi qizil kartochka olib maydondan chetlatildi.
- Bosh murabbiy Kamoliddin Tojiyevning aytishicha, bu holat jamoaning o‘yin rejasini buzgan bo‘lsa-da, futbolchilarni ruhiy jihatdan uyg‘otib, ikkinchi bo‘limda iroda ko‘rsatishga majbur qilgan.
- Oybek Bozorovning zaxirada qolayotgani esa taktika emas, balki jarohatdan to‘liq tuzalmagani bilan bog‘liq.
O‘zbekiston Superligasining 22-turi doirasida amaldagi vitse-peshqadam va chempionlikka asosiy da’vogarlardan biri bo‘lgan «Paxtakor» safarda turnir autsayderi — «Mash’al» mehmoni bo‘lib, haqiqiy irodali va asabiy g‘alabani qo‘lga kiritdi (2:1). Uchrashuv toshkentliklar uchun dahshatli boshlandi: bahsning bor-yo‘g‘i 10-daqiqasidayoq himoyachi to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib maydondan chetlatildi. 80 daqiqadan ortiq vaqt davomida bir kishi kam bo‘lib to‘p surgan poytaxtliklar ikkinchi bo‘limda xarakter ko‘rsatib, Muborakdan oltinga teng uch ochkoni olib qaytishdi.
Bahsdan keyingi matbuot anjumanida jamoa bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev uchrashuv taassurotlari, OCHLdagi «Al Ahli»ga qarshi og‘ir safardan keyingi charchoq, 10 kishi bo‘lib qolish rejalarni qanday buzgani, Oybek Bozorovning zaxirada qolayotgani asl sababi va toshkentliklarning Iroqdagi translyatsiyalari haqida batafsil to‘xtalib o‘tdi.
Xo‘sh, 4 ochkolik autsayder qarshisida chempionlik da’vogari nima uchun bu qadar qiynaldi va Tojiyevning shogirdlari bunday og‘ir taqvimda oltin medallar poygasini qanday yakunlamoqchi?
«Qizil kartochka va irodali g‘alaba»: Kamoliddin Tojiyevning bayonotlari
Matbuot anjumanida murabbiy tomonidan ochiqlangan asosiy fikrlar:
10-daqiqadagi shok va rejalarning buzilishi: Bosh murabbiy ilk daqiqalardagi chetlatish jamoaning butun o‘yin rejasini chil-parchin qilganini, ammo aynan shu holat futbolchilarni ruhiy jihatdan «uyg‘otib», ikkinchi bo‘limda iroda ko‘rsatishga majbur qilganini ta’kidladi;
OCHL charchog‘i va tig‘iz taqvim: «Al Ahli»ga qarshi o‘yindan keyingi uzoq yo‘l va tiklanish uchun bor-yo‘g‘i ikki kun vaqt bo‘lgani o‘yinning sifatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi;
«Mash’al»ning kurashuvchanligi: Raqib bor-yo‘g‘i 4 ochko bilan jadvalning eng quyi pog‘onasida borayotgan yosh tarkib bo‘lsa-da, «Paxtakor»ga qarshi 200 foiz kuch bilan kurash olib borgani e’tirof etildi;
Oybek Bozorov holati: «Nasaf»ning sobiq yulduzining zaxirada qolayotgani taktika emas, balki jarohat bilan bog‘liqligi, futbolchi qayta shikastlanmasligi uchun ehtiyot qilinayotgani ma’lum qilindi;
Iroqdagi qiziqishlar: «Sherlar» safidagi Iroq terma jamoasi a’zolari va translyatsiyalar haqida to‘xtalar ekan, murabbiy hozircha o‘zbek futbolchilariga rasmiy transfer takliflari tushmaganini bildirdi.
Superliga 22-turi: «Mash’al» — «Paxtakor» to‘qnashuvi qaydnomasi
Muborakda kechgan dramatik qarama-qarshilikning rasmiy faktlari:
Ko‘rsatkichlar
«Mash’al» (Muborak)
«Paxtakor» (Toshkent)
Yakuniy hisob
1
2
Muhim voqealar
Yosh tarkibning 1 ta goli va faol hujumlari
10' Himoyachi chetlatilishi (qizil kartochka), irodali g‘alaba
Jadvaldagi holat
4 ochko (Yaqqol autsayder, 14-o‘rin)
1-o‘rin (Chempionlik poygasidagi ta’qib)
Jismoniy holat
Standart haftalik tayyorgarlik
OCHL («Al Ahli»)dan keyingi 2 kunlik tiklanish
Taktik tahlil: Ekspertlar «Paxtakor»ning mahorati haqida
O‘zbek futboli tahlilchilari va mutaxassislarining o‘yin bo‘yicha xulosalari:
Chempionlik xarakteri: 10 kishi bo‘lib, safarda va og‘ir charchoq holatida 3 ochkoni tortib olish — «Paxtakor»ning tajribasi va chempionlik mentaliteti yuqori ekanidan dalolat beradi;
Boshqaruvdagi tezkor reaksiya: Tojiyev birinchi bo‘limdagi sustkashlikni ko‘rib, tanaffusda jamoa sxemasini bir kishi kam holatda qarshi hujumlarga va standartlarga moslashtira oldi;
Bozorovning qaytishi kutilmoqda: Oybek Bozorovning to‘liq tiklanishi keyingi turlarda «Paxtakor»ning qanot hujumlariga qo‘shimcha tezlik va kreativlik olib keladi;
Oltin medallar poygasi: Raqobatchilar xato qilmayotgan bir pallada Muborakdagi mana shunday «xunuk, ammo oltinga teng» g‘alabalar yakunda mavsum taqdirini hal qiluvchi asosiy faktor bo‘ladi.
Kamoliddin Tojiyev shogirdlari eng og‘ir sinovdan muvaffaqiyatli o‘tib, chempionlik kurashida muhim bo‘lgan 3 ochkoni o‘z g‘aznasiga qo‘shib qo‘ydi.
Sizningcha, «Paxtakor»ning 10 kishi bo‘lib autsayder ustidan zo‘rg‘a qozongan g‘alabasi jamoaning irodasidan darakmi yoki OCHLdagi og‘ir taqvim oqibatidagi inqiroz belgisimi? Oybek Bozorov to‘liq tuzalgach, «sherlar»ning asosiy yetakchisiga aylana oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Superliganing ushbu dramatik to‘qnashuvi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…