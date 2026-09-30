“Navbahor” yulduzi Joel Kojo BMW mashinasida kuryerni urib yubordi: So‘nggi tafsilotlar

·48·Jamiyat
“Navbahor” yulduzi Joel Kojo BMW mashinasida kuryerni urib yubordi: So‘nggi tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Navbahor» futbol klubi hujumchisi Joel Kojo boshqaruvidagi BMW avtomobili skuterda harakatlanayotgan kuryerni urib yubordi.
  • To‘qnashuv oqibatida kuryer tan jarohati olib, shoshilinch tibbiy yordamga olib ketildi.
  • Hodisa yuzasidan tergov-surishtiruv ishlari boshlanib, Joel Kojo'ga tegishli avtomobil vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi.
  • Ushbu hodisa yo‘llarda skuterlar va yirik avtomobillar o‘rtasidagi xavfsizlik muammolarini yana bir bor ko‘tarib chiqdi.

O‘zbekiston Superligasi va Qirg‘iziston milliy terma jamoasi hujumchisi, ayni paytda Namanganning «Navbahor» klubi sharafini himoya qilayotgan Joel Kojo ishtirokida jiddiy yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Tarqalgan ma’lumotlar va videolavhalarga ko‘ra, futbolchi boshqaruvidagi shaxsiy «KOJO» davlat raqamiga ega qora rangli qimmatbaho BMW rusumli krossover skuterda harakatlanib ketayotgan yetkazib berish xizmati (kuryer) xodimini urib yuborgan.

To‘qnashuv oqibatida skuter haydovchisi yerga yiqilib tan jarohati olgan, ammo baxtli tasodif tufayli tirik qolgan va atrofdagilar yordamida zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam muassasasiga yetkazilgan. Hodisa joyiga yetib kelgan yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan sportchiga tegishli bo‘lgan avtomobil vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi.

«BMW bilan to‘qnashuv, jarohatlangan kuryer va jarima maydoni»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi

Joel Kojo ishtirokidagi avtohalokat bo‘yicha eng muhim faktlar va aniqlangan holatlar:

  • «Navbahor» hujumchisi boshqaruvidagi BMW: Hodisa markazida «Navbahor» klubi legioneri Joel Kojo boshqaruvidagi qimmatbaho krossover bo‘lgan;

  • Yetkazib berish xizmati skuteri bilan to‘qnashuv: Avtomobil sariq termoqutili skuter bilan to‘qnashgan va ikki g‘ildirakli transport vositasi mashina ostida qolgan;

  • Kuryerning omon qolishi va shoshilinch yordam: Zarba natijasida asfaltga yiqilgan haydovchi hushida bo‘lgan va tez tibbiy yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilgan;

  • Avtomobil jarima maydoniga olib ketildi: YTH oqibatlarini o‘rganish va tergov-surishtiruv ishlari yakuniga qadar BMW jarima maydonchasiga joylashtirildi;

  • «KOJO» belgili shaxsiy raqam: Hodisa aks etgan tasvirlarda avtomobilning old qismida futbolchining ismi yozilgan shaxsiy belgi borligi ko‘rinadi.

Joel Kojo ishtirokidagi YTH tafsilotlari va tomonlar holati tasnifi

Hodisa ishtirokchilari, transport vositalari va ko‘rilgan birlamchi choralar jadvali:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Avtomobil haydovchisi tomoni

Jabrlanuvchi (Skuter haydovchisi) tomoni

Shaxsi va faoliyati

Joel Kojo («Navbahor» va Qirg‘iziston termasi hujumchisi)

Yetkazib berish xizmati kuryeri (yetkazuvchi)

Transport vositasi

Qora rangli BMW krossoveri («KOJO» nomli belgi bilan)

Sariq rangli yetkazib berish skuteri (moped)

Hodisa oqibati va salomatlik

Haydovchi jarohat olmagan, mashina old bamperi shikastlangan

Tirik qolgan, tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan

Qonuniy protsessual chora

Avtomobil vaqtincha jarima maydonchasiga tortildi

Tez tibbiy ko‘rik va sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan

Jamoatchilik munosabati

Voqea joyida olomon yig‘ilgan, rasmiy surishtiruv boshlangan

Yo‘llardagi kuryerlar xavfsizligi bo‘yicha muhokamalar yangilandi

Huquqiy va yo‘l harakati xavfsizligi ekspertizasi: Surishtiruvda nimalarga e’tibor qaratiladi?

Yo‘l harakati xavfsizligi ekspertlari, huquqshunoslar va avtoblogerlarning xulosalari:

  • «Tezlik, ustuvorlik va svetofor rejimi»: Surishtiruv organlari birinchi navbatda chorraha yoki yo‘l qismidagi videokuzatuv kameralarini tahlil qiladi; asosiy e’tibor kim yo‘l harakati qoidalariga rioya qilgani (kimga ustuvor yo‘l berilgani, svetoforning qaysi chirog‘i yoniq bo‘lgani va tezlik me’yori)ga qaratiladi;

  • Skuterlar va shahar transporti muammosi: Bugungi kunda katta shaharlarda yetkazib berish xizmati xodimlari tezlik va vaqt ortidan quvib, ko‘pincha xavfli manyovrlarni amalga oshirishadi; ayni paytda yirik avtomobillar haydovchilari ham kichik hajmli skuterlarni o‘z vaqtida payqamay qolishi ko‘p uchraydi — bu muammo ikki tomonlama mas’uliyatni talab qiladi;

  • Futbolchi va klub uchun salbiy oqibatlar: Tan jarohati og‘irligiga qarab haydovchi ma’muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin; «Navbahor» muhim o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘rayotgan bir vaqtda yetakchi hujumchining bunday ko‘ngilsiz sud-tergov jarayonlariga aralashib qolishi uning ruhiy va sport formasiga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatishi ehtimoldan xoli emas.

Sizningcha, yo‘llarda kuryerlar va haydovchilar o‘rtasidagi bu kabi tez-tez uchrayotgan halokatlarga ko‘proq qaysi omil — skuterlarning qoidani pisand qilmasligimi yoki avtomobillarning haddan tashqari katta tezlikda harakatlanishimi sabab bo‘lmoqda? Joel Kojo bilan bog‘liq ushbu holatda siz kimning harakatiga ko‘proq e’tiroz bildirasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va shahar yo‘llarida sergaklikka chorlovchi ushbu shoshilinch tahlilni yaqinlaringiz va do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Joel KojoNavbahorNamanganQirg‘iziston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joel Kojo Superligaga qaytdi: «Navbahor» yangi hujumchini tanishtirdiJoel Kojo Superligaga qaytdi: «Navbahor» yangi hujumchini tanishtirdi30 iyun 00:19Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!18 sentabr 06:08«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi11 sentabr 21:25Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini aytdi...Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini aytdi...22 avgust 06:49«Navbahor» 10 kishi bo‘lib «Nasaf»ni mag‘lub etdi: G‘aybullayevdan avtogol!«Navbahor» 10 kishi bo‘lib «Nasaf»ni mag‘lub etdi: G‘aybullayevdan avtogol!21 avgust 21:09Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...14 avgust 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)