«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi
O‘zbekiston Superligasining 21-turida muxlislar kutgan eng shiddatli va keskin qarama-qarshiliklardan biri bo‘lib o‘tdi. Medallar uchun asosiy da’vogarlardan biri bo‘lgan Namanganning «Navbahor» klubi safarda to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’qibchisi — «Buxoro» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Har ikki tomon uchun turnir jadvalidagi 3-o‘rin taqdirini hal qiladigan mazkur to‘qnashuvda namanganlik «lochinlar» haqiqiy mahorat darsini o‘tib berdi. Temur Kapadze shogirdlari hujumkor, tezkor va keskin o‘yin namoyish etib, mezbonlar darvozasiga naq 4 ta gol urdi va safardan yirik 4:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba bilan qaytdi. Xo‘sh, bu bahsda o‘yin taqdiri qaysi daqiqalarda hal bo‘ldi, yosh iqtidorlar qanday gollar kiritdi va «Navbahor» chempionlik poygasidagi intrigani qanday saqlab qoldi?
Shiddatli start va birinchi bo‘limdagi keskin tenglik
Uchrashuv ilk daqiqalardanoq yuqori temp va ochiq futbol bilan boshlandi:
Jiyanovning tezkor goli: Hakam hushtagi chalinishi bilan oldinga tashlangan «Navbahor» atigi 4-daqiqadayoq hisobni ochdi — chaqqon hujumchi Ruslanbek Jiyanov raqib himoyasini yorib o‘tib, tabloda 0:1 hisobini qayd etdi;
Buxoroliklarning tezkor javobi: O‘z muxlislari qarshisida o‘ynayotgan «Buxoro» bu zarbadan esankirab qolmadi va 12-daqiqada Asadbek Jo‘raboyevning aniq zarbasi evaziga muvozanatni tikladi — 1:1;
Tanaffusgacha teng kurash: Birinchi bo‘limning qolgan qismida har ikkala klub yarim himoya markazida qattiq kurash olib borib, tanaffusga durang natija bilan yo‘l oldi.
Ikkinchi bo‘limdagi benefis: «Lochinlar»dan 18 daqiqa ichida 3 ta qaqshatqich zarba
Ikkinchi bo‘limda Temur Kapadzening taktik ko‘rsatmalari va maydonga kiritilgan o‘zgarishlar o‘z so‘zini aytdi:
Diyor Xolmatovning burilish nuqtasi: 69-daqiqada yarim himoyachi Diyor Xolmatov muhim golni urib, «Navbahor»ni yana oldinga olib chiqdi va mezbonlar ruhiyatini sindirdi (1:2);
Shohruhbek Abdurahmonovning mustahkam zarbasi: Hujumlarni to‘xtatmagan mehmonlar 78-daqiqada Shohruhbek Abdurahmonovning mahorati evaziga hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (1:3);
Jasurbek Jaloliddinovdan yakuniy nuqta: O‘yinning 87-daqiqasida jamoa pleymeykeri Jasurbek Jaloliddinov «Buxoro» himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, to‘pni darvozaga joylab qo‘ydi va hisobni yirik 1:4 ko‘rinishiga keltirdi.
Turnir jadvalidagi vaziyat: Kapadze jamoasi 3-o‘rinni mustahkamladi
Ushbu yorqin safar g‘alabasi jadvaldagi kuchlar nisbatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
41 ochko va ishonchli bronza: «Navbahor» ochkolarini 41 taga yetkazib olib, Superliganing 3-pog‘onasidagi o‘rnini yanada mustahkamladi va oldindagi yetakchilarni ta’qib qilishda davom etmoqda;
«Buxoro»ning ortda qolishi: Mezbonlar 34 ochko bilan 4-o‘rinda qolib ketdi va raqobatchisidan oradagi farq 7 ochkogacha uzayib, medallar uchun imkoniyatlari keskin qiyinlashdi;
Yoshlar va mahorat uyg‘unligi: Namanganliklar safida gol urgan barcha to‘rt futbolchi — Jiyanov, Xolmatov, Abdurahmonov va Jaloliddinovning milliy va yoshlar terma jamoalarida to‘p surgan iqtidorlar ekani Kapadze qurayotgan tizimning samarasini ko‘rsatmoqda.
«Buxoro» maydonidagi bu yirik g‘alaba «Navbahor»ning mavsum oxiriga borib o‘z formasining eng yuqori cho‘qqisiga chiqqanini va sovrinli o‘rinlar uchun kurashda ortga chekinmasligini yaqqol isbotladi.
Sizningcha, Temur Kapadze boshqaruvidagi «Navbahor» qolgan turlarda peshqadamlarni quvib o‘tib, chempionlik kurashiga qo‘shila oladimi? Bugungi bahsda qaysi futbolchining goli va o‘yini sizda eng katta taassurot qoldirdi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va namanganlik muxlislar uchun ushbu g‘alabali maqolani ulashing!
…