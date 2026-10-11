OKMK va «Navbahor» uchrashuvi "superdrama" bilan yakunlandi...

·87·Sport
OKMK va «Navbahor» uchrashuvi "superdrama" bilan yakunlandi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Olmaliqda OKMK va «Navbahor» o‘rtasidagi O‘zbekiston Superligasining 23-turi uchrashuvi 2:2 hisobidagi dramatik durang bilan yakunlandi.
  • Asosiy vaqtga qo‘shib berilgan daqiqalarda ikkala jamoa ham g‘alaba uchun kurashdi, «Navbahor»
  • 90+14-daqiqada penaltidan hisobni tenglashtirdi.
  • Ushbu natija «Navbahor»ni 45 ochko bilan 3-o‘rinda, OKMK esa 36 ochko bilan 6-pog‘onada qoldirdi.

O‘zbekiston Superligasining 23-turi doirasida muxlislar mavsumning eng ehtirosli, asabiy va kutilmagan voqealarga boy bahslaridan biriga guvoh bo‘lishdi. Olmaliqning OKMK jamoasi o‘z maydonida Namanganning «Navbahor» klubini qabul qildi. Uchrashuv 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan bo‘lsa-da, asosiy vaqtga qo‘shib berilgan daqiqalar haqiqiy futbol trilleriga aylanib ketdi.

Ikkala jamoa ham turnir jadvalidagi muhim ochkolar uchun naq 104-daqiqagacha murosasiz kurash olib bordi.

Asosiy vaqtdagi zarbalar: G‘alaba qo‘ldan-qo‘lga o‘tdi

Mezbonlar uchrashuvni o‘ta faol boshlab, dastlabki daqiqalardanoq hisobni ochdi:

  • Tezkor gol: O‘yinning 2-daqiqasidayoq Ahmadullo Muqumjonov olmaliqliklarni oldinga olib chiqdi — 1:0;

  • Muvozanatning tiklanishi: Mehmonlar tashabbusni o‘z qo‘liga olishga intildi va 40-daqiqada Islom Mamatkazin muhim gol urib, muvozanatni tikladi;

  • Yana OKMK ustunligi: Ikkinchi bo‘limning 68-daqiqasida Nodir Abdurazzoqov mezbonlarning ikkinchi to‘pini kiritib, «Navbahor»ni yana quvib yetuvchi roliga tushirib qo‘ydi.

Final dramasi: Qizil kartochkalar va qo‘shib berilgan daqiqalardagi 2 ta penalti

Asosiy vaqtning so‘nggi daqiqalari va hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqt nafaqat maydonda, balki murabbiylar o‘rindig‘ida ham his-tuyg‘ularni cho‘qqiga olib chiqdi:

  • Birinchi chetlatish: 87-daqiqada OKMK himoyachisi Abubakr Rizo Turdialiyev qizil kartochka olib, mezbonlarni ozchilikda qoldirdi;

  • 90+5-daqiqadagi penalti fojiasi: «Navbahor»ga muvozanatni tiklash uchun penalti belgilandi, ammo to‘p oldiga kelgan legioner Vanya Ilich 11 metrlik jarima zarbasini golga aylantira olmadi;

  • Timur Kapadzening chetlatilishi: 90+7-daqiqada hakam qarorlariga nisbatan keskin e’tirozlari va hissiyotlari uchun «Navbahor» bosh murabbiyi Timur Kapadze to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka bilan maydondan chetlatildi;

  • 90+14-daqiqadagi najot: Qo‘shib berilgan 14-daqiqada OKMK darvozasi tomon ikkinchi bor penalti belgilandi. Bu safar zarbani sovuqqonlik bilan ijro etgan Shohruh Abdurahmonov hisobni tenglashtirib, namanganliklarni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi — 2:2.

Musobaqa jadvalidagi holat

Mazkur murosasiz durangdan so‘ng klublarning turnir jadvalidagi mavqeyi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • «Navbahor» (3-o‘rin): Namanganliklar o‘z ochkolari sonini 45 taga yetkazib, chempionatning kuchli uchligidagi o‘rnini saqlab qoldi;

  • OKMK (6-o‘rin): G‘alabani so‘nggi lahzalarda qo‘ldan chiqargan olmaliqliklar 36 ochko bilan 6-pog‘onada qoldi.

Olmaliqdagi ushbu to‘qnashuv joriy mavsum Superligasidagi intriga va murosasizlik naqadar yuqori ekanini yana bir bor namoyish etdi.

OKMKNavbahorNamanganO‘zbekiston Superligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Navbahor” yulduzi Joel Kojo BMW mashinasida kuryerni urib yubordi: So‘nggi tafsilotlar“Navbahor” yulduzi Joel Kojo BMW mashinasida kuryerni urib yubordi: So‘nggi tafsilotlar30 sentabr 12:57Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»10 sentabr 06:49Olmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdiOlmaliqda «sherlar» shov-shuvi: «Paxtakor» OKMK maydonida 3 ta to‘p kiritdi9 sentabr 20:29Temur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiTemur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdi18 sentabr 05:53Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!18 sentabr 06:08«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi11 sentabr 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi