«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi

·63·Sport
«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi

O‘zbekiston Superligasining 21-turida muxlislar kutgan eng shiddatli va keskin qarama-qarshiliklardan biri bo‘lib o‘tdi. Medallar uchun asosiy da’vogarlardan biri bo‘lgan Namanganning «Navbahor» klubi safarda to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’qibchisi — «Buxoro» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Har ikki tomon uchun turnir jadvalidagi 3-o‘rin taqdirini hal qiladigan mazkur to‘qnashuvda namanganlik «lochinlar» haqiqiy mahorat darsini o‘tib berdi. Temur Kapadze shogirdlari hujumkor, tezkor va keskin o‘yin namoyish etib, mezbonlar darvozasiga naq 4 ta gol urdi va safardan yirik 4:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba bilan qaytdi. Xo‘sh, bu bahsda o‘yin taqdiri qaysi daqiqalarda hal bo‘ldi, yosh iqtidorlar qanday gollar kiritdi va «Navbahor» chempionlik poygasidagi intrigani qanday saqlab qoldi?

Shiddatli start va birinchi bo‘limdagi keskin tenglik

Uchrashuv ilk daqiqalardanoq yuqori temp va ochiq futbol bilan boshlandi:

  • Jiyanovning tezkor goli: Hakam hushtagi chalinishi bilan oldinga tashlangan «Navbahor» atigi 4-daqiqadayoq hisobni ochdi — chaqqon hujumchi Ruslanbek Jiyanov raqib himoyasini yorib o‘tib, tabloda 0:1 hisobini qayd etdi;

  • Buxoroliklarning tezkor javobi: O‘z muxlislari qarshisida o‘ynayotgan «Buxoro» bu zarbadan esankirab qolmadi va 12-daqiqada Asadbek Jo‘raboyevning aniq zarbasi evaziga muvozanatni tikladi — 1:1;

  • Tanaffusgacha teng kurash: Birinchi bo‘limning qolgan qismida har ikkala klub yarim himoya markazida qattiq kurash olib borib, tanaffusga durang natija bilan yo‘l oldi.

Ikkinchi bo‘limdagi benefis: «Lochinlar»dan 18 daqiqa ichida 3 ta qaqshatqich zarba

Ikkinchi bo‘limda Temur Kapadzening taktik ko‘rsatmalari va maydonga kiritilgan o‘zgarishlar o‘z so‘zini aytdi:

  • Diyor Xolmatovning burilish nuqtasi: 69-daqiqada yarim himoyachi Diyor Xolmatov muhim golni urib, «Navbahor»ni yana oldinga olib chiqdi va mezbonlar ruhiyatini sindirdi (1:2);

  • Shohruhbek Abdurahmonovning mustahkam zarbasi: Hujumlarni to‘xtatmagan mehmonlar 78-daqiqada Shohruhbek Abdurahmonovning mahorati evaziga hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (1:3);

  • Jasurbek Jaloliddinovdan yakuniy nuqta: O‘yinning 87-daqiqasida jamoa pleymeykeri Jasurbek Jaloliddinov «Buxoro» himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, to‘pni darvozaga joylab qo‘ydi va hisobni yirik 1:4 ko‘rinishiga keltirdi.

Turnir jadvalidagi vaziyat: Kapadze jamoasi 3-o‘rinni mustahkamladi

Ushbu yorqin safar g‘alabasi jadvaldagi kuchlar nisbatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

  • 41 ochko va ishonchli bronza: «Navbahor» ochkolarini 41 taga yetkazib olib, Superliganing 3-pog‘onasidagi o‘rnini yanada mustahkamladi va oldindagi yetakchilarni ta’qib qilishda davom etmoqda;

  • «Buxoro»ning ortda qolishi: Mezbonlar 34 ochko bilan 4-o‘rinda qolib ketdi va raqobatchisidan oradagi farq 7 ochkogacha uzayib, medallar uchun imkoniyatlari keskin qiyinlashdi;

  • Yoshlar va mahorat uyg‘unligi: Namanganliklar safida gol urgan barcha to‘rt futbolchi — Jiyanov, Xolmatov, Abdurahmonov va Jaloliddinovning milliy va yoshlar terma jamoalarida to‘p surgan iqtidorlar ekani Kapadze qurayotgan tizimning samarasini ko‘rsatmoqda.

«Buxoro» maydonidagi bu yirik g‘alaba «Navbahor»ning mavsum oxiriga borib o‘z formasining eng yuqori cho‘qqisiga chiqqanini va sovrinli o‘rinlar uchun kurashda ortga chekinmasligini yaqqol isbotladi.

Sizningcha, Temur Kapadze boshqaruvidagi «Navbahor» qolgan turlarda peshqadamlarni quvib o‘tib, chempionlik kurashiga qo‘shila oladimi? Bugungi bahsda qaysi futbolchining goli va o‘yini sizda eng katta taassurot qoldirdi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va namanganlik muxlislar uchun ushbu g‘alabali maqolani ulashing!

NavbahorBuxoroTemur KapadzeNamangan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdiBugun, 21:27To‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotTo‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotBugun, 20:36Brenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiBrenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiBugun, 18:57Enzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiEnzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiBugun, 15:56Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Bugun, 14:44«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi