“Navbahor” yulduzi Joel Kojo BMW mashinasida kuryerni urib yubordi: So‘nggi tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Navbahor» futbol klubi hujumchisi Joel Kojo boshqaruvidagi BMW avtomobili skuterda harakatlanayotgan kuryerni urib yubordi.
- To‘qnashuv oqibatida kuryer tan jarohati olib, shoshilinch tibbiy yordamga olib ketildi.
- Hodisa yuzasidan tergov-surishtiruv ishlari boshlanib, Joel Kojo'ga tegishli avtomobil vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi.
- Ushbu hodisa yo‘llarda skuterlar va yirik avtomobillar o‘rtasidagi xavfsizlik muammolarini yana bir bor ko‘tarib chiqdi.
O‘zbekiston Superligasi va Qirg‘iziston milliy terma jamoasi hujumchisi, ayni paytda Namanganning «Navbahor» klubi sharafini himoya qilayotgan Joel Kojo ishtirokida jiddiy yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Tarqalgan ma’lumotlar va videolavhalarga ko‘ra, futbolchi boshqaruvidagi shaxsiy «KOJO» davlat raqamiga ega qora rangli qimmatbaho BMW rusumli krossover skuterda harakatlanib ketayotgan yetkazib berish xizmati (kuryer) xodimini urib yuborgan.
To‘qnashuv oqibatida skuter haydovchisi yerga yiqilib tan jarohati olgan, ammo baxtli tasodif tufayli tirik qolgan va atrofdagilar yordamida zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam muassasasiga yetkazilgan. Hodisa joyiga yetib kelgan yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan sportchiga tegishli bo‘lgan avtomobil vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi.
«BMW bilan to‘qnashuv, jarohatlangan kuryer va jarima maydoni»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi
Joel Kojo ishtirokidagi avtohalokat bo‘yicha eng muhim faktlar va aniqlangan holatlar:
«Navbahor» hujumchisi boshqaruvidagi BMW: Hodisa markazida «Navbahor» klubi legioneri Joel Kojo boshqaruvidagi qimmatbaho krossover bo‘lgan;
Yetkazib berish xizmati skuteri bilan to‘qnashuv: Avtomobil sariq termoqutili skuter bilan to‘qnashgan va ikki g‘ildirakli transport vositasi mashina ostida qolgan;
Kuryerning omon qolishi va shoshilinch yordam: Zarba natijasida asfaltga yiqilgan haydovchi hushida bo‘lgan va tez tibbiy yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilgan;
Avtomobil jarima maydoniga olib ketildi: YTH oqibatlarini o‘rganish va tergov-surishtiruv ishlari yakuniga qadar BMW jarima maydonchasiga joylashtirildi;
«KOJO» belgili shaxsiy raqam: Hodisa aks etgan tasvirlarda avtomobilning old qismida futbolchining ismi yozilgan shaxsiy belgi borligi ko‘rinadi.
Joel Kojo ishtirokidagi YTH tafsilotlari va tomonlar holati tasnifi
Hodisa ishtirokchilari, transport vositalari va ko‘rilgan birlamchi choralar jadvali:
Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari
Avtomobil haydovchisi tomoni
Jabrlanuvchi (Skuter haydovchisi) tomoni
Shaxsi va faoliyati
Joel Kojo («Navbahor» va Qirg‘iziston termasi hujumchisi)
Yetkazib berish xizmati kuryeri (yetkazuvchi)
Transport vositasi
Qora rangli BMW krossoveri («KOJO» nomli belgi bilan)
Sariq rangli yetkazib berish skuteri (moped)
Hodisa oqibati va salomatlik
Haydovchi jarohat olmagan, mashina old bamperi shikastlangan
Tirik qolgan, tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan
Qonuniy protsessual chora
Avtomobil vaqtincha jarima maydonchasiga tortildi
Tez tibbiy ko‘rik va sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan
Jamoatchilik munosabati
Voqea joyida olomon yig‘ilgan, rasmiy surishtiruv boshlangan
Yo‘llardagi kuryerlar xavfsizligi bo‘yicha muhokamalar yangilandi
Huquqiy va yo‘l harakati xavfsizligi ekspertizasi: Surishtiruvda nimalarga e’tibor qaratiladi?
Yo‘l harakati xavfsizligi ekspertlari, huquqshunoslar va avtoblogerlarning xulosalari:
«Tezlik, ustuvorlik va svetofor rejimi»: Surishtiruv organlari birinchi navbatda chorraha yoki yo‘l qismidagi videokuzatuv kameralarini tahlil qiladi; asosiy e’tibor kim yo‘l harakati qoidalariga rioya qilgani (kimga ustuvor yo‘l berilgani, svetoforning qaysi chirog‘i yoniq bo‘lgani va tezlik me’yori)ga qaratiladi;
Skuterlar va shahar transporti muammosi: Bugungi kunda katta shaharlarda yetkazib berish xizmati xodimlari tezlik va vaqt ortidan quvib, ko‘pincha xavfli manyovrlarni amalga oshirishadi; ayni paytda yirik avtomobillar haydovchilari ham kichik hajmli skuterlarni o‘z vaqtida payqamay qolishi ko‘p uchraydi — bu muammo ikki tomonlama mas’uliyatni talab qiladi;
Futbolchi va klub uchun salbiy oqibatlar: Tan jarohati og‘irligiga qarab haydovchi ma’muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin; «Navbahor» muhim o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘rayotgan bir vaqtda yetakchi hujumchining bunday ko‘ngilsiz sud-tergov jarayonlariga aralashib qolishi uning ruhiy va sport formasiga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatishi ehtimoldan xoli emas.
Sizningcha, yo‘llarda kuryerlar va haydovchilar o‘rtasidagi bu kabi tez-tez uchrayotgan halokatlarga ko‘proq qaysi omil — skuterlarning qoidani pisand qilmasligimi yoki avtomobillarning haddan tashqari katta tezlikda harakatlanishimi sabab bo‘lmoqda? Joel Kojo bilan bog‘liq ushbu holatda siz kimning harakatiga ko‘proq e’tiroz bildirasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va shahar yo‘llarida sergaklikka chorlovchi ushbu shoshilinch tahlilni yaqinlaringiz va do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…