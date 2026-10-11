OKMK va «Navbahor» uchrashuvi "superdrama" bilan yakunlandi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Olmaliqda OKMK va «Navbahor» o‘rtasidagi O‘zbekiston Superligasining 23-turi uchrashuvi 2:2 hisobidagi dramatik durang bilan yakunlandi.
- Asosiy vaqtga qo‘shib berilgan daqiqalarda ikkala jamoa ham g‘alaba uchun kurashdi, «Navbahor»
- 90+14-daqiqada penaltidan hisobni tenglashtirdi.
- Ushbu natija «Navbahor»ni 45 ochko bilan 3-o‘rinda, OKMK esa 36 ochko bilan 6-pog‘onada qoldirdi.
O‘zbekiston Superligasining 23-turi doirasida muxlislar mavsumning eng ehtirosli, asabiy va kutilmagan voqealarga boy bahslaridan biriga guvoh bo‘lishdi. Olmaliqning OKMK jamoasi o‘z maydonida Namanganning «Navbahor» klubini qabul qildi. Uchrashuv 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan bo‘lsa-da, asosiy vaqtga qo‘shib berilgan daqiqalar haqiqiy futbol trilleriga aylanib ketdi.
Ikkala jamoa ham turnir jadvalidagi muhim ochkolar uchun naq 104-daqiqagacha murosasiz kurash olib bordi.
Asosiy vaqtdagi zarbalar: G‘alaba qo‘ldan-qo‘lga o‘tdi
Mezbonlar uchrashuvni o‘ta faol boshlab, dastlabki daqiqalardanoq hisobni ochdi:
Tezkor gol: O‘yinning 2-daqiqasidayoq Ahmadullo Muqumjonov olmaliqliklarni oldinga olib chiqdi — 1:0;
Muvozanatning tiklanishi: Mehmonlar tashabbusni o‘z qo‘liga olishga intildi va 40-daqiqada Islom Mamatkazin muhim gol urib, muvozanatni tikladi;
Yana OKMK ustunligi: Ikkinchi bo‘limning 68-daqiqasida Nodir Abdurazzoqov mezbonlarning ikkinchi to‘pini kiritib, «Navbahor»ni yana quvib yetuvchi roliga tushirib qo‘ydi.
Final dramasi: Qizil kartochkalar va qo‘shib berilgan daqiqalardagi 2 ta penalti
Asosiy vaqtning so‘nggi daqiqalari va hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqt nafaqat maydonda, balki murabbiylar o‘rindig‘ida ham his-tuyg‘ularni cho‘qqiga olib chiqdi:
Birinchi chetlatish: 87-daqiqada OKMK himoyachisi Abubakr Rizo Turdialiyev qizil kartochka olib, mezbonlarni ozchilikda qoldirdi;
90+5-daqiqadagi penalti fojiasi: «Navbahor»ga muvozanatni tiklash uchun penalti belgilandi, ammo to‘p oldiga kelgan legioner Vanya Ilich 11 metrlik jarima zarbasini golga aylantira olmadi;
Timur Kapadzening chetlatilishi: 90+7-daqiqada hakam qarorlariga nisbatan keskin e’tirozlari va hissiyotlari uchun «Navbahor» bosh murabbiyi Timur Kapadze to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka bilan maydondan chetlatildi;
90+14-daqiqadagi najot: Qo‘shib berilgan 14-daqiqada OKMK darvozasi tomon ikkinchi bor penalti belgilandi. Bu safar zarbani sovuqqonlik bilan ijro etgan Shohruh Abdurahmonov hisobni tenglashtirib, namanganliklarni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi — 2:2.
Musobaqa jadvalidagi holat
Mazkur murosasiz durangdan so‘ng klublarning turnir jadvalidagi mavqeyi quyidagicha ko‘rinish oldi:
«Navbahor» (3-o‘rin): Namanganliklar o‘z ochkolari sonini 45 taga yetkazib, chempionatning kuchli uchligidagi o‘rnini saqlab qoldi;
OKMK (6-o‘rin): G‘alabani so‘nggi lahzalarda qo‘ldan chiqargan olmaliqliklar 36 ochko bilan 6-pog‘onada qoldi.
Olmaliqdagi ushbu to‘qnashuv joriy mavsum Superligasidagi intriga va murosasizlik naqadar yuqori ekanini yana bir bor namoyish etdi.
Izohlar 0
…